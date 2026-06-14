Previas | Doble sesión en A Grela con cuatro equipos a la caza de una misma meta

Marcos Cousillas, delantero del Atlético Castros DANI PATIÑO

Los playoffs regionales siguen su rumbo con la ida de la final. En Segunda Futgal buscarán el ascenso Atlético Castros y Xuventude Dorneda; mientras que en Tercera se enfrentan Maravillas y Teixeiro. Los duelos con equipos herculinos se disputarán en A Grela.

Segunda Futgal

Atlético Castros-Xallas (A Grela, 17.30 horas): Tras terminar la Liga en quinta posición, el Atlético Castros disputó las semifinales frente al Rodeiro. No le pudo ir mejor en el partido de ida, con un 3-0 en el que brilló especialmente Marcos Cousillas, autor de un doblete. En la vuelta supo hacer el partido que tocaba y avanzó pese a caer por 2-1: Andoni Pájaro y José Manuel García avanzaron al equipo pontevedrés, pero de nuevo Marcos Cousillas volvió a dar el gol de la tranquilidad.

Por su parte, el Xallas terminó subcampeón en el grupo de A Costa y en la primera ronda del playoff eliminó al Suevos. Tras el empate sin goles de la ida, los costeiros ganaron por 2-1 en el Municipal de Fontenla.

Xuventude Dorneda-Lemos B (A Marola, 18.00 horas): También peleará por el ascenso el Dorneda oleirense, tercer clasificado del grupo coruñés. En la semifinal no obtuvo el mejor resultado posible en casa (0-0), pero tuvo la capacidad de imponerse en Guitiriz por 1-3 con goles de Javi Calvo, Carlos Gayoso y Simón Ameijenda. Ahora se cita en A Marola con el filial del Lemos.

Los lucenses terminaron subcampeones en el grupo 2 de su delegación y se ganaron la opción de disputar la final del playoff al derrotar a O Pino. Lo hicieron a través del camino de los penaltis tras caer por 2-1 en la ida y ganar 1-0 en A Pinguela, lugar en el que se resolverá esta eliminatoria.

Tercera Futgal

Maravillas-Teixeiro (A Grela, 20.00 horas): Un par de horas más tarde, y también en A Grela como el Atlético Castros-Xallas, el Maravillas y el Teixeiro arrancarán una serie que les puede aupar a Segunda Futgal.

El Maravillas peleó hasta el final con el Ciudad Jardín y el Xuventude Laracha por ganar el grupo 1 de A Coruña e incluso dependió de sí mismo en la última jornada, pero se topó con un Laracha que le ganó y mandó al playoff. El Xuventude volvió a ser su rival en las semifinales y parecía ir en camino de convertirse en su bestia negra, pues venció en la ida por 1-3, pero el Maravillas tiró de casta para imponerse en la vuelta (0-2 y 6-7 en penaltis). Thiago Seijas y Carlos Silvosa hicieron los goles.

Por su parte, el Teixeiro acabó segundo en el grupo 3 de A Coruña y superó en las ‘semis’ al Unión Campestre. Los de El Carregal se impusieron tanto en la ida (1-2) como en la vuelta (1-0) con goles de Dieguito, Bieito y Marcos Rivera.