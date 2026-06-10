Plantilla y trabajadores del Atlético Arteixo denuncian impagos por parte del club

Los jugadores del Arteixo, en el descanso de la prórroga contra el Compostela @fotos_peque

El Atlético Arteixo puso el punto final a una más que exitosa temporada 2025-26 el pasado fin de semana. Al menos en lo deportivo. Porque apenas unos días después de ese último partido contra el Compostela en la final del playoff regional de ascenso, la plantilla, el cuerpo técnico y los trabajadores del club han sacado un comunicado conjunto denunciando "continuos retrasos e impagos de los salarios comprometidos por el club".

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El comunicado hace referencia a que esta situación la vienen atravesando "desde hace meses" y que a los impagos se le suma "la falta de transparencia y comunicación por parte de la directiva". "En ningún momento se nos ha trasladado información clara sobre la situación real de la entidad ni se han planteado soluciones concretas para afrontar los problemas existentes", añaden.

Concretamente, el club (según este comunicado) debe tres mensualidades a los integrantes del primer equipo y dos a entrenadores y trabajadores de la entidad. "Esta situación no es puntual", afirman, "sino que se viene repitiendo durante las últimas temporadas, agravándose progresivamente y generando creciente incertidumbre".

Los jugadores y trabajadores del club han optado por no hacer pública esta situación hasta este momento para "no perjudicar el rendimiento deportivo del equipo ni desviar la atención del trabajo realizado". Sin embargo, una vez finalizada la temporada, consideran que "ha llegado el momento de trasladar esta realidad de forma pública y transparente" con el objetivo de "resolver una situación que afecta gravemente al presente y al futuro de la entidad".

En el comunicado se alega que el objetivo principal es que el club pueda superar la situación y que siga un sitio donde los más pequeños puedan seguir jugando al fútbol. Finalmente, acaban agradeciendo "el apoyo, el cariño, la comprensión y la confianza que nos han trasladado durante todo este tiempo" a la base, familias, entrenadores, afición y al pueblo de Arteixo.

Las primeras bajas del gran Arteixo de esta temporada no han tardado en hacerse oficiales. Su entrenador, Posi, no continuará la próxima temporada, según anunciaron tanto él como el club. Tampoco lo hará otra de las sensaciones de la plantilla rojiblanca, Jota, que se despidió a través de redes sociales.