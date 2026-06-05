El mercado de Tercera RFEF | El Montañeros acelera y el Silva empieza a construir

Nano Varela, nuevo jugador del Silva, durante un partido de Preferente con el Montañeros JAVIER ALBORÉS

Los equipos coruñeses de Tercera RFEF avanzan en la configuración de su próxima plantilla. El que más, un Montañeros que cuenta ya con doce hombres repartidos en ocho renovaciones, dos promociones desde juveniles y dos fichajes. También empieza a configurar su equipo el Silva, que está a la espera del desenlace del playoff para ver si se salva o no, pero ya ha presentado dos refuerzos y renovado a dos clásicos.

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El Montañeros había anunciado ya las renovaciones de Samu Rey, Jorge Longueira, Diego Rodríguez, Dani Fernández y Jorge Otero, así como la promoción de Xoel Vilariño y el fichaje de Antón Garda. Unos movimientos a los que ahora se suma el anuncio de un año más de contrato para José Balsa, Adrián Ogando y Pape Gaye, la promoción de Pablo Fernández y el refuerzo de Chucas.

Balsa fue uno de los mejores jugadores del equipo la pasada temporada. Tras llegar procedente del Sigüeiro, tardó unas jornadas en encontrar su sitio, pero acabó brillando en la mediapunta con 27 partidos —24 de titular— y ocho goles. También llegó el pasado verano Adri Ogando, que empezó el curso como extremo y acabó como lateral izquierdo. En total, 2.105 minutos y participación en 25 encuentros. Por su parte, el delantero Pape Gaye rotó bastante con Juan de Dora —17 titularidades—, pero acabó con la nada desdeñable cifra de 13 goles.

También estará en la próxima plantilla el centrocampista Pablo Fernández, que terminó su etapa juvenil con 25 partidos y tres goles en el equipo de División de Honor. Además, el conjunto morado ha cerrado la incorporación del central Hugo López ‘Chucas’, que viene de jugar en el Atlético Arteixo hasta enero y, a partir de ahí, en el filial de Unionistas de Salamanca. En ambos tuvo mucho protagonismo.

Dos capitanes

Pese a no saber todavía en qué categoría competirá, el Silva 2026-27 también empieza a tomar forma. Los de A Grela empezaron por la renovación de dos capitanes, el lateral derecho Brais Lema y el delantero Joao Paulo. Además, firman el centrocampista Nano Varela y el atacante Naím Rodríguez.

Será la undécima temporada en el equipo de Lema, que en el curso recién finalizado se vio frenado por una lesión de ligamento cruzado anterior cuando había disputado 13 encuentros. Para Joao, también será su undécimo curso, aunque tuvo un pequeño parón intermedio. Viene de cuajar, a sus 40 años, actuaciones muy sólidas repartidas en 28 partidos —trece de titular— y cuatro goles.

En el apartado de fichajes aparecen Nano Varela, que viene de jugar en Montañeros y Victoria en los últimos meses, y un Naím Rodríguez que fue el jugador más destacado del Ural en Primera Futgal con 14 tantos y 34 de 34 titularidades.