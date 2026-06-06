Un Arteixo con motivos para creer lejos de su feudo

Naya, mediocentro del Arteixo, durante la ida ante el Compostela QUINTANA

Un 72% de los resultados que ha cosechado este curso a domicilio servirían al Arteixo para eliminar al Compostela y disputar la eliminatoria nacional por el ascenso a Segunda RFEF. En los 18 partidos que ha disputado lejos de Ponte dos Brozos, el equipo que dirige Posi sumó ocho victorias, cinco empates y cinco derrotas, con un total de 25 goles a favor y 26 en contra. Ante el Compos, con cualquier triunfo o empate, defendería el 2-1 de la ida, mientras que una derrota por un gol mandaría el partido a una prórroga donde, en caso de igualdad, celebraría el equipo santiagués por su mejor clasificación liguera. Una derrota por más de un gol terminaría con la serie en los 90 minutos.

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En dos ocasiones perdió por un tanto, frente a Lugo B (1-0) y Viveiro (1-0), ambos en el tramo inicial de la Liga. Donde no habría opción ni de prórroga es si cae como ante Gran Peña (2-0), Alondras (2-0) y Boiro (6-0).

Un empate sabría a gloria y en Liga fue un resultado que llegó contra Barbadás (0-0), Estradense (2-2), Juventud Cambados (2-2), Silva (1-1) y Arosa (2-2).

Además, el Arteixo consiguió vencer fuera de casa a Noia (2-3), Montañeros (2-3), Barco (0-3), Racing Villalbés (1-2), Somozas (0-1), el propio Compostela (0-2), Céltiga (2-3) y Estradense (0-1) en la ida de las ‘semis’ gallegas del playoff.