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O Noso Fútbol

Playoffs Preferente | El San Tirso protagoniza la alegría en una jornada con doble eliminación coruñesa

Los de Abegondo sellaron su pase ante el Atios, el Antela mostró su superioridad en el Betanzos y el Portonovo apagó al Órdenes con un gol en el tramo final

Dani Fernández
Dani Fernández
07/06/2026 23:10
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Un jugador del Portonovo sortea la presión de dos defensores del Órdenes
Gonzalo Salgado
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El playoff dejó una jornada decisiva con tres eliminatorias resueltas que definieron el camino hacia la última ronda. El San Tirso certificó su clasificación tras empatar en O Porriño y hacer valer la ventaja de la ida ante el Atios, en un duelo marcado por los goles de Segade y Cristian. El Antela confirmó su superioridad ganando al Betanzos también en la vuelta, mientras que el Órdenes no logró pasar pese a adelantarse en el marcador.

Atios-San Tirso (1-1): El San Tirso certificó su pase tras empatar 1-1 en O Porriño y hacer valer el 2-0 logrado en la ida en Abegondo. Los coruñeses encarrilaron más la eliminatoria con el gol anotado por Segade en el minuto 8 desde el punto de penalti. Los pontevedreses empataron justo antes del descanso por medio de Cristian, pero el marcador no volvió a moverse y los dirigidos por Fabio jugarán la final.

Betanzos-Antela (0-2):El Betanzos no pudo obrar el milagro ante su afición y quedó eliminado del playoff en semifinales tras caer también en el partido de vuelta ante el Antela por 0-2, dejando un resultado global en la eliminatoria de 0-5 a su favor. 

El conjunto betanceiro salió con la necesidad de encontrar un gol rápido que alimentara sus opciones, pero se encontró con un rival muy serio en defensa. Los visitantes supieron gestionar su ventaja con oficio, sin permitir que el partido se le complicara. Pese al empuje del García Hermanos, fue el Antela quien encontró el premio. Adri adelantó a los visitantes a la hora de partido para silenciar el campo y hacer volar las pocas opciones que quedaban. Charly, a seis minutos del final, hizo el 0-2 final. El Antela certifica así su pase a la final del playoff y el Betanzos se quedará un curso más en Preferente.

Portonovo-Órdenes (1-1): El Órdenes quedó eliminado de la lucha por el ascenso a Tercera RFEF tras empatar 1-1 en Baltar ante el Portonovo, que hizo valer la ventaja del 1-2 lograda en Vista Alegre. El conjunto coruñés se adelantó muy pronto y estuvo cerca de aumentar su renta, llegando a estrellar tres balones en los postes, pero el tanto de Tymo, a un cuarto de hora para el final, terminó por decantar el pase de los locales.

Rubo, extremo del Arteixo, durante una acción del partido

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