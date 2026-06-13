Óscar Martínez, presidente del Marte, pasa de jugador a entrenador

Imagen con la que el Marte anunció en sus redes sociales a Óscar Martínez como nuevo entrenador @cdmartecoruna

Cambio en el banquillo del Marte. La etapa de Celso Otero ha llegado a su fin de mutuo acuerdo y asume la tarea como primer entrenador Óscar ‘La Magia’ Martínez, presidente del club. A su lado estarán Saulo Hidalgo como segundo y Maxi Lomando en la doble tarea de ayudante y preparador de porteros.

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“Teníamos claro que íbamos a cogerlo gente de la casa porque nos va a suponer una liberación económica. Vamos a hacerlo prácticamente de forma altruista. Al final es algo que haces por tu club. La gente que va a estar conmigo también está metida dentro de la directiva y vamos a hacerlo un poco por ayudar”, explica Óscar Martínez.

“Somos un club muy humilde. El dinero lo contamos al dedillo y una de las razones de que lo cojamos nosotros es también esa. Es un ahorro para el club y creemos que ahora mismo era la mejor solución”, añade un hombre que este curso, como en los dos anteriores, formó parte de la plantilla.

“Puede que sea el último baile de algunos jugadores con los que llevo muchos años. Yo soy un poco el nexo entre todos esos veteranos que vinieron estos años y también quería estar presente en todos los entrenamientos y llevar un peso más importante en el tema deportivo”, apunta.

Buena parte de la culpa de esta decisión la tuvo la grave lesión que sufrió el pasado mes de enero, cuando participaba en un partido benéfico: “Yo tenía ganas de seguir jugando porque creo que todavía estaba capacitado para esta categoría, pero la rotura del tendón de Aquiles cambió un poco las miras”.

Agradecimiento

Óscar se deshace en elogios para Celso: “Es una persona excepcional y además ha entendido a la perfección la idiosincrasia del Marte. Estoy seguro de que algún día va a volver, pero este año también acabó un poco cansado; hubo lesiones que nos impidieron pelear por algo más. Tampoco queríamos sustituirlo por alguien sin más y preferimos asumirlo nosotros. Es algo que también le explicamos”.

“Saulo ya entrenó al Marte y es directivo, Mati fue entrenador de porteros... Y como somos un poco noveles para una categoría como Primera Futgal, hemos hablado con Luis Santiago para que nos eche una mano durante la temporada, sobre todo en temas de planificación y organización”, explica ‘La Magia’ sobre los distintos papeles que desarrollarán en el cuerpo técnico.

Por último, el ex de Cerceda, Montañeros o Boiro, entre otros, desvela la idea del club: “Queremos rejuvenecer la plantilla. Fuimos el equipo que subió de Segunda Regional hace unos años y todavía hay mucha gente de 35, 36 o 37 años. Buscamos ir incorporando chavales que salgan de juveniles o que estén en sus primeros años y que tengan capacidad para crecer".