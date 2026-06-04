Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

La RFEF suprimirá las eliminatorias territoriales en el playoff de ascenso de Tercera Federación

La Asamblea prevista para el 30 de junio aprobará una reforma que decidirá todos los cruces a sorteo desde la primera fase

Dani Fernández
Dani Fernández
04/06/2026 17:08
Jota Sanmarful, mediapunta del Arteixo, en una acción del partido
Jota Sanmarful, mediapunta del Arteixo, en una acción del partido
QUINTANA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dará un giro radical en el sistema de ascenso de Tercera Federación a partir de la temporada 2027-28. La Asamblea General prevista para el próximo 30 de junio aprobará la supresión de las eliminatorias territoriales dentro del playoff, de modo que todos los cruces pasarán a decidirse mediante sorteo desde la primera ronda.

La medida afectará a los equipos clasificados entre la segunda y la quinta posición de cada uno de los grupos de Tercera, que seguirán disputando tres eliminatorias para lograr una plaza en Segunda Federación. La principal novedad radica en que los emparejamientos ya no estarán condicionados por criterios territoriales y podrán enfrentar a clubes de cualquier punto del país desde el inicio de la fase de ascenso.

Los jugadores del Cornellá celebran con su afición la goleada al Badalona

El Cornellà apunta a último obstáculo para el equipo gallego

Más información

El nuevo modelo busca corregir una de las situaciones más cuestionadas del sistema actual. Hasta ahora, las eliminatorias previas provocaban que los equipos de la misma federación territorial tuviesen que eliminarse entre sí antes de alcanzar las ronda final , reduciendo de forma automática la posibilidad de que más de dos clubes del mismo grupo pudiesen promocionar al cuarto escalón del fútbol nacional. 

No obstante, el sistema también trae claros inconvenientes para los combinados más modestos. El hecho de tener que desplazarse una o más veces durante la disputa del playoff a diferentes puntos geográficos de España supone un coste muy importante dentro del presupuesto que estos manejan.

Ascensos múltiples

La reforma abre la puerta a un escenario que había desaparecido desde el cambio de formato. Una misma federación podría llegar a colocar hasta cinco equipos en Segunda Federación en una única  campaña. El campeón de la fase regular, que continuará asegurando billete directo, y los cuatro participantes del playoff si consiguen superar todos los cruces.

Manu Berrocal, lateral izquierdo del Arteixo, marca a Parapar, extremo del Compostela

La ventaja del Arteixo, una anomalía esperanzadora en los playoffs de Tercera RFEF

Más información

La RFEF considera también que el nuevo sistema puede ayudar a equilibrar los denominados arrastres entre categorías. En cursos marcados por numerosos descensos en la misma zona, un mayor número potencial de ascensos contribuiría a compensar el impacto sobre la estructura de dichas competiciones.

La modificación llega además en un momento verdaderamente especial en el fútbol coruñés. El Atlético Arteixo se encuentra inmerso en la lucha por escalar una división más, mientras que el Montañeros ha formado parte del grupo de aspirantes durante toda la temporada, por lo que el cambio les alterará de forma significativa el camino a recorrer en los próximos años.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Jota Sanmarful, mediapunta del Arteixo, en una acción del partido

La RFEF suprimirá las eliminatorias territoriales en el playoff de ascenso de Tercera Federación
Dani Fernández
Tres niños juegan en una edición del CampusLa primera edición de las Jornadas Solidarias de Deporte Adaptado e Inclusivo comenzaron ayer en la Ciudad Deportiva de A Torre

Cuenta atrás para una nueva edición de las jornadas solidarias del Torre
Santi Mendoza
Los jugadores del Cornellá celebran con su afición la goleada al Badalona

El Cornellà apunta a último obstáculo para el equipo gallego
Santi Mendoza
Manu Berrocal, lateral izquierdo del Arteixo, marca a Parapar, extremo del Compostela

La ventaja del Arteixo, una anomalía esperanzadora en los playoffs de Tercera RFEF
Santi Mendoza