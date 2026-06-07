Crónica | La mejor clasificación liguera del Compos termina con el sueño del Arteixo (2-1)

Rubo, extremo del Arteixo, durante una acción del partido SD COMPOSTELA

Peleó hasta que no le quedaba ni una gota de sudor el Arteixo, que puso fin a su sueño como hay que hacerlo cuando no se puede ganar: con una derrota dignísima ante el Compostela (2-1). Una caída por un gol que mandó el partido a una prórroga —global de 3-3— en la que no se movió el marcador y que permite al equipo santiagués, por su mejor clasificación liguera, disputar la eliminatoria nacional por el ascenso a Segunda RFEF ante el Badalona.

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Ordenado en un 4-1-4-1 en el que Uzal sujetaba a una línea de dos mediapuntas y dos extremos, el Compostela presentó un par de novedades en su alineación con respecto a la ida: Goris entró en el lugar de Samu y Armental sustituyó a Cañi en banda izquierda. En el Arteixo, el habitual 4-2-3-1 con los mismos protagonistas que en Ponte dos Brozos.

Con la idea de evitar que los talentosos jugadores del Compos se acercaran al área, el Arteixo salió sin complejos. Pese a ello, un pase corto de Carlos obligó al portero a realizar su primera intervención. El ex del Silva blocó sin problema abajo a tiro de Parapar e hizo lo propio minutos después en otro disparo desde la frontal, esta vez de Goris.

El Arteixo pudo dar un golpe de efecto tremendo antes del cuarto de hora. En una acción por banda izquierda, el lateral Manu Berrocal envió un balón en largo para Otero, que cuerpeó, ganó la posición a Quico y tomó dirección portería con el central tratando de sujetarlo. No se fue al suelo el delantero, por lo que nunca se sabrá si el colegiado habría interpretado falta y, por consiguiente, tarjeta roja. Lo que hizo fue buscar el gol, topándose con una entrada providencial de Pablo Crespo ya dentro del área.

Después llegaron los mejores momentos del Compos en la primera parte. Un aviso con el que se tambaleó el larguero fue la antesala del 1-0. Armental probó fortuna desde 20 de metros y el balón fue contra el travesaño mientras Carlos solo podía hacer la estatua. La acción derivó en un córner sacado en córner en el que Parapar cedió para el propio Armental, que con poco ángulo optó por el disparo y sorprendió al meta del Arteixo.

La eliminatoria estaba ya igualada, con la tranquilidad para los locales de que, de terminar así una hipotética prórroga, iban a ser los clasificados. Fue meritoria la reacción del equipo dirigido por Posi, que encontró algo de tranquilidad a través de la posesión, pese a que en ocasiones el Compos superaba su línea de presión y daba sensación de peligro.

Pero lo cierto es que las dos ocasiones a reseñar desde ahí hasta el descanso fueron de los visitantes. Una buena acción individual de Jota terminó con un disparo de zurda que se perdió a la izquierda de la portería de Cobo. Exactamente el mismo lugar por el que Valín mandó la pelota a córner, con mucho suspense, tras una gran combinación en tres cuartos entre Pablo Martínez y Queijeiro que terminó con un pase de tacón del exfabrilista.

Tras el descanso volvió con ahínco el Compostela, dispuesto a probar portería en cuanto podía. No tuvo demasiado peligro un intento de Parapar que repelió bien la zaga, pero sí el posterior de Guisande, ante el que tuvo que realizar una gran estirada Carlos.

Los esfuerzos de toda la temporada empezaban a pesar y Queijeiro tuvo que abandonar el terreno de juego por lesión. Entró Marcos Aller, que se incrustó en el doble pivote, y en sus primeros minutos sobre el césped vio cómo Pablo Martínez probaba a Cobo y Maceira se quedaba muy cerca de poner el 2-0 a centro de Valín.

También tuvo que hacer un cambio obligado el Compos. Al goleador Armental le duró la gasolina 57 minutos tras no poder estar en la ida y dejó su lugar a Samu. Habría más cambios visitantes, Moreta y Melo, que nada más entrar celebraron el empate.

Agulló hace soñar

En un saque de falta lateral desde el costado derecho, Jota envió un balón fuerte y preciso al segundo palo, donde Otero prolongó y permitió que Agulló metiera también la cabeza para poner el 1-1 en el marcador. Quedaba media hora por delante y el Arteixo estaba dentro.

No le perdió nunca la cara al encuentro el Compos, por mucho que en la grada se recordara una temporada muy irregular. Siguió insistiendo el equipo de Secho y amenazó tímidamente por medio de Goris y Parapar, mientras el Arteixo no parecía muy lejos de tirar alguna contra con mucho peligro.

La ventaja visitante duró once minutos, los que tardó Charly en empatar. El delantero había entrado por Pablo Crespo en un doble cambio ofensivo con el que el equipo santiagués pasó a cerrar con tres y embocó, casi sin querer, tras una gran jugada colectiva: Parapar cedió para Maceira en la frontal del área y el toque con la espuela del ‘8’ fue clave para dejar solo a Guisande, que la volvió a meter dentro para el tiro de Samu. La pelota tomó dirección portería y, tras tocar en Charly, fue imposible para el portero.

Volvió a reaccionar bien el Arteixo, capaz de llegar a tres cuartos y obligar a Cobo a meter los puños en un centro de Iván. También de habilitar a Jota, al que se le cerró línea de pase cuando estaba en buena situación por la banda izquierda.

Vivos a la prórroga

La eliminatoria pudo morir perfectamente en el tiempo añadido, cuando el Compostela se topó en dos ocasiones con Carlos. El guardameta salió raudo para dejar sin tiempo a Samu, que luego remató desde la frontal y encontró un pie milagroso del portero. No se iba a rendir tan fácil el Arteixo, que minutos antes había reclamado la segunda amarilla a Uzal. El centrocampista derribó a Otero en una acción de banda izquierda.

En la prórroga ya solo se jugó con el corazón. Los dos equipos estaban agotados y las llegadas tenían el nombre de los recién incorporados. Tuvo varias Cañi, que se volvió a topar con Carlos, pero ninguna tan clara como una en la que, tras un error del portero y recibir el pase de Charly, marró de forma inexplicable en el área pequeña.

Al Arteixo le costaba llegar arriba. Hasta el minuto 116 solo lo había hecho en la prórroga con una volea forzada de Marcos Aller, pero quedaba la última. El equipo rojiblanco tuvo un par de acciones en las que encerró al rival e inquietó a un Cobo que despejó con dudas. Hubo varios rechaces en ese par de córners, pero cuando trataba de rematar algún jugador, siempre aparecía un pie que evitaba complicaciones para el meta. Sufrió el Compos hasta el tercer minuto de añadido, pero se la jugará ante el Badalona. De su suerte depende la permanencia del Silva.

Compostela 2-1 Atlético Arteixo

Compostela: Cobo; Valín (Riki Mangana, m.71), Quico, Pablo Crespo (Charly, m.71), Damián Noya; Diego Uzal; Parapar, Goris (Unai Peón, m.85), Guisande, Armental (Samu, m.57); Maceira (Cañi, m.90).

Atlético Arteixo: Carlos; Iván Vázquez (Iker Castro, m.85), Agulló, Tomé, Manu Berrocal; Naya, Queijeiro (Marcos Aller, m.51); Rubo (Moreta, m.63), Pablo Martínez (Raúl Melo, m.63), Jota (Rojo, m.97); Otero.

Goles: 1-0, m.17: Armental; 1-1, m.63: Agulló; 2-1, m.74: Charly.

Árbitro: Bastián San Juan (Asturias). Expulsó a Sergio Pereira (m.86), segundo entrenador visitante y a Hevia —portero suplente del Arteixo— y Secho —técnico local— con el partido ya finalizado. Amonestó a Diego Uzal (m.60), Charly (m.99), Damián Noya (m.105), Cobo (m.113) y Parapar (m.116), del Compostela; y a Moreta (m.67) y Manu Berrocal (m.76), del Atlético Arteixo.

Incidencias: Partido de la vuelta de la final autonómica por el ascenso a Segunda RFEF disputado en el Estadio Verónica Boquete ante 4.083 espectadores.