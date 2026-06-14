El Compos obtiene una clara ventaja e ilusiona al Silva

Armental, atacante del Compostela, durante el partido contra el Badalona NACHO CASTAÑO

El Compostela obtuvo un magnífico resultado en la ida de la eliminatoria nacional por el ascenso a Segunda RFEF. En el Verónica Boquete se impuso con claridad al Badalona (3-0) y toma una gran ventaja de cara a la vuelta en Cataluña. Será el domingo 21 a las 12.30 horas. Si asciende, el Silva evita su arrastre.

El 1-0 llegó a los cinco minutos. Jorge Valín sacó un centro desde banda derecha y la pelota se coló tras tocar en un zaguero.

Pudo hacer pronto el segundo el Compos, pero no llegaría hasta el inicio de la segunda mitad, cuando Antón Guisande transformó un mano a mano. El tercero, a los 75 minutos, fue obra de Charly tras una gran conducción del ex del Montañeros, Unai Peón.