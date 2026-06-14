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O Noso Fútbol

El Compos obtiene una clara ventaja e ilusiona al Silva

Si los santiagueses mantienen su renta de tres goles el próximo domingo en Badalona, el equipo de A Grela evitará el descenso por arrastre

Santi Mendoza
Santi Mendoza
14/06/2026 21:38
Armental, atacante del Compostela, durante el partido contra el Badalona
Armental, atacante del Compostela, durante el partido contra el Badalona
NACHO CASTAÑO
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El Compostela obtuvo un magnífico resultado en la ida de la eliminatoria nacional por el ascenso a Segunda RFEF. En el Verónica Boquete se impuso con claridad al Badalona (3-0) y toma una gran ventaja de cara a la vuelta en Cataluña. Será el domingo 21 a las 12.30 horas. Si asciende, el Silva evita su arrastre.

El 1-0 llegó a los cinco minutos. Jorge Valín sacó un centro desde banda derecha y la pelota se coló tras tocar en un zaguero.

Pudo hacer pronto el segundo el Compos, pero no llegaría hasta el inicio de la segunda mitad, cuando Antón Guisande transformó un mano a mano. El tercero, a los 75 minutos, fue obra de Charly tras una gran conducción del ex del Montañeros, Unai Peón.

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