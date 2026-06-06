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O Noso Fútbol | Fase de ascenso a Segunda RFEF

Un Arteixo con motivos para creer lejos de su feudo

El 72% de los resultados que ha cosechado este curso a domicilio servirían a los de Posi para eliminar al Compostela tras el 2-1 de la ida

Santi Mendoza
Santi Mendoza
06/06/2026 05:00
Naya, mediocentro del Arteixo, durante la ida ante el Compostela
Naya, mediocentro del Arteixo, durante la ida ante el Compostela
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Un 72% de los resultados que ha cosechado este curso a domicilio servirían al Arteixo para eliminar al Compostela y disputar la eliminatoria nacional por el ascenso a Segunda RFEF. En los 18 partidos que ha disputado lejos de Ponte dos Brozos, el equipo que dirige Posi sumó ocho victorias, cinco empates y cinco derrotas, con un total de 25 goles a favor y 26 en contra. Ante el Compos, con cualquier triunfo o empate, defendería el 2-1 de la ida, mientras que una derrota por un gol mandaría el partido a una prórroga donde, en caso de igualdad, celebraría el equipo santiagués por su mejor clasificación liguera. Una derrota por más de un gol terminaría con la serie en los 90 minutos.

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En dos ocasiones perdió por un tanto, frente a Lugo B (1-0) y Viveiro (1-0), ambos en el tramo inicial de la Liga. Donde no habría opción ni de prórroga es si cae como ante Gran Peña (2-0), Alondras (2-0) y Boiro (6-0).

Un empate sabría a gloria y en Liga fue un resultado que llegó contra Barbadás (0-0), Estradense (2-2), Juventud Cambados (2-2), Silva (1-1) y Arosa (2-2).

Además, el Arteixo consiguió vencer fuera de casa a Noia (2-3), Montañeros (2-3), Barco (0-3), Racing Villalbés (1-2), Somozas (0-1), el propio Compostela (0-2), Céltiga (2-3) y Estradense (0-1) en la ida de las ‘semis’ gallegas del playoff.

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