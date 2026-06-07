Queijeiro, centrocampista del Arteixo, intenta evitar el giro de Parapar durante la ida frente al Compostela QUINTANA

Las buenas actuaciones han llevado al Atlético Arteixo a una situación inimaginable hace unos meses: afrontar con ventaja la vuelta de la final gallega por el ascenso a Segunda RFEF. Ante el Compostela (Verónica Boquete, 18.30 horas, a través de agalega.gal) tiene el reto de acumular su cuarto enfrentamiento directo de la temporada sin perder, algo que le permitiría defender el 2-1 de Ponte dos Brozos y estar a una sola eliminatoria de la gloria. Los catalanes Cornellà o Badalona esperan al otro lado del mapa con una plaza en la cuarta categoría en juego.

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En los primeros 90 minutos hubo momentos para ambos, pero el Arteixo obtuvo un premio que hizo justicia a su mayor dominio. Llegó algo más al área rival y, de esa forma, pudo dar vuelta al tanto de Parapar con los goles de Jota y Otero. Un resultado que sirve al equipo de Posi para afrontar la vuelta en ligera ventaja, ya que cualquier derrota por un gol mandaría el partido a la prórroga y, en caso de persistir ese resultado, la eliminatoria sería para el Compos por su mejor clasificación liguera. Por ello, el pensamiento visitante pasa por no perder, como también sucedió en Liga en Ponte dos Brozos (1-1) y en el propio San Lázaro (0-2).

Los dos equipos tienen argumentos para creer en sus posibilidades. Solo cinco de los 18 resultados que ha cosechado este curso en el Verónica Boquete eliminarían al Compostela, que en seis ocasiones ganó el partido por la mínima —avanzaría si lo mantiene en la prórroga— y siete veces venció por dos tantos o más. No se queda atrás el Arteixo, que perdió tres partidos a domicilio por dos goles o más y cayó un par de veces por la mínima. En el resto de encuentros empató o ganó, lo que le valdría la clasificación en 90 minutos.

“Va a ser distinto a los anteriores partidos y deberemos estar por encima de nuestra mejor versión” Posi, entrenador del Atlético Arteixo

Tras el partido del pasado domingo, el Arteixo tuvo una sesión de recuperación el lunes y preparó el partido miércoles, jueves y viernes. Son varios los jugadores tocados y que apenas pudieron completar entrenamientos durante la semana, según palabras de su entrenador, pero todos entran en la convocatoria. Es probable que el once sea idéntico al de la ida, ya que Posi tan solo ha hecho una variación en los tres partidos de este playoff y tuvo que ver con la lesión del centrocampista Fabio en A Estrada.

“Las opciones pasan por ser nosotros mismos. Vamos a salir con la idea de siempre: robar rápido, dominar con balón y tener mucha personalidad. El partido va a ser totalmente distinto a los tres anteriores que hemos jugado y deberemos estar por encima de nuestra mejor versión”, avisa Posi.

Unos 3.000 espectadores

Se espera un gran ambiente en San Lázaro, pues durante la tarde del sábado eran ya casi 3.000 las entradas vendidas —200 de los aficionados del Arteixo se concentrarán en la zona visitante—, algo que llena de satisfacción a Posi: “Sentimos ganas e ilusión. Vamos a jugar un partido que le gustaría a cualquier equipo de la categoría y, pase lo que pase, queremos poder decir al acabar que fuimos nosotros mismos y que llevamos nuestra idea hasta el final”.

Por su parte, Secho Martínez, entrenador del Compostela, tiene a toda la plantilla a su disposición y aboga por salir a por todas. “No lo hemos hecho nunca, pero no vamos a especular. Estos días estamos viendo que varían mucho los resultados en los playoffs, como el Sabadell, que perdió 2-0 y luego le ganó 3-0 al Real Madrid Castilla, por lo que vamos a ir a por el partido. Lo intentaremos en los 90 minutos y si son más, habrá que picar piedra hasta el final”, enfatiza.

"Si nos dan las energías, que creo que nos darán, buscamos más un partido de 4-2 que de 1-0" Secho, entrenador del Compostela

“La gente nos va a empujar mucho, nos va a dar energía. Algo de control tiene que haber porque un correcalles no nos beneficia, pero debemos ir con determinación. Lo que más confianza me da es todo el arsenal que tenemos arriba. Quizá nos falta ese ritmo, pero hay uno contra uno, velocidad, capacidad para penetrar... Si esa gente tiene un buen día creo que vamos a darle con vuelta”, añade Secho.

Con todo, el preparador coruñés asegura que su equipo está preparado para cualquier escenario: “Si el Arteixo se pone por delante, tenemos que seguir empujando. Por eso no vamos a especular y, si las fuerzas y las energías nos dan, que creo que nos darán, buscamos más un partido de 4-2 que de 1-0”.

Con respecto al Arteixo que espera, el técnico del Compos lo tiene claro: “Muy similar y parecido al de la ida, sabiendo que tienen un gol de ventaja. Imagino que nos presionarán cuando tengamos el balón en primera línea. Normalmente, lo hacen con cuatro jugadores que corren y le meten ritmo, y luego lo compensan con uno de los pivotes si tienen que salir. Van a intentar robar algún balón ahí; en muchos momentos se tendrán que juntar y, cuando haya momentos de desorganización, intentarán tenerla y que seamos nosotros los que tengamos que ir a la presión para recuperar”.

Ante ello, las consignas para su equipo son claras y pasan por mirar siempre hacia la portería rival. “Vamos a atacar todo lo que podamos. Intentaremos llevar balones con la mayor ventaja posible a nuestros jugadores de arriba y, a partir de ahí, buscaremos dañar lo máximo posible su última línea”, explica Secho.

Alineaciones probables

Compostela: Cobo - Valín, Quico, Pablo Crespo, Damián Noya - Parapar, Diego Uzal, Samu, Cañi - Maceira, Guisande

Atlético Arteixo: Carlos - Iván Vázquez, Agulló, Tomé, Manu Berrocal - Naya, Queijeiro - Rubo, Pablo Martínez, Jota - Otero