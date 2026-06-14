Previa | San Tirso y Antela buscan su techo histórico

Segade, atacante del San Tirso que causa baja por lesión, en el duelo de semifinales ante el Atios PATRICIA G. FRAGA

Suele usarse a la ligera el término histórico en el mundo del fútbol, pero usar ese calificativo para la eliminatoria que enfrenta al San Tirso con el Antela no es más que la realidad. Ambos quieren utilizar la final del playoff como trampolín para saltar a Tercera RFEF, categoría que nunca han pisado en 86 y 107 años de vida, respectivamente.

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El Antela terminó quinto en el grupo 2, por lo que será local en la ida frente a un San Tirso (A Moreira, 18.00 horas) que acabó en la cuarta posición del grupo 1, en el que juegan los equipos del norte. Es el último y único representante y está sobre aviso: el subcampeón Betanzos cedió por un global de 0-5 ante este mismo rival.

Los de Fabio Rodríguez llegan también con confianza. Les tocó arrancar el playoff ante el Atios, rival que les eliminó el pasado curso, y esta vez el resultado fue bien distinto: el duelo de O Monte terminó con 2-0 (goles de Rafa Mella y Xian) y en la vuelta igualó Segade, desde el punto de penalti, para situar un 1-1 que despejó dudas e iba a ser el resultado definitivo.

Como en la semifinal ante el Betanzos, el Antela llega sin bajas. El San Tirso recupera al mediocentro Pájaro —de baja desde principios de abril— y continúa con el central Pablo Vigo y el centrocampista Carlos Díaz en el dique seco. A ellos se suma Segade, que sufrió una rotura del quinto metatarsiano en el duelo contra el Atios.

El técnico alerta sobre el nivel del rival, que es un recién ascendido de Primera Futgal, pero lleva 51 goles a favor y 30 en contra en los 36 partidos que ha disputado: “Me espero un partido muy igualado, intenso y disputado. El Antela destaca por su intensidad, gran organización defensiva y peligro en las transiciones. Nuestro objetivo es competir a buen nivel, sabiendo que nos enfrentamos a un gran rival que viene de superar al Betanzos, que era el equipo que llegaba al playoff con mejor dinámica”.

No se queda atrás el San Tirso, que cuenta 58 tantos a favor y 39 en contra en sus 36 encuentros. Además, se proclamó campeón de la Copa de A Coruña y se está manejando bien lejos de su feudo de O Monte. “Esta temporada es la que menos notamos el cambio de superficie y dimensiones, ya que hemos firmado nuestros mejores números como visitantes. Hicimos 33 puntos como local y 29 fuera de casa. El equipo está más que preparado para adaptarse al contexto que toque”, apunta Fabio antes de un partido que se disputará sobre césped natural.

Otro de los condicionantes del partido será el meteorológico. Se esperan 30 grados a la hora del partido y las previsiones no descartan tormenta, pero el entrenador entiende que la motivación se sobrepondrá a todo. “Veo a mi equipo muy ilusionado con el ascenso y con la sensación de que llegamos mucho mejor que el año pasado, pero el rival también llega en unas condiciones muy buenas. Ninguno hemos estado nunca en Tercera División y eso lleva a un estado de motivación extra para ambos por conseguirlo por primera vez en la historia, así que las condiciones climatológicas quedarán en un segundo plano. Ambos nos vamos a dejar la vida por conseguir este ansiado ascenso”, enfatiza Fabio Rodríguez.

Alineaciones probables

Antela: Bruno Pío - Pucho, Álex Boán, Constela, Tiago - Nico Peruzzo, Couto, Pedro - Charly, Negrete, Mauro Sabucedo

San Tirso: Fedello - Manu Prieto, Lago, Gamallo, Rellán - Christian Rey - Casariego, Manu Prego, Mauro, Rafa Mella - Denis