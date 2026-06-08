Los protagonistas | Posi: “Estoy muy orgulloso de mis jugadores, alguno se infiltró”
El técnico del Arteixo destaca el compromiso colectivo y da matrícula de honor al curso y Agulló lamenta que el empate durase poco
Sin un atisbo de decepción en su rostro y con la tranquilidad del que lo da todo y no está obligado a más, el entrenador Posi y el goleador Pablo Agulló valoraron la derrota del Arteixo en Santiago. El capítulo final de una temporada que dejará grandes recuerdos.
Posi, entrenador del Arteixo
Valoración del partido. “Estoy muy orgulloso de mis jugadores. Creo que no puedo pedirles nada más, ni a lo largo de la temporada, ni en esta eliminatoria. Estuvimos bien en esta eliminatoria contra un equipazo que hoy estuvo espectacular. Tuvimos nuestros momentos, ocasiones e incluso creo que hay dos acciones que marcan el partido. Una en el minuto 15, que Otero se va solo, Quico le da por detrás, sería tarjeta roja y como no se tira, luego cuando no puede rematar el árbitro no pita nada. Y hay otra situación en el minuto 37 de la segunda parte, que le va a sacar la segunda amarilla a Uzal, la tiene en la mano y cuando ve que es la segunda, las vuelve a guardar. Son situaciones que te cambian la eliminatoria y más contra un Compos, pero bueno, competimos muy bien”.
La prórroga. “Nosotros ya estábamos muy largos, pero queríamos saltar, seguir siendo fieles a nuestra idea. Nos costó, llegábamos justos con jugadores como Agulló y Tomé que no entrenaron en toda la semana y se infiltraron para jugar hoy. En el descanso les dije que había que esperar ocho o nueve minutos y acabar hundiéndolos con mucha gente en su campo. Entendía que ellos darían un paso atrás y en esos cinco minutos tuvimos dos balones, una situación de centro… Muy orgulloso, no puedo decir otra cosa”.
La temporada. “La nota es matrícula de honor. Creo que no se nos puede pedir más y encima con la forma en que lo hicimos. No es solo llegar, sino de esta manera: creyendo en una idea, siendo fieles, compitiendo como hoy 120 minutos…”.
Tangana en la última acción. “Lo típico de estos partidos con la tensión. Hay pérdidas de tiempo, se lo recriminé a Secho, él no estaba contento con que se lo recriminara y se metieron los banquillos. No le damos mayor importancia, es una situación normal”.
Futuro. “Ahora toca descansar y estar tranquilo, pero a ver si hay alguna novedad pronto”.
Pablo Agulló, autor del gol del Arteixo
Forzó para jugar. “El final de temporada es lo que tiene, hay mucha carga de partidos. El otro día me lesioné en la última jugada y no entrené en toda la semana. Hoy fui a pincharme y ahora al final no notaba el tobillo, pero aguanté bastante bien”.
Los minutos tras el 1-1. “Sabíamos que iba a ser muy competido, que se iba a decidir por detalles. Con toda la afición apretando, es un escenario muy complicado. Pero el equipo dio la cara a más no poder y con el gol tuvimos ahí un momento de soñar. La pena fue que nos metieron el 2-1 muy pronto. Después sufrimos y al final tuvimos alguna ocasión para poder dar el susto”.
Poco que reprochar en el 2-1. “Nos cogen un poquito arriba, corriendo y ahí son muy peligrosos. Hicieron una buena jugada y Charly la metió como pudo. Es un gran jugador, creo que les dio mucho cuando entró en el partido con ese juego de espaldas que tiene. Tienen muchísimo potencial arriba y cualquier jugador te puede marcar un gol tranquilamente.
Balance positivo. “Solo buenas palabras, ¿no? Hemos hecho una temporada muy por encima de nuestras posibilidades y terminamos con un partido más que digno en San Lázaro. Estuvimos muy bien y pusimos al Compos contra las cuerdas, que es mucho decir. Y les competimos todo el año tanto a ellos como a los equipos de arriba. Nos quedamos con eso”.
¿Un año más? “Ahora hay que pensar en lo que hemos conseguido, en descansar y a ver si el club está a la altura que han estado los jugadores”.