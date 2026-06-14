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O Noso Fútbol | Playoffs regionales

Previas | Doble sesión en A Grela con cuatro equipos a la caza de una misma meta

En Segunda Futgal buscarán el ascenso Atlético Castros y Xuventude Dorneda; mientras que en Tercera se enfrentan Maravillas y Teixeiro

Santi Mendoza
Santi Mendoza
14/06/2026 04:15
Marcos Cousillas, delantero del Atlético Castros
Marcos Cousillas, delantero del Atlético Castros
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Los playoffs regionales siguen su rumbo con la ida de la final. En Segunda Futgal buscarán el ascenso Atlético Castros y Xuventude Dorneda; mientras que en Tercera se enfrentan Maravillas y Teixeiro. Los duelos con equipos herculinos se disputarán en A Grela.

Segunda Futgal

Atlético Castros-Xallas (A Grela, 17.30 horas): Tras terminar la Liga en quinta posición, el Atlético Castros disputó las semifinales frente al Rodeiro. No le pudo ir mejor en el partido de ida, con un 3-0 en el que brilló especialmente Marcos Cousillas, autor de un doblete. En la vuelta supo hacer el partido que tocaba y avanzó pese a caer por 2-1: Andoni Pájaro y José Manuel García avanzaron al equipo pontevedrés, pero de nuevo Marcos Cousillas volvió a dar el gol de la tranquilidad.

Por su parte, el Xallas terminó subcampeón en el grupo de A Costa y en la primera ronda del playoff eliminó al Suevos. Tras el empate sin goles de la ida, los costeiros ganaron por 2-1 en el Municipal de Fontenla.

Xuventude Dorneda-Lemos B (A Marola, 18.00 horas): También peleará por el ascenso el Dorneda oleirense, tercer clasificado del grupo coruñés. En la semifinal no obtuvo el mejor resultado posible en casa (0-0), pero tuvo la capacidad de imponerse en Guitiriz por 1-3 con goles de Javi Calvo, Carlos Gayoso y Simón Ameijenda. Ahora se cita en A Marola con el filial del Lemos.

Los lucenses terminaron subcampeones en el grupo 2 de su delegación y se ganaron la opción de disputar la final del playoff al derrotar a O Pino. Lo hicieron a través del camino de los penaltis tras caer por 2-1 en la ida y ganar 1-0 en A Pinguela, lugar en el que se resolverá esta eliminatoria.

Tercera Futgal

Maravillas-Teixeiro (A Grela, 20.00 horas): Un par de horas más tarde, y también en A Grela como el Atlético Castros-Xallas, el Maravillas y el Teixeiro arrancarán una serie que les puede aupar a Segunda Futgal.

El Maravillas peleó hasta el final con el Ciudad Jardín y el Xuventude Laracha por ganar el grupo 1 de A Coruña e incluso dependió de sí mismo en la última jornada, pero se topó con un Laracha que le ganó y mandó al playoff. El Xuventude volvió a ser su rival en las semifinales y parecía ir en camino de convertirse en su bestia negra, pues venció en la ida por 1-3, pero el Maravillas tiró de casta para imponerse en la vuelta (0-2 y 6-7 en penaltis). Thiago Seijas y Carlos Silvosa hicieron los goles.

Por su parte, el Teixeiro acabó segundo en el grupo 3 de A Coruña y superó en las ‘semis’ al Unión Campestre. Los de El Carregal se impusieron tanto en la ida (1-2) como en la vuelta (1-0) con goles de Dieguito, Bieito y Marcos Rivera.

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