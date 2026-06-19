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O Noso Fútbol

Así será el eléctrico formato de la Copa Diputación de A Coruña

El torneo se disputará el próximo 2 de agosto en categoría masculina y un domingo de septiembre por definir en categoría femenina

Santi Mendoza
Santi Mendoza
19/06/2026 04:15
Una de las semifinales masculinas de la pasada edición enfrentó al Montañeros con el Galicia MugardosGalicia Mugardos - Montañeros 1-3
Una de las semifinales masculinas de la pasada edición enfrentó al Montañeros con el Galicia MugardosGalicia Mugardos - Montañeros 1-3
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Todavía no hay horarios y sedes, pero la RFGF le ha aclarado a los clubes cuál será el formato de la Copa Diputación de A Coruña y cuándo se celebrará. En esta tercera edición, por primera vez servirá como inicio del curso y no como broche. Una novedad a la que siguen otras.

El Montañeros celebra el título de la Copa Diputación de A Coruña 2025 en el campo de A Marola

La Copa Diputación pasa este año de junio a agosto

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El torneo masculino, para el que están clasificados San Tirso (campeón de la Copa de A Coruña), O Val (Ferrol), Muxía (Costa) y Negreira (Sar) se disputará el domingo 2 de agosto. La competición constará de semifinales por la mañana y final por la tarde. Todo el mismo día, por lo que los equipos podrán llevar a 25 jugadores, realizar sustituciones ilimitadas. Tanto los emparejamientos como los horarios quedarán determinados por un sorteo y, en caso de empate, se irán directamente a los penaltis.

El sistema y las normas de competición serán exactamente iguales para la categoría femenina, pero, al contrario que otros años, tendrá diferente fecha: un domingo de septiembre por definir. Participarán el Atlético San Pedro (campeón de la Copa de A Coruña), O Val B (Ferrol), Xallas (Costa) y Calo (Sar).

Por otra parte, quien gane la Copa Diputación de A Coruña masculina peleará con los campeones de Lugo, Ourense y Pontevedra por la Supercopa Galicia, paso previo a la Copa del Rey. Las ‘semis’ serán el 9 y 16 de agosto y la final, también a doble partido, el 23 y 30 de ese mes.

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