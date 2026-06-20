Crónica | El San Tirso se queda a once metros de Tercera RFEF (0-0 y 4-5 en penaltis)

Instantes después del último penalti del San Tirso-Antela JAVIER ALBORÉS

Se queda a las puertas el San Tirso, caído a once metros de Tercera RFEF ante el cuento de hadas de un Antela (0-0 y 4-5 en penaltis) que logra su segundo ascenso en apenas doce meses. Jugará en categoría nacional por primera vez el centenario club de Xinzo de Limia. Tendrá que esperar el equipo de Abegondo, al que esta vez la moneda le salió cruz después de tantos años de éxitos fraguados al límite.

Empate sin goles de un San Tirso que se jugará ser de Tercera RFEF en casa Más información

El Antela salió con los mismos titulares que en el partido de ida, mientras que Fabio Rodríguez, técnico del San Tirso, realizó un movimiento. Entró Carlos Díaz, uno de sus hombres de confianza a la hora de pelear cada balón que vuela por O Monte.

La salida al terreno de juego, amenizada por un campo abarrotado, demostró lo por todos sabido, este no era un partido cualquiera. Incluso se notaban las ganas de empezar y soltar los nervios, pues todos los protagonistas estaban dispuestos a las 17.57. Esperó paciente el colegiado hasta que segundos antes de las 18.00 dio rienda suelta a la acción.

Y ahí no hubo sorpresas, con dos equipos que no le iban a regalar ni medio metro al rival. Cualquier disputa aérea era objeto de lucha. Una y otra vez durante un primer cuarto de hora que demostró que el equipo de Xinzo de Limia se había adaptado bien: cero riesgos en salida balón —siempre envíos en largo— y algún que otro susto para defensa y portero cuando la pelota viajaba por el área.

Las primeras ocasiones, sin embargo, iban a ser para el San Tirso. Los de Abegondo habían probado con un disparo lejano de Carlos Díaz y estuvieron a punto de marcar en una acción de saque de banda largo. La tuvo Prego en el rechace, pero un defensor interpuso su cabeza cuando el balón iba directo a portería. Fue el mejor momento del conjunto local en la primera mitad, ya que a eso le siguió un sutil toque de Rafa Mella que permitió a Rellán revolverse en el área y sacar un tiro excesivamente cruzado.

El equipo ourensán pasó ese mal momento y continuó con su plan. Seguía dando sensación de peligro cuando tenía opción de centrar o de botar un córner, hasta que exigió a Fedello en un palmeo forzado que después despejó bien un compañero. También se veía que el San Tirso no podía dejar un metro a Negrete, capaz de superar rivales con el regate en espacios reducidos y de intimidar con su planta en el área.

Cerca del descanso, una protesta costó la roja directa al técnico local Fabio, que abandonó el terreno de juego visiblemente dolido con la decisión. Sobre el césped, un tiro fuera de Nico Peruzzo antes de que el partido se marchara al descanso. Seguía el 0-0. Igualdad total después de tres cuartos de eliminatoria.

La segunda mitad arrancó similar, con llegadas sin excesivo peligro para ambos: Casariego remató muy desviado y Pucho cabeceó alto a la salida de un córner. También dispuso de una buena Denis, al que se le escurrió el balón cuando trataba de controlar en el área.

El partido, limpio pero cargado de tensión, puso a prueba los nervios de los entrenadores y del árbitro: también se irían con roja directa el segundo del Antela y su técnico de los dos ascensos, Bruno Pío.

Una para cada uno

Y mientras tanto, intentos del recién incorporado Rachón o un par de manotazos ante los que el colegiado esta vez tuvo calma. Pero la eliminatoria estuvo a punto de encontrar su gol decisivo a cinco minutos para el final, cuando en una acción a balón parado salvó Fedello casi en la línea. El balón quedó suelto y embocó Negrete, en fuera de juego.

La prolongación fue menos cuantiosa de lo esperado y el partido se marchó a la prórroga. Habían sido 180 minutos sin gol y a los dos equipos les quedaban 30 si no querían jugársela en la tanda de penaltis.

El fútbol tiene sus momentos y el del San Tirso estuvo ahí. En una carrera en largo de Denis nada más empezar el tiempo extra. El delantero ganó la porfía a su par, que se fue al suelo y por primera vez en el duelo alguien estaba frente al portero. Con metros a su alrededor. Pero no pudo ser y su tiro se marchó junto al palo izquierdo.

Fue la gran y prácticamente única ocasión de la prórroga. Según pasaban los minutos, el Antela tenía menos prisa y al San Tirso solo le quedaban fuerzas para buscar algún balón en largo. Lo cierto es que varios fueron provechosos y derivaron en saques de banda o saques de esquina, acciones en las que faltó algo de precisión.

Sin tiempo para más, tocaba jugársela desde la tanda de penaltis. Una suerte en la que el San Tirso ha salido vencedor varias veces estos años en la Copa de A Coruña. También en el duelo de previa de Copa del Rey. Esta vez nació y terminó torcida la tanda. Xian marró el primer lanzamiento y nadie más erró. Hubo varias señales que daban vida en el alambre a los de Abegondo: Gamallo pudo repetir su penalti porque se adelantó el portero y la pelota de Rachón se coló tras tocar el larguero. Nada que pudiera con el embrujo del Antela. Tiago, Constela, Pucho, Jorge García y Carlos Gon transformaron sus lanzamientos. Los dos últimos, tras tocar Fedello y el palo, respectivamente. Esta vez, no estaba para el San Tirso.

(4)San Tirso (0-0) Antela(5)

San Tirso: Fedello; Manu Prieto, Lago, Gamallo, Rellán; Christian Rey; Casariego, Manu Prego, Carlos Díaz, Rafa Mella; Denis.

Antela: Bruno Pío - Pucho, Álex Boán, Constela, Tiago - Nico Peruzzo, Couto, Pedro; Charly, Negrete, Mauro Sabucedo.

Penaltis: 0-0, falla Xian; 0-1, marca Tiago; 1-1, marca Denis; 1-2, marca Constela; 2-2, marca Gamallo; 2-3, marca Pucho; 3-3, marca Pájaro; 3-4, marca Jorge García; 4-4, marca Rachón; 4-5, marca Carlos Gon.

Árbitro: Fraga Villares (Ferrol). Expulsó a Fabio Rodríguez (m.41), entrenador del San Tirso; y a Bruno Cid (m.88), entrenador del Antela.

Incidencias: Partido de vuelta de la final del playoff de ascenso a Tercera RFEF, disputado en el campo de O Monte (Abegondo) ante unos 800 espectadores.