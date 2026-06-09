La Copa Diputación pasa este año de junio a agosto

El Montañeros celebra el título de la Copa Diputación de A Coruña 2025 en el campo de A Marola QUINTANA

Cambio de fechas en la Copa Diputación. En su tercera edición, el torneo que enfrenta a los campeones de A Coruña, Ferrol, A Costa y Sar se disputará en el mes de agosto y no a finales de junio como venía sucediendo. De esta forma, pasa de cerrar a abrir el curso.

Este torneo tiene un premio económico para los participantes que varía según la clasificación. Además, el campeón obtiene un billete para la Supercopa Galicia, certamen en el que participan los ganadores de las respectivas Copas Diputación: A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra. Este es el último paso hacia la Copa del Rey, pues el vencedor se clasifica para la eliminatoria territorial, donde está en juego enfrentarse a un equipo de Primera División.

Es un camino que conoce bien el San Tirso tras lo logrado en 2024. Entonces derrotó a Sigüeiro y O Val en la Copa Diputación, a Atlético Escairón y Cultural Areas en la Supercopa Galicia y al Selaya en la ronda previa de Copa del Rey para citarse con el Espanyol. Esta temporada volverá a ser el representante de la Copa de A Coruña por su triunfo en la final contra el Paiosaco (1-0). Cabe reseñar que, si asciende a Tercera RFEF —se la jugará ante el Antela—, no podría participar en la Copa del Rey. En un contexto similar, el curso pasado, el Montañeros renunció a disputar la Supercopa Galicia durante la pretemporada.

También se han clasificado O Val (Copa de Ferrol), Muxía (Copa da Costa) y Negreira (Copa de Ferrol). Los dos primeros disputarán la próxima temporada la Primera Futgal y el Negreira continuará en Preferente tras caer en el playoff con el Lemos.

Categoría femenina

Los cuatro equipos del torneo masculino se saben desde hace más de quince días, pero el listado de clubes de la categoría femenina quedó completo el pasado domingo. El Atlético San Pedro esperaba rivales tras ganar la Copa de A Coruña al Victoria B (2-2 y 2-4 en penaltis) y estos serán O Val B (Copa de Ferrol), Calo (Copa do Sar) y Xallas (Copa da Costa).

El filial de O Val disputa la Tercera Gallega, mientras que Calo y Xallas terminaron en media tabla en Primera Gallega. El Atlético San Pedro será el favorito sobre el papel, pues está peleando por el ascenso a Tercera RFEF con el Rosalía. Los campeones de las dos primeras ediciones fueron Victoria B y Boiro.