El mercado de Tercera RFEF | Una decena de jugadores eligen al Silva sin importar categoría

Jorge Cano, nuevo jugador del Silva, en un partido de esta temporada con el Montañeros frente al Viveiro GERMÁN BARREIROS

La semana ha sido muy productiva para el Silva, que conocerá el próximo domingo si se salva o desciende a Preferente, pero no por ello deja de avanzar en la confección de su plantilla. Son ya diez los jugadores que tiene firmado el equipo de A Grela, que necesita un triunfo del Compostela ante el Badalona, en la eliminatoria nacional por el ascenso a Segunda RFEF, para evitar el temido arrastre. Por su parte, el Montañeros cerró en los últimos días las incorporaciones de Mario Constenla y Axel Sánchez, dos centrocampistas que vienen de destacar en las filas del Noia.

El mercado de Tercera RFEF | El Montañeros acelera y el Silva empieza a construir Más información

El Silva contaba ya con cuatro jugadores: el lateral derecho Brais Lema, el centrocampista Nano Varela y los atacantes Joao Paulo y Naím Rodríguez. A ellos se han sumado esta semana tres renovaciones y tres fichajes.

Continúa un año más Bilal Belkalcha, zaguero que puede actuar como lateral derecho o como central en línea de tres. El técnico Diego Armando García lo conoce bien de su etapa en el Paiosaco y quiere seguir contando con él tras los 33 partidos —25 como titular— que disputó este curso, el primero en A Grela. También firmó el verano pasado el centrocampista Moure, aunque en su caso había tenido una primera etapa hace años. Fue con diferencia el hombre con más minutos del equipo (2.972 tras ser titular en todos los encuentros) y continuará aportando su lucha en el eje de la zaga o en el medio. También continúa el centrocampista ofensivo Pablo Carro, silvista desde 2023 y revulsivo importante este curso cuando le respetaron las lesiones. Participó en 25 encuentros, siete de ellos desde el inicio.

En el apartado de fichajes, el equipo ha reforzado esta semana todas las líneas a excepción de la defensa. Para la portería, Martín Lagoa, que viene de ser el guardameta titular del Victoria que ascendió a División de Honor Juvenil e incluso debutó con el primer equipo en partido de Copa de A Coruña frente al Visantoña. El Silva ha aprovechado la gran temporada de ese equipo de la base de las ‘cebras’ para acometer también una incorporación en el centro del campo, un Simón Cabanas que lo jugó prácticamente todo e hizo un gol. Perfiles, ambos, que rejuvenecen la plantilla y que contrastan con la firma del veterano extremo Jorge Cano, quien tratará de aportar calidad y experiencia. El ex del Bergantiños llega procedente del Montañeros, equipo con el que ascendió a Tercera RFEF y en el que este curso disputó 30 partidos —19 desde el inicio— y marcó seis goles.

Claves en el equipo de playoff

Quien disputará seguro la Tercera RFEF es el Montañeros, que terminó décimo el curso y ya ha confeccionado algo más de la mitad de su plantilla. En los últimos días anunció la renovación de Marcos Moreno, portero de 21 años que jugó todos y cada uno de los minutos de esta temporada, encajando 42 goles en 34 partidos. También son jóvenes los dos fichajes de esta semana, Mario Constenla y Axel Sánchez, llegados de un Noia que este curso descendió a Preferente, pero el anterior disputó el playoff. En las dos temporadas fueron pieza clave ambos, más allá de una inoportuna lesión de Axel. El santiagués, canterano del Compostela, viene de disputar 25 partidos —19 como titular— este curso y marcar tres goles; mientras que Constela también pasó por el Compos —llegó a debutar en Segunda RFEF con el primer equipo— y anotó cinco goles en los 33 partidos —todos menos uno desde el inicio— en los que tuvo participación durante esta campaña.

Por otra parte, el equipo que dirige Jairo Arias anunció que no continuarán en el equipo los centrocampistas Álex Suárez y Pablo Rubio, así como los atacantes Álex Delgado, Juan de Dora y el ya citado Jorge Cano.

Donde no hay todavía novedades es en el Arteixo, que quedó eliminado el pasado domingo en los playoffs de ascenso a Segunda RFEF. El equipo rojiblanco se encuentra inmerso en la búsqueda de entrenador tras la salida de Posi y lo único que se ha confirmado es el adiós de algún jugador como el extremo Jota, que se despidió a través de sus redes sociales.