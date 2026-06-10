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O Noso Fútbol | Tercera RFEF

Jairo Arias rechaza a la Sarriana y renueva con el Montañeros

El técnico asturiano valoró la oferta del equipo lucense y varios ofrecimientos, pero seguirá un año más en el club coruñés

Santi Mendoza
Santi Mendoza
10/06/2026 05:00
Jairo Arias, técnico del Montañeros, ante el Viveiro
Jairo Arias, técnico del Montañeros, ante el Viveiro en un partido de esta temporada
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Día movido en los banquillos coruñeses de la Tercera RFEF. El Atlético Coruña Montañeros ha anunciado la continuidad de su entrenador Jairo Arias, vinculado al club desde 2016 y técnico del primer equipo desde el curso 2023-24.

De esta forma, el asturiano apuesta por continuar en un mercado en el que fue objeto de varios ofrecimientos y de una oferta en firme. La propuesta era de la Sarriana, un recién descendido que se decantó por él para intentar el regreso a Segunda RFEF y que ya le había pretendido la anterior temporada.

Jairo Arias pasó por la práctica totalidad de los equipos de cantera del Montañeros y dio el salto al primer equipo en el verano de 2023. En ese primer año acabó en sexta posición en Preferente y logró el ascenso a División de Honor con el Juvenil A, equipo con el que compatibilizaba esfuerzos. Tras ello, pasó a dedicarse exclusivamente al sénior y logró el ascenso como campeón de Liga, proclamándose también campeón de la Copa de A Coruña y de la Copa Diputación. Ya en la 2025-26, el estreno en Tercera RFEF se saldó con una décima posición. El equipo merodeó durante todo el año la zona de playoff  y terminó con 48 puntos repartidos en 12 victorias, 12 empates y 10 derrotas.

El objetivo de la próxima temporada será dar un paso más. Quedan todavía novedades por anunciarse, pero las renovaciones y fichajes anunciados muestran que el proyecto goza de buena salud. La última, la de un Jairo Arias que recibió el cariño del club a través de sus redes sociales.

“En el fútbol, los proyectos se construyen con trabajo, las historias se escriben con compromiso y las leyendas nacen de la fidelidad. Las grandes historias no se miden en días, se miden en temporadas. En 2016 llegó desde Avilés con una idea clara: construir algo especial. Diez temporadas después, esa historia se ha convertido en historia. Diez temporadas de trabajo, compromiso y llevando al Atlético Coruña Montañeros cada vez más lejos. Ascensos, títulos y una identidad reconocible dentro y fuera del campo. El éxito siempre llama la atención y esta vez no fue diferente, pero hay decisiones que trascienden cualquier oferta. Porque cuando existe un proyecto, una familia y una historia compartida, la elección es sencilla. Renovado hasta 2027, seguimos construyendo historia. El Atlético Coruña Montañeros y Jairo Arias seguirán caminando juntos porque las grandes historias todavía tienen capítulos por escribir”, reza el vídeo con el que se anunció la renovación.

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