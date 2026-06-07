Playoffs regionales | Un gol tempranero da ventaja al San Pedro frente al Rosalía

Imagen del partido entre Atlético San Pedro y Rosalía Quintana

La jornada dominical sirvió para la disputa de la vuelta de semifinales de los playoffs de ascenso a Preferente y Primera Futgal. Además, el Atlético San Pedro arrancó con buen pie una eliminatoria que le puede dar plaza en la Tercera RFEF femenina.

Primera Arzúa-Ulloa

Atlético San Pedro-Rosalía (1-0): Un tanto de Alba Martínez en el primer minuto de juego da ventaja al equipo de Oleiros. No hubo más goles y todo se decidirá el próximo domingo en Ourense.

Primera Futgal

Sporting Meicende-Juvenil Ponteareas (3-2): Fin del sueño del Meicende, que cae eliminado con un global de 3-4. El equipo rojiblanco tuvo un magnífico inicio de partido y en apenas 26 minutos igualó la eliminatoria con los goles de Jorge López y Barral, pero el Ponteareas reaccionó bien y se volvió a poner pronto por delante con un tanto de José Carlos Valiña. En el tramo final de la segunda mitad Cándido hizo el 2-2 y un nuevo gol de Barral situó al Meicende a uno de la prórroga, pero no llegó el 4-2 que le habría dado vida.

Club do Mar-Galicia Mugardos (1-1): El Galicia de Mugardos se clasificó para la final del playoff de ascenso a Preferente tras imponerse al Club do Mar en la prórroga de un partido de infarto.

Rafa adelantó al conjunto ferrolano en la primera mitad. Los locales reaccionaron y llevaron el duelo hasta la prórroga, pero no lograron culminar la remontada. Ya en el tiempo añadido, Hugo y Noel se convirtieron en protagonistas con los goles que sentenciaron la eliminatoria. Con este triunfo, el Mugardos accede a la final, donde se medirá al Gondomar —que superó al Ribadeo— por el ascenso tras una eliminatoria de máxima igualdad en la que los ferrolanos consiguieron el pase.

Segunda Futgal

Xallas-Suevos (2-1): Tras el empate sin goles de la ida, un doblete del centrocampista Rubén Sande encarriló la clasificación del Xallas. De nada valió el gol de Mario Román en el 90 y el equipo costeiro peleará por el ascenso ante el Atlético Castros.

Guitiriz-Xuventude Dorneda (1-3): El Xuventude Dorneda se clasificó para la última ronda del playoff tras imponerse por 1-3 al Guitiriz en el partido de vuelta. El Dorneda golpeó primero con los tantos de Javi y Carlos antes del descanso. En la segunda parte, Sergio recortó distancias y dio emoción al choque, aunque el Guitiriz no logró culminar la remontada. Ya en el tiempo añadido, Simón sentenció el la clasificación. El Monforte de Lemos será el rival de los de Oleiros.

Rodeiro-Atlético Castros (2-1): Hubo emoción, pero no remontada. El Atlético Castros afrontaba el partido de vuelta con un 3-0 en el bolsillo de la ida y apunto estuvieron de robárselo. Andoni y José Manuel marcaron para los locales y sembraron un pánico que solucionó Marcos. Se medirán al Xallas en la final.