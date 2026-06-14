Crónica | El Atlético San Pedro logra un ascenso de película (2-1)

Joana Montouto, en el remate que supuso el gol del Atlético San Pedro JOSÉ ANTONIO VÁZQUEZ

Si Joana Montouto hubiese soñado un final en el fútbol, seguramente habría sido como este. Alejada de los grandes focos, pero haciendo feliz a un Atlético San Pedro que, en su cuarto año de sección femenina, es ya de categoría nacional. El equipo oleirense cayó ante el Rosalía (2-1 —1-0 en la ida—) en un partido de playoff que se marchó a la prórroga gracias al acierto de la exjugadora del Espanyol, autora del último tanto en la tanda de penaltis. Un gol de ascenso. Un gol que vale jugar en Tercera RFEF.

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Virginia del Río, entrenadora del Atlético San Pedro, apostó para este duelo decisivo por el mismo equipo que se proclamó campeón de la Copa de A Coruña hace unas semanas. Hubo una novedad con respecto a la ida, la entrada de Camila en lugar de Uxía. Por parte del Rosalía, Nair Conde fue titular en detrimento de Antía Álvarez, que había partido de inicio hace siete días en Oleiros.

La primera mitad fue muy complicada para el San Pedro, superado por un rival que salió a por todas. El primer aviso llegó a los cinco minutos de juego, cuando Sampi realizó un buen control en el área y sacó un disparo que se topó con Aroa. La guardameta achicó espacio e impidió que rematara cómoda la jugadora de banda izquierda.

De ahí al ecuador no pasó demasiado, pero el Rosalía volvió a avisar con una falta frontal que terminó en un remate de cabeza de Añón. Se mostró segura la portera, pero no pudo hacer nada un par de minutos después ante el sensacional disparo de Candela desde fuera del área.

El gol, justo antes de la pausa de hidratación, dio alas al equipo de Ourense, que poco después trenzó otra buena jugada de ataque. Candela encontró espacio para correr y dio un pase a Noui para que esta sacara un disparo que impactó en la mano de Ainhoa. El colegiado señaló penalti y la propia Noui lo transformó con suspense. Adivinó y llegó a tocar el balón Aroa, pero no pudo evitar el 2-0. El Rosalía ya estaba por delante a la media hora.

No anduvo lejos el tercero, sobre todo en un error defensivo que aprovechó Noui para plantarse sola ante Aroa. Ahí se agigantó la guardameta para ganarle la partida y mantener con vida a un Atlético San Pedro que, al menos, pisó el área contraria en el añadido. Un chut de Rocío generó un córner y se marchó al descanso con algo de esperanza. Le tocaba dar un paso adelante.

Aparece Joana

La segunda mitad arrancó con una nueva parada de Aroa y con intentos del San Pedro a través del balón parado. Fue así como encontró el gol que mandó el partido a la prórroga. Ainhoa botó un córner tenso y cerrado que complicó a Karla, de forma que la portera realizó un despeje algo defectuoso. Joana estaba en el barullo y sacó un cabezazo que detuvo la portera, pero recogió su propio rechace, metió el pie derecho y mandó el balón al fondo de la red. Eliminatoria empatada.

El ascenso pendía de un hilo para ambos equipos y ambos dispusieron de ocasiones para llevarse el gato al agua en la última media hora. Ante una salida en falso de Aroa, apareció providencial Helena para lanzarse al suelo y taponar el disparo sin oposición de Antía Álvarez, que había recibido en posición ventajosa. La atacante volvió a probar con un disparo desviado en una acción posterior.

También tuvo las suyas el San Pedro. Primero con un centrochut de Joana Montouto y después en la más clara de todo el partido. La propia Joana abrió campo y encontró a María Mouriz en banda derecha, quien puso un pase de la muerte. Parecía que iba a marcar Alba, pero el balón quedó un poco alto y con su remate mordido se le escapó la oportunidad.

Ya en el añadido, en una nueva falta frontal del Rosalía que cabeceó Añón, volvió a aparecer Aroa para salvar con una parada abajo.

Prórroga y penaltis

Como era lógico en un día caluroso y tras toda una temporada de esfuerzos, ambos equipos sufrieron en lo físico durante la prórroga. No hubo demasiadas ocasiones en la primera parte, más allá de un centro de Sampi para las locales y un remate fuera de Alba a la salida de un córner, por parte del San Pedro.

Las interrupciones eran constantes y no daba sensación de que ninguno de los dos las fuera a tener, pero el equipo oleirense rozó el tanto. Joana se coló entre las centrales y vio cómo se le escapaba el control cuando encaraba sola ante Karla. La guardameta volvió a ser clave después para salir a tiempo y evitar el remate cómodo de Alba. Las de Ourense tuvieron un último acercamiento, pero el ascenso se iba a decidir desde los once metros.

Y ahí no falló nadie en el Atlético San Pedro, mientras que la portera Karla marraba el tercer lanzamiento del Rosalía. Aldara, Lucía, María Mouriz y Alba dejaron a Joana en disposición de poner el broche soñado. No le tembló el pulso, lanzó a la izquierda de la guardameta y el equipo de Oleiros logró el ascenso. Imposible imaginar un mejor final.

Rosalía 2-1 (3-5) Atlético San Pedro

Rosalía: Karla; Miriam, Añón, Noa Domínguez, Aline; Aldarita, Mihret; Nair Conde, Candela, Sampi; Noui.

Atlético San Pedro: Aroa; Lucía, Silvia, Ainhoa, Camila; Noa Martínez, Rocío, Lara, Helena; Joana; Alba.

Goles: 1-0, m.25: Candela; 2-0, m.31: Noui, de penalti; 2-1, m.64: Joana Montouto.

Penaltis: 0-1, marca Aldara. 1-1, marca Añón. 1-2, marca Lucía. 2-2, marca Noa Martínez. 2-3, marca María Mouriz. 2-3, falla Karla. 2-4, marca Alba. 3-4, marca Sampi. 3-5, marca Joana Montouto.

Árbitro: Borrajo Rodríguez (Ourense). Amonestó a Miriam (m.61), del Rosalía; y a Lara (m.18), del Atlético San Pedro.

Incidencias: Partido de la vuelta del playoff de ascenso a Tercera RFEF femenina, disputado en el campo de Oira (Ourense).