Joana Montouto: “Fue un broche final muy bonito. Ganar en Riazor y ascender, más no puedo pedir”

Joana Montouto, visiblemente emocionada, celebra el ascenso con su compañera Aroa Naya Yuse Vázquez

El Atlético San Pedro puso este domingo el broche de oro a una temporada de ensueño. Tras coronarse como campeonas de la Copa Coruña hace unas semanas en Riazor contra el Victoria B, el equipo oleirense consiguió contra el Rosalía ourensano el ascenso a Tercera RFEF.

Un partido que, además de poner el punto final a la temporada del equipo de la mejor manera posible, también lo hizo a la carrera de Joana Montouto, que fue una de las protagonistas indiscutibles del encuentro. Marcó el gol que mandó la eliminatoria contra el Rosalía a la prórroga y fue la ejecutora del penalti que la sentenció en la tanda. “Tengo que ser muy sincera, no lo quería tirar”, reconoce. “Tenía muchísimas emociones juntas e incluso durante la tanda le dije a Eva que lo tirara ella, pero al final hay que ser positivos y pensar en que vas a marcar. Aunque fuera el último, todas lo marcamos, lo importante es ganar”, añade.

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Una vez entró el balón en la portería del Rosalía, Joana admite que todas sus emociones salieron: “Ni celebré, me quedé quieta y me abracé a la portera, la verdad es que fue un broche final muy bonito. Ganar en Riazor y ascender, más no puedo pedir”. En ese momento, entre emoción y emoción, fue consciente de que su carrera futbolística había llegado a su final: “Ahí se acabó, dije ‘por fin, ya está, se acabó’. De hecho, creo que lloro tanto porque sé que ya se acabó, siento dentro que no voy a seguir jugando. Te vacías, la sensación que tuve en ese momento es de estar muy feliz y muy triste porque dejas algo que fue toda tu vida, pero cuando el cuerpo te dice que ya, hay que soltar”.

En el horizonte está la Copa Diputación para el San Pedro, pero Joana todavía no quiere pensar en esa posibilidad y prefiere mirar hacia atrás con un club que le ha permitido cerrar de una manera espectacular una carrera que incluye dos Copas de la Reina con el Espanyol y el debut con la selección española. “Qué mejor manera de irse que así. Visto con perspectiva, me da pena no haberme involucrado un poquito más, pero el San Pedro me dio la vida aquí. Para mí son como una familia, que siempre quedan. Eso se refleja en el campo y es el por qué hemos quedado donde hemos quedado, eso marca la diferencia y hace que un equipo sea mucho más grande. Hacía tiempo que no vivía esto de ganar una Copa y ascender, estoy muy feliz de que acabara así”, admite Joana.

El partido

El Atlético San Pedro salió del partido de ida con una ventaja de 1-0. En la vuelta todo se torció con el 2-0 con el que empezó el Rosalía, pero las oleirenses no se rindieron en ningún momento. Joana recortó distancias y mandó la eliminatoria a la prórroga, donde tanto ella como Alba Martínez tuvieron ocasiones para marcar. También las tuvo el Rosalía, pero ahí estuvo durante toda la tarde una gran Aroa Naya bajo los palos: “Fue un partido muy intenso. En la segunda parte reaccionamos y eso creo que dice mucho del grupo”, afirma.

Sobre su actuación individual, Aroa la valora de la siguiente manera: “Estoy contenta de haber podido ayudar al equipo en momentos puntuales, pero al final esto es cosa de todas. Como portera intento estar ahí cuando el equipo me necesita y aportar seguridad, aunque el mérito es claramente del grupo entero. También quiero hacer una mención especial a mi entrenadora, a la coordinadora, a la preparadora física, a la fisioterapeuta, al presidente y a la directiva, porque han estado siempre al detalle para que podamos llegar hasta aquí y disfrutar de momentos tan especiales como este”.

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El ascenso se decidió, al igual que la final de Copa Coruña, desde el punto de penalti, para disgusto de la entrenadora del Atlético San Pedro, Virginia del Río: “No me gustan nada los penaltis. Lo vivido el año pasado en Copa nos dejo un mal sabor de boca. En mi cabeza no entraba que el partido se resolviera así, pero es verdad que bajo la mala experiencia vivida llevábamos unos entrenamientos practicándolos al finalizar. Con la práctica le das confianza a las jugadoras llegado el momento y supongo que el destino así lo quiso sentenciar”. Una línea que sigue Aroa: “Los penaltis siempre tienen una parte de nervios y de incertidumbre, pero también reflejan la confianza y la preparación del equipo. Por suerte nos han salido bien y hemos sabido mantener la calma en los momentos decisivos”.

“Ha sido un año duro. Hemos pasado por muy malos momentos donde las lesiones de varias jugadoras nos ha dejado con una plantilla muy corta sumado a horarios laborales de otras de ellas y hemos tirado de jugadoras del B a las que le quiero agradecer su disponibilidad, porque sin esa ayuda en ciertos momentos esto no hubiera sido posible. Detrás de estos éxitos hay mucho trabajo por parte de todos; desde el club que ha apostado por el fútbol femenino, el staff técnico que trabaja semana a semana para liderar a nivel físico y mental a un grupo de personas y como no ellas, que muchas veces dejan su vida personal y laboral, moviendo horarios para hacer esfuerzos para estar. Para mi la clave del triunfo es el compromiso y conseguir que el equipo reme en la misma dirección; a veces asumir algún rol es complicado y solo me puedo quitar el sombrero y decir gracias”, dice Virginia sobre las claves del curso del equipo.

Para Aroa, han pasado por los siguientes aspectos: “Ha sido una temporada de mucho trabajo, compromiso y esfuerzo por parte de todas. Hemos tenido momentos complicados, pero el equipo siempre ha sabido responder y mantenerse unido. Terminar así es una recompensa merecida para todo el grupo. Y sobre todo para Joana, no hay mejor forma de que se despida del fútbol; se lo merece después de todo lo que ha dado”.