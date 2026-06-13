El Victoria mantiene a los clásicos pese a su descenso

Miguel Mandayo, jugador del Victoria, en un partido contra el Sofán PATRICIA G. FRAGA

Pese al palo que supuso caer a Primera Futgal en una temporada de regreso que empezó muy bien y se acabó torciendo, el Victoria mantiene a sus clásicos. Desde la figura del entrenador, que seguirá siendo Miguel Taibo, hasta jugadores importantes como los hermanos Mandayo, Alberto Benito y Óscar de Castro. Todos ellos siguen en el barco.

El mercado de Tercera RFEF | Una decena de jugadores eligen al Silva sin importar categoría Más información

Por el momento, el equipo de Santa Lucía ha confirmado siete renovaciones. Una es la del técnico Taibo, que se hizo cargo del equipo a finales de la temporada 2023-24 y logró el regreso a Preferente pese a no obtener la salvación en sus primeros partidos. Los defensas Miguel e Iván Mandayo y Víctor Vilamea, así como los delanteros Pichu, Alberto Benito y Óscar de Castro también continuarán un año más. A excepción de este último, que marcó el gol del ascenso en Carral, todos pasaron por algún equipo de base del club.

Unas categorías inferiores de las que siempre se nutre el Victoria y esta vez no va a ser menos. Marcelo Trincado y el extremo Aarón Iglesias promocionan tras terminar su etapa como juveniles y lograr el ascenso a División de Honor.

Además, el equipo blanquinegro ha anunciado sus dos primeros fichajes. Ambos, para la zaga: Iago Rodríguez conoce bien el club y llega procedente del Marte, y otro canterano, Sergio Carballeira, se incorpora tras jugar hace un par de años en el Noia.