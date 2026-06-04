La RFEF suprimirá las eliminatorias territoriales en el playoff de ascenso de Tercera Federación

Jota Sanmarful, mediapunta del Arteixo, en una acción del partido QUINTANA

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dará un giro radical en el sistema de ascenso de Tercera Federación a partir de la temporada 2027-28. La Asamblea General prevista para el próximo 30 de junio aprobará la supresión de las eliminatorias territoriales dentro del playoff, de modo que todos los cruces pasarán a decidirse mediante sorteo desde la primera ronda.

La medida afectará a los equipos clasificados entre la segunda y la quinta posición de cada uno de los grupos de Tercera, que seguirán disputando tres eliminatorias para lograr una plaza en Segunda Federación. La principal novedad radica en que los emparejamientos ya no estarán condicionados por criterios territoriales y podrán enfrentar a clubes de cualquier punto del país desde el inicio de la fase de ascenso.

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El nuevo modelo busca corregir una de las situaciones más cuestionadas del sistema actual. Hasta ahora, las eliminatorias previas provocaban que los equipos de la misma federación territorial tuviesen que eliminarse entre sí antes de alcanzar las ronda final , reduciendo de forma automática la posibilidad de que más de dos clubes del mismo grupo pudiesen promocionar al cuarto escalón del fútbol nacional.

No obstante, el sistema también trae claros inconvenientes para los combinados más modestos. El hecho de tener que desplazarse una o más veces durante la disputa del playoff a diferentes puntos geográficos de España supone un coste muy importante dentro del presupuesto que estos manejan.

Ascensos múltiples

La reforma abre la puerta a un escenario que había desaparecido desde el cambio de formato. Una misma federación podría llegar a colocar hasta cinco equipos en Segunda Federación en una única campaña. El campeón de la fase regular, que continuará asegurando billete directo, y los cuatro participantes del playoff si consiguen superar todos los cruces.

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La RFEF considera también que el nuevo sistema puede ayudar a equilibrar los denominados arrastres entre categorías. En cursos marcados por numerosos descensos en la misma zona, un mayor número potencial de ascensos contribuiría a compensar el impacto sobre la estructura de dichas competiciones.

La modificación llega además en un momento verdaderamente especial en el fútbol coruñés. El Atlético Arteixo se encuentra inmerso en la lucha por escalar una división más, mientras que el Montañeros ha formado parte del grupo de aspirantes durante toda la temporada, por lo que el cambio les alterará de forma significativa el camino a recorrer en los próximos años.