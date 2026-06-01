Playoffs Preferente | El San Tirso consigue una renta de dos goles contra el Atios

El extremo Rafa Mella celebra el primer gol en el San Tirso-Atios PATRICIA G. FRAGA

La ida de las semifinales del playoff de ascenso a Tercera RFEF dejó la nota positiva del triunfo del San Tirso contra el Atios. Peor suerte corrieron los otros dos equipos de la delegación coruñesa: el Órdenes cayó por la mínima frente al Portonovo y el Betanzos recibió un duro varapalo en el campo del Antela. En el otro duelo, el Lemos venció al Negreira (1-0).

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San Tirso-Atios (2-0): Importante ventaja la que se lleva el San Tirso para la vuelta en O Porriño. El equipo de Abegondo ganó en un partido donde los goles llegaron al principio y final.

Entró muy bien al partido el San Tirso, que no notó la lesión de Carlos Díaz a los tres minutos de juego. Justo después llegó el 1-0, de Rafa Mella con un buen cabezazo. De ahí al descanso siguieron apretando los verdes, pero el Atios tuvo un tiro llovido que acabó contra el larguero.

Los de O Porriño, verdugos la pasada temporada, tuvieron un tramo de dominio durante diez minutos del segundo acto y Xoel estuvo cerca de penalizar un error, pero a partir de ahí el San Tirso tomó el control y se lanzó en busca de una mayor renta. Hubo varias ocasiones, como un rechace en el que casi emboca Segade, pero el gol iba a ser de Xian con un tiro dentro del área.

Órdenes - Portonovo (1-2): El Órdenes empezó ganando, pero no pudo dar la sorpresa ante el subcampeón del grupo 2 de Preferente. Se impuso por 1-2 el Portonovo, que tuvo que remontar el tanto inicial de los coruñeses, obra de Enjamio, y lo hizo demostrando gran capacidad de reacción. Primero Jesús Barbeito y después Moncho marcaron para voltear el marcador ya antes descanso.

Todo se resolverá en Baltar. Sigue abierto pese al resultado porque el Órdenes demostró que es un rival combativo, vertical y peligroso en sus atacantes.

Antela - Betanzos (3-0): Llegaba el Betanzos al playoff con magníficos números en defensa y con la vitola de haber quedado segundo en Liga, pero se encontró con un duro varapalo ante el Antela. Le tocará tirar de épica en la vuelta para darle la vuelta a la semifinal.

Dos fallos en el tramo final dieron ventaja a un Antela —goles de Pucho y Charly— superior en el primer acto. El Betanzos mejoró tras el descanso, pero no tuvo acierto y encajó el tercero a la contra, obra de Xabi Lamas a los noventa minutos de juego.