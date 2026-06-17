Continúa la situación de bloqueo en el Arteixo

Carlos García, 'Carlocho', en un partido con el Olímpico QUINTANA

Una semana después de que la plantilla y los trabajadores del Atlético Arteixo denunciaran mediante un comunicado conjunto retrasos en los pagos, la situación del club sigue siendo de bloqueo. Pese a los rumores de los últimos días, en estos momentos parece lejano el acuerdo con una persona que iba a aportar en el tema económico y que llegaría acompañada por Carlos García ‘Carlocho’ como director deportivo. El entendimiento entre la actual directiva y esta vía iba por buen camino e incluso el extécnico del Olímpico sondeó el mercado de entrenadores, pero no ha habido acuerdo. Además, fuentes de la primera plantilla aseguran que no han recibido comunicación alguna con respecto a su situación y reconocen la frustración del vestuario.

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Tras caer eliminado frente al Compostela en la final gallega del playoff de ascenso a Segunda RFEF, los acontecimientos no tardaron en sucederse. Primero fue el anuncio de la salida de Posi y después el comunicado de futbolistas y trabajadores, de forma que el club se encuentra sin entrenador y todavía no ha anunciado ninguna renovación para la próxima temporada.

Lo más urgente es la búsqueda de un responsable de la parcela deportiva y un entrenador, para a partir de ahí construir la plantilla, por lo que no tardaron en aparecer los rumores. El más fuerte y con más fundamento, el que hablaba de Carlocho —exjugador del club en dos etapas (2002 a 2005 y 2012 a 2016)— como director deportivo. Pero, salvo gran sorpresa, no será así, algo que confirma el propio protagonista: “Sí que iba a entrar a echar una mano, pero lo iba a hacer con una persona que respaldaba lo económico para poner solución a la situación. Las partes no llegaron a entenderse y, si no tiene viabilidad el asunto, es mejor dejar que lo solucione quien le corresponde. No puede ser que alguien vaya a ayudar y nadie se quiera mover”.

Como consecuencia, la búsqueda de técnico por esa vía se ha frenado también. Una de las opciones que parecían tomar fuerza era el exdeportivista Jaime Sánchez, actual entrenador del Eume, pero Carlocho aclara que no para ese rol. “Es un amigo y compañero mío (coinciden en los veteranos del Deportivo) y hablé con él para ver si de alguna forma podía ayudar, como con otra gente. No era la persona que iba a entrenar al equipo”, asegura el ferrolano.

Por tanto, todo vuelve a estar en el aire. “Ahora a esperar otras opciones y que el Arteixo encuentre un plan de viabilidad que respalde en lo económico. Y no caer en errores del pasado”, cierra un Carlocho que no descarta que, próximamente y si no encuentra otras alternativas, el club vuelva a contactar con la persona a la que acompañaba.

Los jugadores, sin noticias y con un límite de quince días

Para quien no hay noticias, por el momento, es para los jugadores del primer equipo, que firmaron el comunicado junto a entrenadores de la base y trabajadores del club. Así lo confirma uno de ellos con la idea de que sirva como declaración conjunta del grupo: “No tenemos noticias de nadie. No hay ninguna comunicación por parte del club hacia los jugadores. La última vez que hablamos con Posi, él está en la misma situación que nosotros. Una vez que hicimos público el comunicado, esperábamos una reacción, un planteamiento para resolver la parte económica que nos deben en un plazo razonable de tiempo, pero no sabemos nada”.

Lo que sí tienen claro es que, de no haber noticias en los próximos quince días, buscarán alternativas: “El planteamiento que tenemos es esperar hasta el día 30 de este mes, que fue un plazo que habíamos acordado con el presidente para solventar la deuda de estos meses. Y que si no era así, tendríamos que ir por los cauces legales. Estuvimos en comunicación con la AFE constantemente, nos asesoraron y ahora mismo habrá jugadores que lo hagan a través de ellos y otros por lo civil. No sabemos hasta qué punto vamos a llegar hasta esa fecha. Simplemente estamos un poco frustrados porque esperábamos un acercamiento por parte de la directiva, un 'vamos a hablar’, pero así es como estamos”.