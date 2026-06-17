Dani Lado: “Mi objetivo es jugar con el Dorneda en Primera”

Dani Lado (Oleiros, 2005) lo tiene claro. A unos días de afrontar en Monforte un partido que puede llevar al Xuventude Dorneda, club fundado en 2015, a la categoría más alta que nunca ha estado, el delantero tiene total confianza en la capacidad de su equipo. Debe defender un 2-1 de la ida ante el Lemos B, algo que será más fácil si consigue sumar algún gol más a los 22 que hizo este curso en Liga.

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Están a un paso de llevar al Xuventude Dorneda más alto que nunca. ¿Cuáles son sus sensaciones con lo hecho hasta ahora?

Empezamos la temporada un poco mal, con un cambio de entrenador tras dos jornadas, pero la primera vuelta bien y en la segunda ya sí que despegamos. Nos llegamos a poner de primeros, lo que pasa es que perdimos unos partidos y eso nos condenó a jugar el playoff. Pero la temporada ha ido mejor de lo que esperábamos en principio.

¿A qué se debió un cambio de entrenador tan temprano?

Ni la directiva ni los entrenadores estábamos contentos con los entrenamientos y los planteamientos de los partidos, por lo que decidieron cesarlo. Ahora está Paco y estamos muy contentos con él.

¿Y el no lograr el ascenso directo fue un palo o se quedaron con haber entrado en playoff?

Si digo la verdad, fue un golpe duro. Faltaban cuatro jornadas, íbamos primeros, habían pinchado todos el sábado y si ganábamos con el Liceo de Monelos era medio ascenso, pero perdimos. Y después también con el Portazgo. Nos fastidió bastante, pero el objetivo a principio de temporada era el playoff.

¿Cómo fue la ida de la final? Arrancaron fuerte…

Empezamos con un gol olímpico con algo de suerte y, nada más sacar de centro, robamos y marcamos el 2-0. Vimos que podíamos matar la eliminatoria y nos confiamos un poco de más, yo creo. Luego nos metieron un gol y ahí se quedó el resultado. En la segunda parte no atacamos mucho, pero yo creo que lo tenemos bastante de cara.

"No nos podemos confiar, pero para mí es muy probable que lo logremos"

¿Qué vuelta se imagina? Vienen de ganar en Guitiriz en la semifinal.

Sí… También es cierto que ellos perdieron en la ida con O Pino y en su casa remontaron, así que no nos podemos confiar tampoco. Pero para mí es muy probable que lo logremos.

¿En qué basa su confianza?

Todos creemos en el vestuario. Somos un grupo muy bueno, nos llevamos todos bastante bien y nos sentimos a muy buen nivel; nos vemos bastante superiores a ellos”.

¿Está siendo su mejor temporada?

Yo creo que sí. Por números, obviamente. Y por nivel diría que también; me alegro de ayudar al equipo y espero que consigamos el objetivo.

"Voy rotando, pero mi posición natural es la de extremo"

¿Qué tipo de delantero es?

Siempre jugué de extremo, por ambas bandas. Este año Paco me puso en todas las posiciones, incluso acompañando a Gabi en la punta. Voy rotando, pero mi posición natural es la de extremo.

¿Con qué partido se queda de esta temporada?

Mi favorito es el de la segunda vuelta contra el Marino de Mera, por toda la gente que había en la grada y que ganamos en el último minuto. Di asistencia e hice gol. El mejor individualmente pudo ser el del Culleredo, que marqué cuatro. Y si tuviera que resaltar uno de juego colectivo, sería el de Suevos en la ida. Estuvimos muy bien.

¿Cuál de sus anteriores equipos le llegó especialmente al corazón?

Jugué en el Obrero de pequeño y luego en el Calasanz en cantera y el Ural en sénior, pero diría el San Tirso. Me llamaron en juveniles, hice muy buenos amigos y pude debutar en Preferente. Tuvimos una fase de ascenso en la que perdimos en semifinales contra el Arteixo, un mal sabor de boca, pero es un club en el que no esperaba el recibimiento que tuve.

Y cuando el año pasado toma la decisión de ir al Dorneda, ¿qué le llevó a bajar de categoría?

En el Ural no me estaban saliendo las cosas a final de temporada y en el Dorneda estaban mis amigos y me quedaba a cinco minutos de casa. Necesitaba algo de comodidad, ganar confianza en mí mismo y creo que tomé una muy buena decisión.

¿Cambiaría su futuro ascender o no?

No lo tengo decidido, la verdad. Mi objetivo es jugar en Primera con el Dorneda. Si no lo conseguimos, no lo sé todavía, pero aquí estoy muy cómodo y va a ser difícil que me mueva.