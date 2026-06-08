El San Tirso, solo contra el Sur

Denis López, delantero del San Tirso, protege el balón en la ida frente al Atios PATRICIA G. FRAGA

Solo contra el Sur Así está el San Tirso, único representante del grupo 1 en las finales por el ascenso del playoff de Preferente. Una clasificación que gana en mérito si se amplía la mirada a la temporada pasada: son ya 16 partidos entre grupos desde que se puso en marcha este formato y solo en una ocasión ganó el equipo del Norte. Han sido los de Abegondo en la ida de estas semifinales contra el Atios, lo que les permite, tras empatar en la vuelta, pelear por una plaza en Tercera RFEF frente al Antela.

Playoffs Preferente | El San Tirso protagoniza la alegría en una jornada con doble eliminación coruñesa Más información

Para el San Tirso, el pase ante el Atios significó una revancha. Y es que el pasado curso, el primero en el que los equipos de cada grupo (del segundo al quinto) se enfrentaron entre sí, la eliminatoria de semifinales acabó con derrota ante los de O Porriño. En la ida, el resultado fue de 1-1, mientras que el encuentro de vuelta terminó con un 1-0 que eliminó a los verdes.

Al no participar el Sigüeiro por ser filial del Compostela, se dio la peculiaridad de que tres de los equipos del Norte disputaron la vuelta a domicilio. El único que contó con factor cancha fue el subcampeón Negreira, que cayó ante uno de los que después ascendió, el Juventud Cambados: 2-0 en Burgáns y 0-1 en el Jesús García Calvo.

Tampoco pudo ser para el Sofán, que empató sin goles en O Carral y terminó cediendo en el añadido de la vuelta (2-1) frente al Beluso. Y la misma suerte corrió el Lalín, que se había colado in extremis en el playoff y no tuvo opciones ante el Céltiga. Los del Salvador Otero lograron después el ascenso y vencieron por 0-2 en el Manuel Ángel Cortizo, antes de sufrir en la vuelta para lograr un 3-3 que les dio el pase.

Misma suerte

Esta temporada terminó en segunda posición el Betanzos, que, igual que el Negreira, tampoco ha podido marcar ningún gol ante el quinto clasificado, Antela. Los del García Hermanos se llevaron un inesperado varapalo con el 3-0 de la ida y en la vuelta se quedaron lejos de la remontada con un 0-2. Venían de ser el mejor equipo entre los dos grupos en lo defensivo, pero se vieron superados por el equipo de A Limia.

Tampoco tuvo suerte este curso el Negreira, que tras terminar tercero se desplazó a A Pinguela para disputar la ida ante el Lemos y cayó por la mínima (1-0). El tanto de Adrián Díaz terminó siendo definitivo, ya que el duelo del Jesús García Calvo terminó sin goles.

Quien más difícil lo tenía sobre el papel era el Órdenes, que soñó con la victoria el pasado domingo y, por consiguiente, la prórroga. El equipo de Pery López cayó en la ida frente al subcampeón Portonovo (1-2) y gozó de 72 minutos de ventaja en la vuelta tras el tempranero gol de Iván Calvo. Tymo, a los 76 de juego, dio el pase con su gol a un equipo que se jugará el ascenso ante el Lemos.

La otra eliminatoria será Antela-San Tirso, con la vuelta en O Monte. El equipo de Fabio Rodríguez terminó la Liga en cuarta posición y empezó la semifinal en su campo, de nuevo ante el Atios. Los goles de Rafa Mella y Xián permitieron a los verdes llegar con una buena renta a O Carballo, donde arrancaron bien, pero se toparon con el tanto de Cristian antes del descanso. La segunda mitad arrancó con un gol de penalti de Segade —se perderá la final por lesión—, algo que dio tranquilidad a un San Tirso que aseguró el pase.

En total, 16 partidos entre grupos, con una victoria de los norteños, cinco empates y nueve triunfos de los equipos del Sur. El San Tirso es el primer equipo del grupo 1 que llega a una final y buscará, también, ser el primero que asciende sin necesidad de ganar la Liga.

Los datos

Es difícil establecer comparación entre grupos, por lo que la clasificación liguera es el único tangible que puede medir a San Tirso y Antela. El equipo de Abegondo acabó con 62 puntos tras cosechar 18 victorias, ocho empates y ocho derrotas. Por su parte, los de Xinzo de Limia terminaron con 60 puntos merced a 17 victorias, nueve empates y ocho derrotas.

Una igualdad máxima que también se refleja en los goles a favor y en contra. El San Tirso hizo alguno más (55 frente a 46), pero también encajó algo más (38 por 30 del Antela).

En competición del K.O., el San Tirso se proclamó campeón de la Copa de A Coruña tras vencer al Paiosaco (1-0) en Riazor; mientras que su rival de la final del playoff quedó apeado de la Copa Diputación de Ourense en octavos, ronda en la que cayó por penaltis ante el Sporting Celanova.