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O Noso Fútbol | Fase de ascenso a Tercera RFEF

Playoffs Preferente | La épica como único camino del Betanzos frente al Antela

Los del García Hermanos buscan remontar el 3-0 de la ida, mientras que el Órdenes llega en desventaja a Portonovo y el San Tirso defiende una renta de dos goles en su visita al Atios

Santi Mendoza
Santi Mendoza
07/06/2026 05:00
Los jugadores del Betanzos celebran un gol en Liga ante el Cultural Maniños
Los jugadores del Betanzos celebran un gol en Liga ante el Cultural Maniños
GERMÁN BARREIROS
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Los playoffs de ascenso a Tercera RFEF viven en la tarde de este domingo la vuelta de las semifinales. Betanzos y Órdenes tratarán de remontar, mientras que el San Tirso llega con una ventaja de dos goles.

Queijeiro, centrocampista del Arteixo, intenta evitar el giro de Parapar durante la ida frente al Compostela

La previa | Cuarta y última vez ante el reto del Compostela

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Betanzos-Antela (García Hermanos, 18.00): La desventaja es muy grande, pero el Betanzos cree y va a hacer todo lo posible para remontar ante el Antela (García Hermanos, 18.00 horas) el 3-0 de la ida. El equipo del Mandeo tuvo en A Limia el peor día en el peor momento y ahora espera ofrecer una actuación diametralmente opuesta. Si ello sucede, el subcampeón del grupo 1 tendrá opciones ante un quinto del grupo 2 que demostró ser un equipo cargado de argumentos.

“Tenemos que hacer un partido perfecto. Manejamos todo tipo de escenarios y en todos vemos posible la remontada”. Con este claro y conciso mensaje anima el técnico Claudio Corbillón a una afición que se volcará en busca de la épica. Otro de los detalles positivos para el Betanzos es que llega al duelo sin bajas y el técnico podrá sacar el once que desee.

En el partido de ida, el equipo cuajó una mala primera mitad y mejoró en la segunda pese a encajar el 3-0, por lo que es probable que la alineación se parezca más a la que terminó que a la que empezó. El equipo que avance se medirá en la final al ganador del Atios-San Tirso.

Atios-San Tirso (O Carballo, 18.00): Tras ser el único equipo del grupo 1 que venció en los partidos de ida, el San Tirso defiende su 2-0 ante el Atios (O Carballo, 18.00 horas).

Tenemos que salir pensando que la eliminatoria va 0-0, pero sabiendo que llevamos una renta a nuestro favor”, valora su técnico Fabio Rodríguez.

El San Tirso cuenta con las bajas del zaguero Pablo Vigo y los centrocampistas Pájaro y Carlos Díaz. Esta vez tiene una menos el Atios, que recupera al central Sombri: Pedro Blanco, Gullón, Anxo, Guille, Magda y Mota.

Portonovo-Órdenes (Baltar, 18.00): Tenía el Órdenes el reto de derrotar al Portonovo, subcampeón del grupo Sur, y todo se ha complicado tras el 1-2 de la ida, pero las ilusiones están intactas antes de la vuelta (18.00 horas) en Baltar. Quien gane jugará ante Negreira o Lemos.

Si llegamos vivos a la última media hora, podremos hacerles daño, pero hay que estar dentro de la eliminatoria en el minuto 60”, apunta Pery López, técnico del Órdenes.

Los de Vista Alegre tienen lesionados a Raúl y Brais, mientras que el Portonovo recupera a Barbeito y Carlos Martínez, pero no podrá contar con Adrián, Mateo García y Joel.

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