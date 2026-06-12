Jorge Valín: "La permanencia del Silva es un aliciente más"

Jorge Valín disputa este domingo con la SD Compostela el partido de ida de la eliminatoria por el ascenso a Segunda RFEF ante el Badalona. El cuadro santiagués, que no cumplió con el objetivo del ascenso en la temporada, busca la Segunda RFEF a través de la promoción de ascenso. El equipo de Secho se medirá al Badalona, con el encuentro de ida este domingo en el Vero Boquete, y el partido de vuelta la siguiente semana en tierras catalanas.

Después de un final de temporada en el que el Compos se mostró irregular, y acabó sucumbiendo ante el Arosa, el cuadro compostelanista busca arreglar la temporada en la fase de las eliminatorias. El equipo santiagués se impuso ante el Racing Vilalbés en las semifinales gallegas, y ante el Atlético Arteixo en la final. Ahora, ya en la fase nacional, será la eliminatoria del Badalona la que dictamine si el Compostela fracasó o no en su intento de regresar a Segunda RFEF.

Por su parte, Jorge Valín, es dueño y señor del lateral derecho del Compostela. Con más de 2.000 minutos disputados en la temporada, Valín siempre fue titular en los encuentros de la promoción con el Compos. El jugador coruñés desembarcó en Santiago en su regreso a Galicia, tras pasar por Cornellà, Numancia, La Nucía y Santa Coloma.

¿Qué emoción prevaleció el domingo después del partido, con la clasificación sufrida del Compostela ante el Atlético Arteixo?

Particularmente sí que sentí bastante alivio después de la que había armado en Arteixo en el partido de ida, que cometí un error bastante grave. A nivel personal quería pasar esta eliminatoria si o si, porque si no me iba a quedar con esa espina. Sobre todo satisfechos también, nos queda un paso, todavía no hemos hecho nada. Todos estamos con mucha ilusión después del varapalo de no haberlo conseguido por la vía corta, durante la temporada. Esta semana está siendo muy buena, estamos entrenando con muchas ganas y sabemos lo que nos jugamos.

El domingo Secho en el postpartido comentó que la semana iba a ser de poca información sobre el rival, para no saturar, y buscar sobre todo focalizar su juego

Sí, ya llevamos bastante tiempo en esa dinámica. Secho lleva todo el año, desde la pretemporada ya nos inculcó las ideas de fútbol que tiene. Sí que es cierto que toca estudiar, al Badalona además no lo hemos visto este año, lo estamos estudiando un poco. Pero últimamente, hay bastante menos información y cuatro claves de cada partido, pero siempre queriendo ser protagonistas a través de nuestro juego. Sobre todo en casa, delante de nuestra gente, que nos están saliendo las cosas bien y estamos haciendo buenos partidos en casa”

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Se les vio mejor que el Arteixo físicamente durante el partido de vuelta, ¿cómo llega el equipo a estos últimos dos partidos de temporada?

Creo que el aspecto físico fue una de las claves. El Arteixo me sorprendió muy mucho y para muy bien. Ya me lo pareció en la liga, juegan muy bien y tienen una idea clara. En esta eliminatoria también me gustaron mucho, tanto en Arteixo como aquí. Después del partido de ida ida sabíamos que iba a ser muy difícil. Buscábamos ponernos por delante, y un partido largo en San Lázaro, que con el equipo que somos nosotros íbamos a estar mejor en lo físico. Al final del partido tuvimos varias ocasiones para haber zanjado antes la eliminatoria, y podríamos haber marcado algún gol más, pero lo importante es superar la eliminatoria.

Antes mencionó el error de Arteixo. ¿Cómo lo pasó Jorge Valín, cómo vivió la semana y las horas posteriores al error?

El domingo estuve bastante rayado. Es verdad que luego fui a Riazor, tomé dos cervezas y se me pasó un poco, pero lo pasé realmente mal. A principio de semana, teniendo en cuenta el partido que es y el momento en el que cometes ese error, el lunes y el martes tampoco fueron fáciles, luego ya me enfoqué en intentar darle la vuelta a la eliminatoria. Es un error que le puede pasar a cualquiera, pero sabiendo que ese gol era clave, fue un palo. Llevo jugando bastante tiempo a esto, es fútbol, y esto va de errores. Siempre va a haber un error que precede a cualquier gol, a menos que fuese un golazo. Ese día me tocó a mí y fue una jugada desafortunada. Ya a medida que pasó la semana me centré en el partido de vuelta, tenía muchas ganas y estaba extra motivado para poder remontar, y así fue.

Creo que todos dábamos por hecho que el rival gallego iba a ser el Cornellà, que había ganado por tres goles de diferencia el partido de ida, pero al final toca Badalona. En su caso, como ex futbolista del Cornellà, ¿tenía alguna preferencia?

Yo también daba por hecho que iba a ser el Cornellá, y me hacía ilusión. Tengo allí gente conocida, además fue una etapa muy buena. Mi primera etapa fuera, crecí mucho, como futbolista y como persona también. Para mí fue una experiencia increíble, a la que le guardo mucho cariño. Sí que me hubiese gustado volver y ver a toda la gente conocida que tengo.

¿Cuál es la clave de la eliminatoria?

La estamos desgranando todavía esta semana. Es verdad que cuando nos dijeron que era Cataluña, hace semanas, sabemos que es de los más complicados. Esperamos una eliminatoria muy dura. Estamos trabajando las cosas que creemos que nos va a venir trabajar. Va a ser una eliminatoria muy abierta, pero el objetivo principal ahora mismo es hacer un buen primer partido de ida, en nuestra casa y con nuestra gente.

¿Qué tal el ambiente del Vero Boquete de San Lázaro? Contra el Arteixo hubo 4.083 espectadores y se espera una afluencia mayor de público para este domingo

Para mí es una locura. Estar en esta categoría y jugar en este estadio y con tanta gente, te hace sentirte jugador de fútbol casi profesional, pese a estar en tercera división. Creo que todos jugamos para los partidos de estos domingos, con mucho en juego y mucha gente viéndonos. Ojalá venga igual o más gente de este domingo, porque se nota muchísimo como ayudan, no paran de animar, y es fundamental para nosotros.

De ascender, además de decir que ascendió con el Compostela, Jorge Valín también puede decir que su ascenso condicionó la permanencia del Silva. ¿Como futbolista coruñés es un punto extra de motivación?

Claro, pero no te voy a mentir. Yo quiero ascender porque para eso estoy aquí, y para eso vine a Santiago. Sabíamos que si un equipo gallego consigue el ascenso, el Silva se queda en Tercera. Es un aliciente más, por lo que dices de que soy de Coruña y tengo conocidos en el club, pero lo íbamos a hacer igual aunque no fuese el Silva. Lo íbamos a hacer bien porque siempre es bueno que el fútbol gallego y coruñés esté lo más arriba posible.

Además de la gran temporada del Atlético Arteixo, el que hizo una buena temporada también fue el Atlético Coruña Montañeros. Vimos un buen nivel de los clubes de la zona está temporada.

El Monta es otro equipo que me sorprendió para muy bien. Era su primer año en la categoría después de ascender y tenían un equipo joven. Me gustó su propuesta en los partidos de liga y tiene mucho mérito la temporada que hicieron. l