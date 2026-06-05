¿Qué sucedería si el Arenteiro desciende administrativamente a Tercera RFEF?

Silva-Arenteiro, el pasado verano en la fase autonómica de la Copa RFEF ARCHIVO EL IDEAL GALLEGO

El Club Deportivo Arenteiro ha pasado en un abrir y cerrar de ojos del mejor momento de su historia al más delicado. Atrás quedan éxitos como el ascenso a Primera RFEF y dos permanencias, el título de la Copa RFEF o encuentros de Copa del Rey frente a Almería y Atlético de Madrid. Esta temporada ha ido muy mal en lo deportivo, con un descenso a Segunda RFEF, pero lo peor está en lo económico. Y es que el pasado miércoles, en el estadio de Espiñedo, su ya expresidente Argimiro Marnotes desveló que la entidad tiene una deuda de 1,7 millones de euros y que se someterán a un preconcurso de acreedores.

La RFEF suprimirá las eliminatorias territoriales en el playoff de ascenso de Tercera Federación Más información

Esta situación cubre de interrogantes el futuro inmediato del Arenteiro e, indirectamente, el de muchos equipos, pues dependiendo de la categoría en la que juegue el equipo ourensán, se abren distintas posibilidades. A continuación, los tres escenarios posibles.

- ¿Qué sucedería si el Arenteiro desciende a Tercera RFEF? Esta es la cuestión más repetida en los últimos días. Según palabras del expresidente, sería una posibilidad si no sufragan la deuda que más urge: “La prioritaria es con jugadores y cuerpo técnico, que asciende a 428.000 euros y, en caso de no atenderla, nos llevaría a un descenso administrativo”.

En caso de llegar a este escenario, su plaza en Segunda RFEF iría a parar a otro equipo que compitió la pasada temporada en esa categoría. El reglamento de Competición establece lo siguiente en el artículo 15.3: “De encontrarse el equipo causante en una división superior a aquella en la que se genera la vacante, tendrán prioridad en su cobertura los equipos descendidos de la división en la que se genera la vacante, aplicándose, en primer lugar, lo previsto en el apartado b) del artículo 20”.

Además, la presencia del Arenteiro en Tercera RFEF abriría dos vías. O la RFGF habilita para la próxima temporada un grupo de 19 equipos (habría cuatro descensos), o tanto el Silva como el Viveiro se verían perjudicados. Los primeros no tendrían ninguna opción ya de lograr la permanencia y el equipo lucense, que se veía salvado, pasaría a estar en riesgo de arrastre y necesitaría el éxito de Compostela o Arteixo en la eliminatoria nacional por el ascenso a Segunda RFEF.

Esto desencadenaría un efecto mariposa con las divisiones inferiores y habría equipos en riesgo. En Preferente está en riesgo de arrastre el Cented Academy, que pasaría a descender por ser el peor 14º. Por su parte, el otro 14º, Sigüeiro, sería el que dependería de Arteixo o Compostela si la Tercera RFEF es de 18 equipos con el Arenteiro. En Primera Futgal caería el peor 15º, el Amanecer, y estaría en riesgo el Tomiño.

- ¿Qué sucedería si el Arenteiro desaparece? La opción con más implicaciones para los equipos gallegos es la anterior, pero también caben otras dos posibilidades. Una es que el Arenteiro se vea ahogado por dos deudas que limitan ingresos fundamentales y no pueda salir a competir. “Con otros trabajadores del club tenemos 30.000 euros y con Seguridad Social y Hacienda una de 220.000 y otra negociable de 300.000. Esto también es importante, porque el no estar al día condiciona a la hora de poder recibir subvenciones pendientes”, reconoció Argimiro Marnotes en su comparecencia.

De llegar a esta situación, la plaza de Segunda RFEF sería en principio para el Castellón B y en Tercera RFEF —e inferiores— todo continuaría igual: competición de 18 equipos la próxima temporada y el Silva como equipo en riesgo de posible arrastre.

- ¿Qué sucedería si el Arenteiro disputa la Segunda RFEF? Por último, cabe también la posibilidad de que los nuevos rectores del Arenteiro solventen los pagos necesarios en tiempo récord y el equipo dispute la categoría que le corresponde deportivamente, la Segunda RFEF. En ese caso no habría opción de salvación para el Castellón B y todo seguiría igual en Tercera RFEF.