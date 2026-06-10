Jairo Arias rechaza a la Sarriana y renueva con el Montañeros

Jairo Arias, técnico del Montañeros, ante el Viveiro en un partido de esta temporada GERMÁN BARREIROS

Día movido en los banquillos coruñeses de la Tercera RFEF. El Atlético Coruña Montañeros ha anunciado la continuidad de su entrenador Jairo Arias, vinculado al club desde 2016 y técnico del primer equipo desde el curso 2023-24.

De esta forma, el asturiano apuesta por continuar en un mercado en el que fue objeto de varios ofrecimientos y de una oferta en firme. La propuesta era de la Sarriana, un recién descendido que se decantó por él para intentar el regreso a Segunda RFEF y que ya le había pretendido la anterior temporada.

Jairo Arias pasó por la práctica totalidad de los equipos de cantera del Montañeros y dio el salto al primer equipo en el verano de 2023. En ese primer año acabó en sexta posición en Preferente y logró el ascenso a División de Honor con el Juvenil A, equipo con el que compatibilizaba esfuerzos. Tras ello, pasó a dedicarse exclusivamente al sénior y logró el ascenso como campeón de Liga, proclamándose también campeón de la Copa de A Coruña y de la Copa Diputación. Ya en la 2025-26, el estreno en Tercera RFEF se saldó con una décima posición. El equipo merodeó durante todo el año la zona de playoff y terminó con 48 puntos repartidos en 12 victorias, 12 empates y 10 derrotas.

El objetivo de la próxima temporada será dar un paso más. Quedan todavía novedades por anunciarse, pero las renovaciones y fichajes anunciados muestran que el proyecto goza de buena salud. La última, la de un Jairo Arias que recibió el cariño del club a través de sus redes sociales.

“En el fútbol, los proyectos se construyen con trabajo, las historias se escriben con compromiso y las leyendas nacen de la fidelidad. Las grandes historias no se miden en días, se miden en temporadas. En 2016 llegó desde Avilés con una idea clara: construir algo especial. Diez temporadas después, esa historia se ha convertido en historia. Diez temporadas de trabajo, compromiso y llevando al Atlético Coruña Montañeros cada vez más lejos. Ascensos, títulos y una identidad reconocible dentro y fuera del campo. El éxito siempre llama la atención y esta vez no fue diferente, pero hay decisiones que trascienden cualquier oferta. Porque cuando existe un proyecto, una familia y una historia compartida, la elección es sencilla. Renovado hasta 2027, seguimos construyendo historia. El Atlético Coruña Montañeros y Jairo Arias seguirán caminando juntos porque las grandes historias todavía tienen capítulos por escribir”, reza el vídeo con el que se anunció la renovación.