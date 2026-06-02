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O Noso Fútbol

Cuenta atrás para una nueva edición de las jornadas solidarias del Torre

Ya está abierto el plazo de inscripción para un Campus gratuito que se celebrará en la primera quincena de julio

Santi Mendoza
Santi Mendoza
02/06/2026 05:00
Tres niños juegan en una edición del CampusLa primera edición de las Jornadas Solidarias de Deporte Adaptado e Inclusivo comenzaron ayer en la Ciudad Deportiva de A Torre
Tres niños juegan en una edición del Campus
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Como ha sido habitual en los últimos años, el Club Torre SD prepara ya sus jornadas solidarias de deporte adaptado e inclusivo. Será la undécima edición de un proyecto que nació bajo la presidencia de Antonio Dubra y que continúa una vez ha dejado su lugar en el cargo a Francisco Jhonatan Ramos.

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Las jornadas solidarias de deporte adaptado e inclusivo funcionan como un campus de verano multideporte, multicultural y que atiende a las distintas capacidades. Su programa consta de iniciación a distintos deportes (fútbol, baloncesto, balonmano, pádel, atletismo, rugby y hockey, entre otros), así como juegos. En este apartado se incluye la habitual salida de los viernes a la playa de San Amaro para hacer actividades en la arena y el agua.

Las jornadas tendrán lugar la primera quincena de julio, de lunes a viernes, en horario de 18.00 a 20.00. Está abierto a todas las asociaciones implicadas en la integración de niños y jóvenes en riesgo de exclusión social por motivos socioeconómicos, con discapacidad intelectual o con discapacidad física.

Desde la organización destacan el éxito de anteriores ediciones: “En estos diez años de experiencia han sido muchos los jóvenes que han pasado por estas actividades con una alta participación y alto nivel de satisfacción”.

Asimismo, destacan el respaldo que reciben y dan la bienvenida a quien quiera unirse: “Está abierto a la participación de asociaciones del tercer sector, clubes y jóvenes pertenecientes a familias en precario, es gratuito y cuenta con el apoyo del programa ‘Deporte solidario’ de la Fundación Emalcsa”.

Para la inscripción colaboran las distintas asociaciones, que deben remitir un correo electrónico a la dirección clubtorre1@gmail.com. Si se anota un particular, el mail es idéntico.

Equipo Genuine

Por otra parte, el club anuncia que en esa misma dirección se puede formalizar la inscripción gratuita para su equipo Genuine. La equipación de entrenamiento y competición corre a cargo del Torre.

Este equipo está dirigido a jóvenes mayores de 16 años con discapacidad intelectual y actualmente se encuentra participando en la Liga Genuine que organiza la RFGF. Allí compite con otros 12 equipos como Deportivo, Celta o Racing de Ferrol. Para formar parte de la plantilla —hasta final de curso— es necesario acreditar al menos un 30% de discapacidad.

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