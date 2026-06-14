Dorneda y Xallas dan primero; el Teixeiro golea al ‘Mara’

Los jugadores del Teixeiro celebran uno de los goles ante el Maravillas CARLOTA BLANCO

La ida de la final de los playoffs regionales se saldó con dos triunfos por la mínima en Segunda Futgal: el Atlético Castros tendrá que remontar en Xallas y el Dorneda golpeó primero antes de visitar Monforte de Lemos. En Tercera, el Maravillas se complica mucho sus opciones ante el Teixeiro. El próximo domingo, los partidos de vuelta.

Empate sin goles de un San Tirso que se jugará ser de Tercera RFEF en casa Más información

Segunda Futgal

Atlético Castros-Xallas (0-1): En un campo de A Grela que presentó una excelente imagen, el Xallas obtuvo un resultado muy positivo de cara a la vuelta que disputará en el Municipal de Fontenla.

Un gol de Rubén Blanco, jugador que vive su tercer año en el club, fue suficiente para derrotar a un Atlético Castros que no encontró portería y que ya piensa en intentar remontar.

Xuventude Dorneda-Lemos B (2-1): Al contrario que frente al Guitiriz, eliminatoria de semifinales en la que la ida terminó sin goles, esta vez el Dorneda sí tomó ventaja para la vuelta.

Lo hizo gracias a una puesta en escena imperial, pues a los diez minutos ya vencía por dos goles gracias al acierto de Luisete y Gabi Gómez. Antes del descanso, Diego Pérez recortó distancias para el Lemos y ya no se movió más el marcador.

Si sigue la misma hoja de ruta que en su semifinal, el filial del Lemos buscará darle la vuelta en A Pinguela, principal campo del club.

Tercera Futgal

Maravillas-Teixeiro (1-4): El Teixeiro se marchó de A Grela con medio ascenso bajo el brazo. Tendrá que certificarlo en El Carregal ante un Maravillas que en semifinales le remontó un 1-3 al Laracha, pero su ventaja es muy importante.

Isaac adelantó al ‘Mara’ antes de que Marcos, Iago y Anxo explotaran el balón parado y situaran el 1-3 antes del descanso. Bieito hizo el cuarto.