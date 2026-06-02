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O Noso Fútbol | Fase de ascenso a Segunda RFEF

El Cornellà apunta a último obstáculo para el equipo gallego

La goleada ante el Badalona postula al equipo propiedad de Leo Messi como rival de Arteixo o Compostela en la eliminatoria por el ascenso 

Santi Mendoza
Santi Mendoza
02/06/2026 05:00
Los jugadores del Cornellá celebran con su afición la goleada al Badalona
Los jugadores del Cornellá celebran con su afición la goleada al Badalona
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Sea Arteixo o Compostela el clasificado, lo que se sabe desde hace unas semanas es que el representante gallego tendrá como rival a un equipo del grupo catalán en la eliminatoria nacional por el ascenso a Segunda RFEF. Y mucho tendrán que cambiar las cosas para que no sea el Cornellà, que en la ida de la final autonómica goleó al Badalona (4-1). También está atento el Silva, que permanecerá en Tercera si gana el equipo gallego.

El equipo recientemente adquirido por Leo Messi terminó en la tercera posición del grupo 5 de Tercera RFEF. Hizo 60 puntos merced a 17 victorias, nueve empates y ocho derrotas, con 50 goles a favor y 36 en contra. Por ello, tuvo ventaja de campo en las semifinales frente al Vilanova, equipo ante el que le tocó sufrir de lo lindo.

En el encuentro de ida ganó por 0-1 gracias a un gol de Marc Fernández y en la vuelta se vio abocado a la prórroga tras perder por ese mismo resultado. En el tiempo extra, Pol Gimeno situó por delante al Vilanova —antes había marcado Joan Raventos—, pero el exfabrilista Álex Pereira apareció al rescate en el minuto 110 para poner una igualdad que les dio el pase al haber quedado mejor en Liga.

Una ventaja que no tienen ahora en la final ante el subcampeón Badalona, pero que puede no pesar con el 4-1 de la ida. Marc Esteban y un doblete de Leo dos Reis pusieron tierra de por medio antes de que Antoni Serrano recortara distancias y Marc Fernández completara el marcador definitivo.

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