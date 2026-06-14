Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol | Playoffs regionales

Dorneda y Xallas dan primero; el Teixeiro golea al ‘Mara’

Así le ha ido a los equipos coruñeses en la ida de la final de las fases de ascenso a Primera y Segunda Futgal

Santi Mendoza
Santi Mendoza
14/06/2026 23:12
Los jugadores del Teixeiro celebran uno de los goles ante el Maravillas
Los jugadores del Teixeiro celebran uno de los goles ante el Maravillas
CARLOTA BLANCO
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La ida de la final de los playoffs regionales se saldó con dos triunfos por la mínima en Segunda Futgal: el Atlético Castros tendrá que remontar en Xallas y el Dorneda golpeó primero antes de visitar Monforte de Lemos. En Tercera, el Maravillas se complica mucho sus opciones ante el Teixeiro. El próximo domingo, los partidos de vuelta.

Lance de juego en el Antela-San Tirso

Empate sin goles de un San Tirso que se jugará ser de Tercera RFEF en casa

Más información

Segunda Futgal

Atlético Castros-Xallas (0-1): En un campo de A Grela que presentó una excelente imagen, el Xallas obtuvo un resultado muy positivo de cara a la vuelta que disputará en el Municipal de Fontenla.

Un gol de Rubén Blanco, jugador que vive su tercer año en el club, fue suficiente para derrotar a un Atlético Castros que no encontró portería y que ya piensa en intentar remontar.

Xuventude Dorneda-Lemos B (2-1): Al contrario que frente al Guitiriz, eliminatoria de semifinales en la que la ida terminó sin goles, esta vez el Dorneda sí tomó ventaja para la vuelta.

Lo hizo gracias a una puesta en escena imperial, pues a los diez minutos ya vencía por dos goles gracias al acierto de Luisete y Gabi Gómez. Antes del descanso, Diego Pérez recortó distancias para el Lemos y ya no se movió más el marcador.

Si sigue la misma hoja de ruta que en su semifinal, el filial del Lemos buscará darle la vuelta en A Pinguela, principal campo del club.

Tercera Futgal

Maravillas-Teixeiro (1-4): El Teixeiro se marchó de A Grela con medio ascenso bajo el brazo. Tendrá que certificarlo en El Carregal ante un Maravillas que en semifinales le remontó un 1-3 al Laracha, pero su ventaja es muy importante.

Isaac adelantó al ‘Mara’ antes de que Marcos, Iago y Anxo explotaran el balón parado y situaran el 1-3 antes del descanso. Bieito hizo el cuarto.

Bieito Merelas (i) y Sito Señarís (d), jugadores de Teixeiro y Maravillas, posan en los aledaños del Palacio de la Ópera

Dos amigos con el mismo plan: ascender

Más información
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Los jugadores del Teixeiro celebran uno de los goles ante el Maravillas

Dorneda y Xallas dan primero; el Teixeiro golea al ‘Mara’
Santi Mendoza
Lance de juego en el Antela-San Tirso

Empate sin goles de un San Tirso que se jugará ser de Tercera RFEF en casa
Santi Mendoza
Armental, atacante del Compostela, durante el partido contra el Badalona

El Compos obtiene una clara ventaja e ilusiona al Silva
Santi Mendoza
Joana Montouto, en el remate que supuso el gol del Atlético San Pedro

Crónica | El Atlético San Pedro logra un ascenso de película (2-1)
Santi Mendoza