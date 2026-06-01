La ventaja del Arteixo, una anomalía esperanzadora en los playoffs de Tercera RFEF

Manu Berrocal, lateral izquierdo del Arteixo, marca a Parapar, extremo del Compostela QUINTANA

Desde la creación de la Tercera RFEF, los equipos gallegos han disputado 19 eliminatorias de fase de ascenso y en solo seis de ellas alguien ha afrontado la vuelta con ventaja. El dato es un poco tramposo, pues en la temporada 2021-22 los enfrentamientos eran a partido único, pero aun obviando eso, solo en el 40% hubo ganador en la ida. El Arteixo venció ayer al Compostela y se encuentra ante la tesitura de defender un resultado, algo que salió bien el 80% de las veces. La muestra es pequeña y el rival temible, pero hace unos días colaboró a ampliar el porcentaje resistiendo ante el Estradense.

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Tras una temporada 2020-21 que sirvió como puente, la Tercera RFEF echó a andar en la 2021-22. Por primera vez, los equipos gallegos situados entre el segundo y el quinto puesto de Liga se clasificaron para un largo playoff de ascenso. Desde entonces se ha mantenido el formato de dos eliminatorias fratricidas y una tercera a nivel nacional, pero en aquella ocasión se disputaron a un solo partido.

Todas ellas tuvieron lugar en sede neutral. Las semifinales gallegas enfrentaron en el Verónica Boquete de San Lázaro al Ourense CF con el Fabril (1-0) y al Somozas con el Barco (2-3), previo paso a una final en el Anxo Carro que ganó el Ourense CF de nuevo por 1-0. El equipo azul repitió solidez defensiva para ganar cómodamente al Llerenense (4-0) extremeño en la eliminatoria nacional.

En el curso 2022-23 se pasó al doble partido y, a las primeras de cambio, aparece el escenario que desea evitar el Arteixo. El Rápido de Bouzas tomó ventaja ante el Racing Villalbés (0-1) con un gol de Iago López, pero vio como el equipo chairego le remontaba en la vuelta (0-2). Make igualó la eliminatoria en el primer minuto y Cuadrado situó el resultado definitivo a la media hora de juego.

Su rival en la final fue el Arosa, que derrotó a la UD Ourense tras empatar sin goles en O Couto y vencer por 3-0 en A Lomba. El Racing Villalbés fraguó su ascenso en los partidos a domicilio, ya que empató en casa frente al Arosa (1-1) y luego ganó por 1-2. También venció en la vuelta (1-3) a La Calzada riojano tras empatar 1-1 en A Magdalena.

Los empates en la ida se sucedieron durante los playoffs de la campaña 2023-24, la única que no terminó con final feliz para un equipo gallego (más allá del Bergantiños, que ascendió directo al ganar la Liga). El Gran Peña hizo bueno el empate sin goles en el campo de la Sarriana para vencer por 4-1 en la vuelta y esperar en la final a una UD Ourense que había tirado de épica en la prórroga contra el Arosa (1-2) para lograr el resultado que necesitaba tras el empate (2-2) de O Couto.

En la final gallega, el Gran Peña igualó en el campo de la UD Ourense (3-3) y después venció en Barreiro (2-1) para alcanzar la última ronda. No hubo suerte ahí ante el Salamanca UDS, que hizo valer el solitario tanto de Germán Fassani en Vigo al no haber goles siete días después en el Estadio Helmántico.

Ese es el primer precedente positivo con respecto a llegar con ventaja a la vuelta, pero hay dos más en la siguiente temporada. Tuvo que sufrir la Sarriana para que así fuera, pero el 0-1 de la ida ante el Racing Villalbés (gol de Álex Millán) valió en un segundo partido que pasó por la prórroga tras el tanto de Cañi. El triunfo fue para los de Sarria por su mejor clasificación liguera.

El único que ganó en casa

La Sarriana solventó con mucha más autoridad la final gallega ante un Estradense que en semifinales empató en el campo de la revelación Noia (1-1) y después venció por 2-0. En el duelo de A Ribela (2-0) valieron los goles de Arona Sané y Javi Piay. La vuelta (0-2) quedó resuelta antes del descanso con un tanto de Boedo y otro de Álex Millán.

Donde no arrancó con ventaja el equipo entonces entrenado por Iván Carril fue en la eliminatoria nacional. Allí empató sin goles en el campo del Atlético Pulpileño murciano y terminó ganando por 3-2 en la prórroga del segundo partido.

Esta temporada el Arteixo ha vivido ya en sus propias carnes el ir por delante en una eliminatoria. Ante el Estradense ganó en la ida (0-1) con gol de Pablo Martínez y resistió en un emocionante partido de vuelta: Brais Vidal adelantó a los visitantes y Otero volvió a poner por delante a los rojiblancos antes de que Ander mandara el partido a la prórroga. Y ahí no hubo tantos hasta que Raúl Melo sentenció pasado el minuto 120 de juego.

Así se llega a la situación actual, que tiene al Arteixo con una ventaja de 2-1 (Jota y Otero remontaron el tanto de Parapar) antes de afrontar la vuelta de este domingo (18.30 horas) en el Verónica Boquete. Será la sexta vez en la que, con un gallego implicado, se defiende un resultado en los playoffs de la Tercera RFEF. Si acaba bien, el ascenso estará a tan solo una eliminatoria.