Los jugadores del Betanzos celebran un gol en Liga ante el Cultural Maniños GERMÁN BARREIROS

Los playoffs de ascenso a Tercera RFEF viven en la tarde de este domingo la vuelta de las semifinales. Betanzos y Órdenes tratarán de remontar, mientras que el San Tirso llega con una ventaja de dos goles.

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Betanzos-Antela (García Hermanos, 18.00): La desventaja es muy grande, pero el Betanzos cree y va a hacer todo lo posible para remontar ante el Antela (García Hermanos, 18.00 horas) el 3-0 de la ida. El equipo del Mandeo tuvo en A Limia el peor día en el peor momento y ahora espera ofrecer una actuación diametralmente opuesta. Si ello sucede, el subcampeón del grupo 1 tendrá opciones ante un quinto del grupo 2 que demostró ser un equipo cargado de argumentos.

“Tenemos que hacer un partido perfecto. Manejamos todo tipo de escenarios y en todos vemos posible la remontada”. Con este claro y conciso mensaje anima el técnico Claudio Corbillón a una afición que se volcará en busca de la épica. Otro de los detalles positivos para el Betanzos es que llega al duelo sin bajas y el técnico podrá sacar el once que desee.

En el partido de ida, el equipo cuajó una mala primera mitad y mejoró en la segunda pese a encajar el 3-0, por lo que es probable que la alineación se parezca más a la que terminó que a la que empezó. El equipo que avance se medirá en la final al ganador del Atios-San Tirso.

Atios-San Tirso (O Carballo, 18.00): Tras ser el único equipo del grupo 1 que venció en los partidos de ida, el San Tirso defiende su 2-0 ante el Atios (O Carballo, 18.00 horas).

“Tenemos que salir pensando que la eliminatoria va 0-0, pero sabiendo que llevamos una renta a nuestro favor”, valora su técnico Fabio Rodríguez.

El San Tirso cuenta con las bajas del zaguero Pablo Vigo y los centrocampistas Pájaro y Carlos Díaz. Esta vez tiene una menos el Atios, que recupera al central Sombri: Pedro Blanco, Gullón, Anxo, Guille, Magda y Mota.

Portonovo-Órdenes (Baltar, 18.00): Tenía el Órdenes el reto de derrotar al Portonovo, subcampeón del grupo Sur, y todo se ha complicado tras el 1-2 de la ida, pero las ilusiones están intactas antes de la vuelta (18.00 horas) en Baltar. Quien gane jugará ante Negreira o Lemos.

“Si llegamos vivos a la última media hora, podremos hacerles daño, pero hay que estar dentro de la eliminatoria en el minuto 60”, apunta Pery López, técnico del Órdenes.

Los de Vista Alegre tienen lesionados a Raúl y Brais, mientras que el Portonovo recupera a Barbeito y Carlos Martínez, pero no podrá contar con Adrián, Mateo García y Joel.