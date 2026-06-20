Previa | El San Tirso, ante la meta de todo club modesto

Acción del Antela-San Tirso del pasado domingo, que terminó con resultado de 0-0 IAGO CORTÓN (LA REGIÓN)

Siempre es el penúltimo reto para el San Tirso, que no se ha cansado en los últimos años de superar cualquier límite que se le quisiera imponer. Pero el de este sábado contra el Antela (O Monte, 18.00 horas) bien merece el calificativo de desafío definitivo. Porque lo que hay en juego es un ascenso a Tercera RFEF. La primera vez para uno de estos dos equipos en categoría nacional. En la división que todo club modesto sueña alcanzar.

Así será el eléctrico formato de la Copa Diputación de A Coruña Más información

Tras el 0-0 de la ida, es importante aclarar que las bases de Preferente Futgal establecen la posibilidad de prórroga y penaltis. No sucede como en los playoffs de la superior categoría, donde en caso de que se mantenga la igualdad en el tiempo extra, manda la clasificación liguera. Aquí, la única ‘ventaja’ con la que cuenta el San Tirso (4º en el grupo 1) frente al Antela (5º en el grupo 2) es la de jugar el partido clave ante su gente.

Es algo que da motivos para el optimismo al equipo de Abegondo, bastión del norte en unos playoffs de Preferente que se estrenaron el pasado curso y que por el momento han sido totalmente dominados por los equipos del sur. Han sido 17 los partidos que midieron los grupos y solo en uno de ellos ganó el norteño. Fue precisamente el San Tirso, que venció al Atios (2-0) en O Monte antes de defender la renta con un 1-1 en la vuelta.

Por su parte, el Antela dio un puñetazo sobre la mesa al convertir en pesadilla el favoritismo que otorgaba la clasificación al subcampeón Betanzos. Los del García Hermanos sufrieron un duro varapalo en A Moreira (3-0) y tampoco pudieron hacer nada en su feudo (0-2) ante un equipo que busca su segundo ascenso en apenas 12 meses.

Y es que el Antela cayó en 2024 a la Primera Futgal tras varios años en Preferente y fue capaz de recuperar la categoría como campeón de Liga en el grupo ourensán. Es por ello que el objetivo inicial, al menos de cara al exterior, era otro y desde el cuerpo técnico no habían hablado abiertamente del ascenso esta eliminatoria. En distinta situación afrontó la temporada el San Tirso, que hace una década también disputaba la Primera Autonómica, pero tras un periodo en el que el objetivo fue la permanencia, las metas empezaron a cambiar en los últimos años.

Todo ello a base de ir picando piedra poco a poco. Primero fue la Copa de A Coruña de 2019 con Claudio Corbillón de entrenador. Después, el ciclo más exitoso de la historia del club bajo la dirección de Fabio Rodríguez: cuatro temporadas en el Top 5 liguero (el equipo nunca había pasado del 12º puesto en Preferente), dos títulos de Copa de A Coruña (2024 y 2026), una Copa Diputación (2024) y una Supercopa Galicia (2024) que valió la participación en la Copa del Rey, donde superaron la previa y se acabaron midiendo en Riazor al Espanyol.

Rafa Mella y Negrete, ases en la manga

Ambos equipos cuentan con un jugador que, por su historial, es de otra categoría. En el San Tirso es Rafa Mella, un clásico de la Segunda B/RFEF que llegó en el mes de abril y trata de aportar su calidad desde una de las bandas. A punto estuvo de hacerlo en la ida con un lanzamiento de falta que se estampó contra el palo. Y no se queda atrás Jhonier Negrete, delantero del Antela que en 2025 disputó con el Boyacá Chicó varios partidos del Torneo Apertura de Colombia, la máxima categoría de su país. También cuenta con experiencia en otros países como Brasil o Paraguay.

El equipo de Abegondo tendrá las bajas del central Pablo Vigo y del atacante Segade, pero puede recuperar a Carlos Díaz, que sufrió un pinchazo en la ida de la semifinal ante el Atios y se probó en el entrenamiento del jueves. El conjunto de Xinzo de Limia no tiene bajas, pero sí las dudas del centrocampista Pedro (esguince) y del extremo Outeiriño (enfermedad).

Los entrenadores

Fabio Rodríguez, técnico del San Tirso, es consciente de la importancia del partido, pero no cree que vayan a pagar los nervios: “Creo que estoy tranquilo. Seguramente esté algo más nervioso cuando vaya hacia el campo, en los momentos previos al partido, pero por las experiencias al límite que hemos vivido, tenemos callo. Son nervios de ilusión”.

El preparador coruñés espera a los dos equipos queriendo mandar. “Va a ser un partido a cara de perro, en el que se va a dar el máximo en cada disputa aérea o cualquier balón que se pueda anticipar. Los dos nos querremos imponer un poco al principio, pero somos muy similares y el que cometa menos errores se lo llevará”, apuesta.

Además, destaca el papel que puede jugar el público: “Siempre suma. Cuando el campo está a rebosar, el jugador tiene ese extra en los momentos de disputa, en esos sprints… Nos puede ayudar tener ese apoyo externo, como a ellos, que también tendrán un sector”.

Por su parte, Bruno Cid, entrenador del Antela, hace la siguiente lectura de la situación: “El partido de ida fue lo esperado, muy cerrado y táctico. Los dos equipos queríamos llegar vivos a la vuelta. Ahora va a ser completamente diferente en el juego; las dimensiones del campo cambian totalmente el partido. Intentaremos adaptarnos y ser competitivos, sabiendo que ellos son favoritos”.

Es la hora. Es el momento. Apuntó también Fabio que es difícil ser consciente de lo que sería para San Tirso de Mabegondo tener un equipo en Tercera RFEF. Un lugar que hace no tanto parecía muy lejano y reservado para otros. Si también son capaces de derribar esta puerta, la (pen)última, habrá tiempo para asimilarlo.

Alineaciones probables

San Tirso: Fedello - Manu Prieto, Lago, Gamallo, Rellán - Casariego, Christian Rey, Manu Prego, Rafa Mella - Denis, Rachón

Antela: Bruno Pío - Pucho, Álex Boán, Constela, Tiago - Nico Peruzzo, Couto, Pedro - Charly, Negrete, Mauro Sabucedo