La conjura de Os Castros antes del desembarco en Santa Comba

El Atlético Castros cree. El barrio, más si cabe. Pese al solitario tanto de Rubén Blanco que da ventaja al Xallas (0-1), el equipo coruñés confía en dar la vuelta a la final en un partido de vuelta que se disputará este domingo, a las 12.00 horas, en el Municipal de Fontenla. Antes, a primera hora, partirán dos buses de aficionados camino de Santa Comba con una única idea, la remontada. Tardaron poco en llenarse. De hecho, ya hay lista de espera.

Con tal pasión a su alrededor, la plantilla —compuesta en gran parte por jugadores del barrio que llevan mucho tiempo en el club— está cargada de moral para intentarlo con todas sus fuerzas. La oportunidad es única, pues lograr el ascenso supondría el debut del Atlético Castros —fundado en 1945— en la Primera Autonómica.

En su segunda temporada como entrenador principal, Andrés Víctor Calvo ha comandado a un equipo que en el grupo coruñés de Segunda Futgal terminó en cuarta posición y obtuvo un puesto en el playoff. Tras vencer en semifinales al Rodeiro (global de 4-2), ahora tiene el gran reto por delante. “El rival estuvo bien organizado con bloque bajo y supo aprovechar nuestro único error defensivo. El planteamiento será similar, ya que nuestro partido fue bastante bueno, pero puede haber alguna variante”, explica el técnico.

No está siendo una semana de mucho volumen de entrenamientos, con la idea de llegar lo más frescos posible a un domingo en el que contarán con energía extra. “Entrenamos solo dos días esta semana. La temporada está siendo muy larga y hay que descansar un poco las piernas. La gente del barrio está muy emocionada y nos está arropando; creen que podemos conseguirlo y eso nos ayuda mucho”, añade Andrés Víctor Calvo.

"Solo queremos que se sientan orgullosos del equipo de su barrio" Pablo Blanco, central y capitán del Atlético Castros

En una línea muy similar se expresa el capitán Pablo Blanco, que promete dar el máximo: “Estamos muy agradecidos a toda la gente que nos ha empujado todo el año y en especial en la fase de ascenso. Solo queremos que se sientan orgullosos del equipo de su barrio. Por ellos vamos a dejarlo todo en el campo”.

Pablo aboga también por quitar algo de presión al equipo, que se mide a un Xallas que acabó segundo en el grupo de A Costa, a solo un punto del ascenso directo. “Esta fase es un premio para nosotros. Vamos sin ningún tipo de presión a disfrutar del ambientazo en Santa Comba y, si repetimos el partido de la ida, seguro que vamos a tener opciones”, apunta.

Un grupo de aficionados del Atlético Castros, en la ida de la final frente al Xallas CARLOTA BLANCO

El central es un jugador importante, pero el que más minutos ha disputado es su compañero en el eje de la zaga Ignacio Seoane, que comparte la esperanza: “La sensación es positiva, el trabajo de toda la temporada se decide el domingo, pero tenemos confianza en nosotros y la ilusión de poder dar la vuelta al resultado y dar una alegría al club, al barrio y a la gente que nos apoya, que se lo merecen”.

"Ante un partido así no me pasan las horas" Marcos Cousillas, máximo goleador del Atlético Castros

Serán importantes los defensas para no tener que irse a un resultado alto, pero también el acierto de la gente de ataque. Y ahí emerge la figura de Marcos Cousillas, máximo goleador del equipo esta temporada con 24 tantos. “Ante un partido así no me pasan las horas para que llegue el momento y pite el árbitro. Siempre digo que estos son los encuentros que a uno le gusta jugar y sacar su mejor versión. Tengo total confianza en que, con la ayuda de todo el equipo, lo vamos a conseguir, sea con goles míos o no”, enfatiza el delantero.

Y también será importante el toque de magia que suele aportar Juan Rifón, dorsal ‘10’ y responsable del brazalete de capitán junto a Pablo Blanco. “Fue un partido muy intenso que dominamos en gran parte, pero en el último tramo no estuvimos acertados. Creo que hicimos un partido muy completo, pero nos faltó esa pizca de suerte que tuvimos otras veces para que el balón entrara”, analiza sobre la ida.

Rifón tiene claro que las opciones de la vuelta pasan por no perder la fe y realizar un partido de un nivel similar. “Tenemos que poner la misma intensidad que el pasado fin de semana, dominar el partido y, a partir de ahí, empujar y apretar para volver a crear peligro. Creo que la clave va a estar en el acierto que tengamos los dos equipos de cara a puerta”, resume.