El mercado de Tercera RFEF | Montañeros y Silva pescan en el Arteixo

Pablo Martínez, exjugador del Arteixo que ha firmado por el Montañeros, se prepara para tirar a puerta en un duelo de este curso ante el Noia CARLOTA BLANCO

En la antesala de un fin de semana clave, que determinará si son dos, tres o cuatro los equipos coruñeses que compitan en la Tercera RFEF 2026-27, el Montañeros y el Silva continúan apuntalando sus próximas plantillas. Ambos se han fijado en el Arteixo, curiosamente el que hizo la mejor temporada y que todavía no ha anunciado ninguna novedad a causa de la situación de bloqueo en la que se encuentra.

El mercado de Tercera RFEF | Una decena de jugadores eligen al Silva sin importar categoría Más información

Han sido cuatro las novedades anunciadas por un Montañeros que firma a dos jugadores procedentes del Arteixo y despide a dos hombres de gran importancia en el vestuario. Formará parte del equipo Brais Moreta, un lateral derecho que también puede actuar como extremo y que pasó por las canteras de Xuventude Oroso y Compostela. Es de la generación de 2006 y viene de disputar con el equipo rojiblanco 24 partidos, quince de ellos como titular. En sus 1.397 minutos tuvo tiempo de anotar un gol frente al Céltiga.

Era el primer año sénior para Moreta, algo más joven que el otro fichaje, Pablo Martínez, quien también tiene mucho por delante a sus 24 años. Tras pasar por las canteras de Deportivo y Lugo, el mediapunta inició su camino en Tercera RFEF con Polvorín y Arzúa antes de recalar el pasado verano en el Arteixo. Arrancó con pocos minutos en el equipo de Ponte dos Brozos e incluso se llegó a rumorear con una salida en el mercado invernal al propio Montañeros, que ahora sí se ha hecho con sus servicios. Llega con el impulso de haber terminado siendo pieza clave: 26 partidos, 18 desde el inicio y un gol frente al Estradense en la ida de las semifinales del playoff.

Por otra parte, el equipo de Elviña ha dicho adiós, con sendos emotivos mensajes a Achore Sánchez, Miguel Real e Iago López. El joven lateral derecho de origen etíope se marcha tras vivir su consagración: 32 partidos, todos desde el inicio y un gol. Tuvo menos protagonismo Real (18 encuentros y dos tantos ante Racing Villalbés y Noia), pero era el capitán y se despide después de siete temporadas. Iago llegó el pasado verano y jugó 29 partidos.

La plantilla del Monta cuenta en estos momentos con 17 jugadores: Samu Rey, Jorge Longueira, Diego Rodríguez, Dani Fernández, Jorge Otero, Xoel Vilariño, Antón Garda, José Balsa, Adrián Ogando, Pape Gaye, Pablo Fernández, Chucas, Marcos Moreno, Mario Constenla, Axel Sánchez, Brais Moreta y Pablo Martínez.

Quince en el Silva

En el Silva son quince los hombres que ya tienen la firma antes de que este domingo quede claro en qué categoría jugará. Si el Compostela defiende en Badalona el 3-0 de la ida, evitará el descenso por arrastre y será un año más equipo de Tercera RFEF.

A Brais Lema, Nano Varela, Joao Paulo, Naím Rodríguez, Bilal Belkalcha, José Moure, Pablo Carro, Martín Lagoa, Simón Cabanas y Jorge Cano, se han sumado en los últimos días la renovación de Nico Mosquera y los fichajes de Iago Castro, Hugo García, Mauro Salgueiro y Pablo Mouriño.

Se da la curiosidad de que los cuatro son jugadores nacidos entre el año 2005 y 2007, por lo que el club rejuvenece bastante la plantilla con sus incorporaciones. Mosquera acaba de cumplir 20 años y es un extremo que, pese a las lesiones, disputó quince partidos —seis como titular— en su primera experiencia como sénior tras llegar procedente del Montañeros. También se encontraba en esta situación el defensa Iago Castro, que pasó de la base del Compostela al Sigüeiro y jugó 32 partidos, 30 de titular, en Preferente Futgal.

Será el tercer año como sénior para el central Hugo García, que tras pasar por la base de Calasanz, Deportivo y Arteixo se asentó con el equipo rojiblanco en Tercera RFEF. Este curso jugó once partidos a las órdenes de Posi, siete desde el inicio, y marcó un gol en el campo del Racing Villalbés. Quien redebutará con los ‘mayores’ es el también zaguero Mauro Salgueiro, jugador del 2007 que llega procedente del Montañeros Juvenil y que con 17 años ya disputó la Primera Futgal en las filas del Burela.

Y a media tarde de este jueves, el Órdenes —Preferente Futgal— dio las gracias a su goleador Pablo Mouriño, que llevaba en el club desde 2020. Acto seguido, el Silva anunció que era su noveno fichaje. El delantero formó parte de la cantera del Deportivo y viene de marcar quince goles con el equipo de Vista Alegre en una gran Liga que les sirvió para disputar la fase de ascenso a Tercera RFEF.