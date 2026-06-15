Claudio Corbillón seguirá a los mandos del Betanzos

Claudio Corbillón durante el partido contra el Antela disputado en el García Irmáns Germán Barreiros

Tras caer en las semifinales del playoff de ascenso contra el Antela y certificar su permanencia en Preferente un año más, el Betanzos ha puesto la primera piedra de su proyecto para la próxima temporada 2026-27. El club ha tomado la decisión de dar continuidad al proyecto empezado con Claudio Corbillón en 2024 y el entrenador vigués seguirá al frente del banquillo del García Irmáns un año más.

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“Claudio J. Corbillón Sánchez (Vigo, 1986) seguirá a próxima tempada no banquillo do García Hermanos. Claudio conseguiu facer un bo equipo que empezou a 25/26 de menos a máis, chegando a facer unha segunda volta de números de campión, o que lle permitiu quedar en 2ª posición e xogar a promoción de ascenso. Promoción que caímos en semifinales logo de 2 partidos regulares que non empañan a boa campaña feita polo noso equipo. Adestrador xoven con proxección, ten a oportunidade de facer a plantilla adecuada ao seu gusto e maneira de xogar. Así como tamén seguir co seu estilo de xogo, que tantos puntos deu na tempada que acaba de rematar”, escribió el club en su comunicado.

Claudio Corbillón llegó al banquillo del Betanzos la temporada pasada, la 2024-25, cuando sustituyó a Álex Suárez tras la jornada siete de Tercera Federación. Claudio no fue capaz de cambiar el rumbo del equipo, que terminó la temporada como colista y consumó el descenso a Preferente. En esa categoría ha militado esta temporada, cuajando un gran papel: segundo del grupo Norte con 68 puntos y el mejor registro defensivo del fútbol gallego con tan solo 22 goles encajados en la fase regular.

Sin embargo, en el playoff de ascenso no fue capaz de superar la primera eliminatoria de semifinales, donde cayó contra el Antela. Claudio es la primera piedra de un Betanzos que volverá a mirar alto la próxima campaña 2026-27 en Preferente, para lo que empezará a anunciar la composición de su plantilla a lo largo de las próximas semanas.