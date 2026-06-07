Los jugadores del Maravillas celebran la victoria ante el Xuventude Laracha CEDIDA

Más allá del Xuventude Laracha-Maravillas, que tuvo un desenlace épico en la tarde del sábado, los playoffs regionales continúan su curso a lo largo del domingo. Los encuentros de Primera y Segunda Futgal serán de vuelta de semifinales, mientras que el Atlético San Pedro-Rosalía de categoría femenina es la ida de la eliminatoria de ascenso a Tercera RFEF.

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Tercera Futgal

Xuventude Laracha-Maravillas (0-2 y 6-7 en penaltis): Lo tenía muy difícil el Maravillas, pero se las arregló para remontar en Laracha y pasar a una final en la que se medirá a Teixeiro o Unión Campestre. Los goles en el ecuador de la segunda parte de Thiago Seijas y Carlos Silvosa —desde los once metros— llevaron el partido a la prórroga y posteriormente a la tanda de penaltis, donde el Maravillas acabó ganando en la muerte súbita. Hubo 16 lanzamientos y Señarís transformó el definitivo.

Primera Gallega Arzúa-Ulloa

Atlético San Pedro-Rosalía (12.15 horas): El equipo de Oleiros, campeón de la Copa de A Coruña, se coló en la última jornada en la eliminatoria por el ascenso. Como tercer clasificado, será local primero ante un Rosalía que terminó subcampeón con dos puntos más. El San Pedro manda en el apartado de goles a favor y el Rosalía se ha mostrado como la defensa más sólida de todo el campeonato.

Con las únicas bajas de Miranda —lesionada de larga duración— y María Mouriz, la entrenadora Virginia del Río pide a su equipo que no entre con excesiva presión: “Tenemos que disfrutar de la recompensa y el esfuerzo de toda la temporada. El objetivo del inicio está más que conseguido y la clave será hacer un buen partido, contrarrestar al rival y jugar nuestras cartas. Sabemos que el empuje de la grada es muy importante, como se demostró en la final de Copa en Riazor, así que esperamos el buen ambiente que se merece una fase de ascenso”.

Primera Futgal

Sporting Meicende-Juvenil Ponteareas (12.00 horas): En la lucha por ascender a Preferente, al Meicende le toca remontar el 2-0 de la ida. “Debemos ser el equipo que fuimos toda la temporada, sobre todo en casa. Meter un ritmo alto sin acelerarnos y no querer marcar el segundo gol antes que el primero. E intentar mantener la portería a cero, aunque si estamos acertados podemos darle la vuelta al marcador incluso encajando un gol”, valora el técnico Maikel Naujoks.

“Jugar en casa con nuestra afición, que espero que llene el campo, es un grado de motivación extra que se nota mucho en los momentos que le hace falta al equipo. Te da un plus extra”, añade el entrenador.

Club do Mar-Galicia Mugardos (18.30 horas): Llega con un mejor resultado el Club do Mar, que empató 1-1 en la ida disputada en Mugardos tras quedarse a las puertas de lograr el ascenso directo en el mano a mano con el Arzúa. “Lo primero que tiene que hacer el equipo es quitarse esa losa. Competimos muy bien desde noviembre y llegamos en un gran momento, pero el fin de semana pasado nos pesaron las piernas y los nervios en la primera parte”, reconoce su entrenador, Dani Sánchez.

“El Mugardos estuvo bien, pero creo que si somos el equipo de todo el año saldrán las cosas. Tenemos que volver a ser protagonistas con balón y muy agresivos e intensos sin él. Jugar en casa es muy importante, hemos conseguido que nuestra masa social creciera bastante en las últimas temporadas y esperamos devolverles desde dentro el apoyo. Estoy seguro de que no van a fallar”, enfatiza el técnico.

Segunda Futgal

Xallas-Suevos (12.00 horas): Tras el empate sin goles de la ida, el Suevos —cuarto en su grupo— se la juega en el Municipal de Fontenla ante el Xallas, subcampeón en A Costa.

Guitiriz-Xuventude Dorneda (17.30 horas): Tampoco hubo goles en esta otra eliminatoria de la fase de ascenso a Primera Futgal, que se resolverá en el Suso Cruz. El Dorneda fue tercero en el grupo coruñés y el Guitiriz acabó subcampeón en el grupo 1 de Lugo.

Rodeiro-Atlético Castros (18.30 horas): Quien tiene la eliminatoria muy de cara es el Atlético Castros. En el partido de ida venció en A Grela al Rodeiro por 3-0 con un doblete de Marcos y un tanto en propia, por lo que ahora solo debe defender su amplia renta en Pontevedra. Si confirma el pase jugará la final ante Xallas o Suevos.