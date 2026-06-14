Empate sin goles de un San Tirso que se jugará ser de Tercera RFEF en casa

Lance de juego en el Antela-San Tirso IAGO CORTÓN (LA REGIÓN)

En la ida de una de las finales del playoff de ascenso a Tercera RFEF, el San Tirso empató en el campo del Antela (0-0) y se jugará el todo por el todo en su feudo, O Monte, el sábado a las 18.00 horas.

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Ante la baja de Segade, Fabio Rodríguez, técnico del equipo abegondés, optó por situar a Manu Prego en el medio —a diferente altura de Christian Rey— con Rachón y Denis por delante.

Fue un partido muy táctico, algo que podía estar en el guion al ser dos equipos que tienen en la solidez defensiva una de sus grandes virtudes.

El conjunto local arrancó con brío y tuvo su primera aproximación en las botas de Negrete, pero Fedello atrapó el balón sin problemas. Poco a poco, el San Tirso se fue haciendo con el control y empezó a aproximarse a la portería defendida por Bruno Pío.

Y lo hizo con peligro, como en una internada de Rachón que centró para un Denis que se encontraba en posición antirreglamentaria. También lo probaron Casariego y Gamallo con sendos disparos, mientras el Antela se acercó con un tiro forzado de Pedro.

Pero ninguna fue tan clara como la de Rafa Mella. El ex de Coruxo y Arenteiro, entre otros, lanzó a la perfección una falta directa y solo la cruceta le negó el tanto.

En la segunda mitad, el San Tirso volvió a disponer de una buena opción por medio del joven Manu Prego, que optó por un pase cuando estaba en buena posición para tirar y se encontró con la anticipación de un zaguero.

Momento de apretar los dientes

El Antela había terminado con energía la primera mitad y también tuvo su tramo en la segunda, entre los minutos 60 y 75, momento en el que tuvo sus oportunidades. Ambas, de Negrete. En una probó desde 25 metros y se encontró con el larguero y en la otra retó a Rellán cerca de la línea de fondo, sin lograr definir.

Llegó entonces la pausa de hidratación de la segunda mitad, obligada ante las altas temperaturas, y todo se calmó de nuevo en el último cuarto de hora.

Fue el momento en el que el San Tirso refrescó al equipo con un triple cambio. Antes había ingresado Pablo Seco y entonces lo hicieron Leandro, Xian y Pájaro, que reaparecía dos meses después. El equipo se estiró y terminó en un buen tono físico. Será necesario, pues el sábado hay opción de prórroga y penaltis.

Antela 0-0 San Tirso

Antela: Bruno Pío; Pucho, Álex Boán (Adri Cole, m.85), Constela, Tiago; Nico Peruzzo, Couto (Carlos Gon, m.79), Pedro (Hernández, m.79); Charly, Negrete, Mauro Sabucedo (Xabi Lamas, m.56).

San Tirso: Fedello; Manu Prieto, Lago, Gamallo, Rellán; Casariego (Leandro, m.76), Christian Rey, Manu Prego (Pájaro, m.76), Rafa Mella (Xian, m.76); Denis, Rachón (Pablo Seco, m.67).

Árbitro: González Lamas (Vigo). Amonestó a Mauro Sabucedo (m.55), del Antela; y a Casariego (m.43), Manu Prego (m.63), Denis (m.90) y Xian (m.90), del San Tirso.

Incidencias: Partido de ida de la final del playoff de ascenso a Tercera RFEF, disputado en el campo de A Moreira (Xinzo de Limia).