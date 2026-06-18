El Ciudad Jardín presenta una nueva edición de su torneo

El Montañeros, en categoría alevín, fue uno de los campeones la temporada pasada CEDIDA

Este sábado, en el campo Víctor Fernández Alonso, también conocido como Leyma, el Ciudad Jardín organiza su torneo para las categorías alevín, benjamín y prebenjamín. Será ya la XXIX edición de un certamen clásico en el fútbol de base coruñés y en el que en esta ocasión participan nueve equipos.

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Son edades en las que lo más importante es la formación, por lo que todos los equipos tienen asegurados al menos cuatro partidos. Por la mañana tendrá lugar la fase de grupos y, tras el descanso entre las 14.30 y las 15.00, llegará el turno de la fase eliminatoria.

En la categoría prebenjamín participan cuatro clubes: Ciudad Jardín, Imperátor, Calasanz y Esclavas. Todos se enfrentan contra todos en la fase de grupos y, a las 15.00, se miden los dos primeros en busca del título a la vez que tiene lugar la final de consolación.

El formato cambia para los benjamines, donde hay dos grupos al estar seis equipos inscritos. Uno de ellos lo forman Ciudad Jardín, Asociación Gimnástica Lucense y Outeiro de Rei; mientras que en el otro están Rosalía Mera, Piringalla y Santa Cruz. El primer clasificado avanza directamente a semifinales y segundo y tercero se miden en busca de esa ronda. Los perdedores de esa ronda intermedia también tendrán un último duelo entre ellos. La final y el tercer y cuarto puesto se jugarán a las 18.30 horas.

Será idéntica la dinámica en la categoría alevín, donde un grupo está formado por Piringalla, Rosalía Mera y Sporting Coruñés; y el otro por Esclavas, Asociación Gimnástica Lucense y Santa Cruz. En este caso, la final y el duelo por el bronce tendrán lugar a las 19.00 horas, a modo de cierre del campeonato.

La entrega de trofeos se divide en dos fases. Una primera a las 17.00 para aquellos equipos que ya hayan finalizado y la otra a las 19.30 para los equipos de las categorías benjamín y alevín que alcancen, al menos, las semifinales.