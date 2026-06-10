Dos amigos con el mismo plan: ascender

Ambos son coruñeses y de la generación de 2003. Se conocen bien, son amigos, pero solo uno de ellos logrará el ascenso a Segunda Futgal. El central Sito Señarís viene de convertir el último penalti de la épica remontada en Laracha con la que el Maravillas se ganó una nueva oportunidad de pelear por un éxito que se les viene resistiendo. El delantero Bieito Merelas, máximo goleador del Teixeiro, tiene un fuerte vínculo con esa localidad y espera devolver al equipo a la categoría que perdió el pasado curso.

Jairo Arias rechaza a la Sarriana y renueva con el Montañeros Más información

Canterano del Sporting Coruñés, Sito se marchó a estudiar a Santiago y se tuvo que buscar un equipo que tuviera una menor carga de entrenamientos. “Tenía un par de amigos ahí. Ese año descendimos, pero la verdad es que disfruté un montón del equipo. Normalmente, cuando un equipo desciende en categorías modestas, suele llevarse goleadas, y sin embargo nosotros siempre llegábamos a los últimos minutos con opciones”, detalla sobre su comienzo en el Maravillas. Fue en el año 2021 y desde entonces no se ha movido.

El zaguero se encuentra muy cómodo en el equipo amarillo, que lleva varios años en la zona alta del grupo 1 (A Coruña) de Tercera Futgal. “La plantilla lleva mucho tiempo junta. Gente como Mike, que prácticamente es la persona que lleva el grupo y que hace muchísimo para que todo funcione bien… Disfrutamos mucho de jugar y entrenar juntos”, recalca Sito.

"Allí te tratan como en ningún sitio" Bieito Merelas, jugador del Teixeiro

Por su parte, Bieito cuenta con raíces familiares en Teixeiro y no le importa hacer kilómetros para seguir jugando allí. “Voy allí todos los veranos. Está claro que pude haber jugado en A Coruña, pero es que allí te tratan como en ningún sitio. Hay un equipo dentro y fuera del campo; después de todos los partidos quedamos a tomar algo…”, valora.

Para el atacante, pesa tanto el grupo como el seguimiento que tiene el club. “Tenemos una afición que da igual que el rival sea el último equipo o que no nos juguemos nada. Siempre tenemos el campo lleno y a la gente animando. Aquí la afición no falla, siempre responde”, destaca Bieito.

Compromiso

“Nosotros entrenamos dos días a la semana e intentamos ir los dos días. De hecho, hay algún compañero más. Por ejemplo, Dieguito también es de A Coruña, aunque tiene familia en Teixeiro. Y Dieguito es otro ejemplo de que un jugador de ese nivel vaya allí a jugar... Algo tiene que tener el equipo para que viaje gente pudiendo jugar aquí”, añade un hombre que ha marcado 23 goles esta temporada, pero también hace autocrítica.

“La verdad es que llevo muchos goles, pero siempre digo que podría llevar el doble porque estoy fallando mucho. También hay otros compañeros que tienen muy buenas cifras. Incluso un central, que se llama Marcos Rivera, que lleva once. Metió el otro día uno también; siempre está activo para rematar los saques de banda largos que lanzamos”, apunta.

"Igual suena exagerado, pero (el penalti de la semifinal) fue uno de los mejores momentos de mi vida" Sito Señarís, jugador del Maravillas

El Teixeiro logró el pase con un global de 3-1 contra un Unión Campestre que, en palabras de Bieito, mereció más; mientras que el Maravillas superó al Xuventude Laracha por 0-2 en la vuelta tras perder por 1-3 la ida. En los penaltis ganaron por 6-7 y el último lo transformó Sito. “Igual suena exagerado, pero fue de los mejores momentos de mi vida. Sentir cómo tus compañeros vienen hacia ti... No sé. Además de sentirme muy afortunado por darle la victoria al equipo, me sentí muy querido por toda la gente con la que llevo años. Para mí es algo inolvidable”, reconoce el defensa.

Tras una decepción

La clasificación gana aún más épica si se tiene en cuenta que el Maravillas dependió de sí mismo en la última jornada de Liga para ascender directo. Lo hizo además contra el propio Xuventude Laracha, que le ganó en su feudo (2-0) y le dejó con la miel en los labios. “La verdad es que esa semana me superó un poco todo. Estuve nerviosísimo y al final del partido me vine un poco abajo. La primera semana del playoff me costó un poco adaptarme a la situación, a lo que nos jugábamos y todo eso. Y la ida, contra ellos otra vez, significó sentirte inferior en algunos momentos. Pero al final del partido hubo un cambio de dinámica casi milagroso: metimos el gol, tuvimos un larguero, una a puerta vacía que fallamos… y ahí empezamos a creer un poco. Era complicado, porque conceden muy poco, pero al sentir que no teníamos nada que perder, salimos con más valentía que últimamente y nos lo llevamos”, resume Sito.

Sus caminos nunca han coincidido en el césped, pero sí en el parqué del fútbol sala, deporte en el que compartieron equipo en el Emden. “Éramos una banda, pero éramos la mejor banda, que diría aquel. Bieito es muy buen jugador. Me tocará pelear con él y a ver qué tal se da”, apunta Sito, que también tiene gran relación con un jugador del Teixeiro que no podrá estar: “Conozco a Pablo Codesido, que es uno de mis mejores amigos de toda la vida. Este año volvió a jugar al fútbol allí, pero tuvo la mala suerte de romperse el cruzado después del segundo partido”.

Bieito es canterano de Victoria y Montañeros, pero también estuvo un curso en el Maravillas. Justo el anterior al primero de Sito. “Los hay muy buenos. Él, Sugus, Carlos Antelo…”, destaca el delantero, que no se moja con un resultado para la eliminatoria, pero deja un mensaje: “Los dos tenemos buena afición, pero con la vuelta en casa nos lo llevamos”.

Y de la misma forma cierra el central. También sin arriesgar con un resultado, pero con la seguridad de que ganarán. “Pensamos lo contrario, es lo que hay”, bromea. Dos partidos definirán quién tiene razón. La ida, este domingo en A Grela (20.00 horas). La vuelta, el próximo en El Carregal.