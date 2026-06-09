Posi deja de ser entrenador del Arteixo

Posi, entrenador del Arteixo, en un partido de este curso QUINTANA

Todo en el Atlético Arteixo estaba paralizado a la espera del desenlace de la fase de ascenso a Segunda RFEF, pero una vez eliminado, empiezan a producirse novedades. Serán bastantes, pero la primera es que el entrenador Alejandro Expósito ‘Posi’ deja el banquillo. Club y técnico separan sus caminos de mutuo acuerdo y el de Sada dice adiós tras una exitosa temporada en la que terminó la Liga en tercera posición y guio al equipo hasta la final gallega del playoff.

En las 34 jornadas de Liga que dirigió Posi, el equipo sumó 58 puntos (16 victorias, diez empates y ocho derrotas, con 54 goles a favor y 44 en contra). El inicio fue irregular, mezclando grandes actuaciones contra los equipos de la zona alta con algún pinchazo, de forma que el equipo se encontraba en duodécima posición a principios de febrero. Estaba dentro del objetivo de la permanencia, pero a partir de ahí cogió carrerilla, empezó a mirar hacia arriba y con un sensacional tramo final (35 puntos de 42 posibles), logró la clasificación para la fase de ascenso.

Lo hizo además con factor campo en la semifinal gallega, por lo que arrancó el playoff en A Estrada, donde se impuso por 0-1. En Ponte dos Brozos, el Estradense vendió cara su derrota, forzó la prórroga (1-2), pero el Arteixo supo resistir e incluso acabó logrando el empate pasado el minuto 120 de juego.

La clasificación le llevó a enfrentarse al subcampeón Compostela, al que venció por 2-1 en la ida de la final en uno de los mejores partidos de la temporada. En la vuelta, el equipo soñó con el pase a la eliminatoria nacional —la última— durante unos minutos del segundo acto en los que fue empate, pero terminó cayendo por 2-1 y se vio abocado a una nueva prórroga. Esta vez no se movió el marcador y, por su peor clasificación liguera, cayó eliminado.

Concluye de esta forma la etapa más exitosa hasta la fecha del preparador sadense de 39 años. Anteriormente pasó por las canteras de Deportivo, Lugo y Montañeros, donde alcanzó el primer equipo y entrenó en Preferente durante año y medio. Allí vivió su única destitución a principios de 2023, lo que le tuvo unos meses sin equipo hasta que su camino se cruzó con el del Órdenes. En el equipo de Vista Alegre logró el ascenso en Primera Futgal y, el curso siguiente, mantuvo al equipo en Preferente. Poco después, firmó con el Arteixo y ha dado un gran paso adelante en su carrera en Tercera RFEF.