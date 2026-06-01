Playoffs regionales | Fiesta del Atlético Castros y decepción para el Meicende

Los jugadores del Atlético Castros celebran su triunfo ante el Rodeiro en la ida de semifinales de la fase de ascenso a Primera Futgal DANI PATIÑO

No solo Preferente estrenó sus playoffs de ascenso. Las categorías de Primera, Segunda y Tercera Futgal también vivieron la ida de semifinales en sus eliminatorias. La jornada dominical deparó una gran alegría para el Atlético Castros, que se acerca a la final de la fase de ascenso a Primera. Una categoría que busca abandonar con destino Preferente un Meicende que no empezó con buen pie.

Primera Arzúa-Ulloa

Lóstrego B - Atlético San Pedro (1-2): Este partido de competición femenina no era de playoff, pero ha dado acceso a la fase de ascenso al Atlético San Pedro. El equipo de Virginia del Río dependía de sí mismo e hizo los deberes con goles de Eva y Noa. Se jugará el ascenso a doble partido contra el Rosalía ourensán.

Primera Futgal

Juvenil Ponteareas - Sporting Meicende (2-0): Tendrá que remontar ante su gente el Sporting Meicende, que volvió de Ponteareas con un resultado negativo tras encajar al principio y final de partido. Gorka y Carlos Moure, en propia puerta, hicieron los goles.

Galicia Mugardos - Club do Mar (1-1): El equipo de Caión tendrá una gran oportunidad en casa tras salir de A Pedreira con un empate. Vicente hizo el primer gol e Isma Martínez empató para el Club do Mar en la segunda parte.

Segunda Futgal

Atlético Castros - Rodeiro (3-0): A la Primera Futgal quiere llegar el Atlético Castros, que viajará a Rodeiro con tres goles de margen. Marcos Cousillas hizo el primer gol y un tanto en propia de Roberto Villanueva permitió al equipo coruñés ampliar su renta. La ventaja fue aún mayor cuando Marcos firmó su doblete a los 54 de juego y con ese resultado terminó el partido.

Cabe reseñar la magnífica imagen que presentó A Grela, con un nutrido grupo de aficionados locales que acostumbran a acompañar al equipo de su barrio.

Celebración de un gol del Atlético Castros DANI PATIÑO

Suevos - Xallas (0-0): Empate sin goles entre el equipo arteixán y el de A Costa. La eliminatoria se decidirá el próximo domingo en el Municipal de Fontenla.

Xuventude Dorneda - Guitiriz (0-0): Tampoco hubo ninguna celebración en Oleiros, donde el Dorneda se tuvo que conformar con el empate frente al Guitiriz. Los oleirenses buscarán el pase a la siguiente ronda en el Suso Cruz.

Tercera Futgal

Maravillas - Xuventude Laracha (1-3): Tras no poder aprovechar la oportunidad de ser campeón de Liga y ascender directo, el Maravillas se ha vuelto a topar en la fase de ascenso con el rival que se lo impidió, un Xuventude Laracha que va camino de ser su bestia negra. Tendrá que remontar en la vuelta el equipo herculino si quiere dejar sin efecto la renta de dos goles de su rival, que se adelantó por medio de Mateo Esmorís y Diego Baldomir. Ya en el añadido, Carlos Silvosa hizo el tanto local y Diego Lorenzo el visitante.