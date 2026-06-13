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O Noso Fútbol | Fase de ascenso a Tercera RFEF femenina

Previa | La guinda del San Pedro pasa por resistir en el horno de Oira

El equipo oleirense pisará categoría nacional si defiende ante el Rosalía el 1-0 de la ida en un duelo para el que se esperan altas temperaturas

Santi Mendoza
Santi Mendoza
13/06/2026 20:32
Atlético San Pedro y Rosalía, en la ida del pasado domingo en Iñás
Atlético San Pedro y Rosalía, en la ida del pasado domingo en Iñás
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Solo tiene cuatro años de vida la sección femenina del Atlético San Pedro, fundada en 2022, pero los éxitos tardaron poco en llegar. El equipo alcanzó la Primera Gallega en 2024 y, hace menos de un mes, se proclamó campeón de la Copa de A Coruña, hitos a los que ahora puede sumar un ascenso a Tercera RFEF, categoría nacional. Para ello, debe aguantar ante el Rosalía (Oira, 12.00 horas) el 1-0 que consiguió en la ida gracias al tanto de Alba Martínez.

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Tiene dos bajas el Atlético San Pedro, que suma a Uxía, por trabajo, a la ausencia de larga duración de Miri. El Rosalía no tendrá a su disposición a Antía Rodríguez, que ya no estuvo en la ida en Oleiros. La entrenadora, Virginia del Río, espera un duelo con alternativas. “Me lo imagino duro, competido. Seguramente nos tocará intentar aguantar un poco más el resultado y sufrir en defensa. Ellas tienen que arriesgar más y nosotras debemos saber qué hacer en cada momento y aprovechar desconexiones o bajadas para hacer daño”, apunta.

Para la hora del partido se esperan temperaturas de más de 30 grados, algo que espera manejar el San Pedro. “El equipo está cansado, pero bien en lo físico y mental. Además, en un partido así, las ganas y la ilusión soportan un poco esa parte. El calor creo que nos va a influir; las temperaturas de aquí no son las de allí, y sabemos que va a tocar sufrir y adaptarnos en la medida de lo posible”, reconoce Virginia.

El duelo supondrá, salvo cambio inesperado, el adiós al fútbol de Joana Montouto, exjugadora de Primera División.

Alineaciones probables

Rosalía: Karla - Miriam, Añón, Noa, Aline - Aldarita, Mihret - Sampi, Candela, Antía - Noui

Atlético San Pedro: Aroa - Lucía, Silvia, Ainhoa, Camila - Noa, Rocío, Lara, Helena - Joana - Alba

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