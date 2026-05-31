Los protagonistas | Jota, sobre la acción del 1-1: “Estaba esperando agachado”

Lance del juego durante el Arteixo-Compostela QUINTANA

Al término del Atlético Arteixo-Compostela (2-1), el entrenador Posi y los goleadores Jota y Otero ofrecieron sus impresiones a DXT Campeón. Los tres coincidieron en el buen partido del equipo y en la moral que esto da de cara a la vuelta del próximo domingo a las 18.30 horas. Ahí se sabrá quién avanza a la eliminatoria nacional por el ascenso a Segunda RFEF.

Posi, entrenador del Arteixo

Valoración: “Creo que fuimos mejores que ellos, con balón desde luego. Sin balón recuperamos muy rápido durante todo el partido, a excepción de un tramo entre el minuto 20 y 30 en el que consiguen enlazar y encontrar todos los pases seguidos. Pero bueno, el resto del partido creo que, sobre todo la segunda parte, muy superiores. Estuvimos bien en la presión tras pérdida y ellos esperaban y buscaban nuestra espalda. Tuvieron el gol, que lo hicieron bien, y una acción justo antes en la que cortamos, pero en el cómputo general creo que fuimos superiores y muy merecedores de la victoria”.

La reacción al 0-1: “Como la semana pasada y la anterior, teníamos un equipazo delante, con individualidades brutales, y sabíamos que en cualquier situación, por muy superiores que estuviéramos siendo, nos podían hacer daño. Y sabíamos que teníamos que seguir, insistir en nuestra idea y con el equipo más cómodo apareció. Es verdad que el 1-1 nos lo encontramos un poco, pero creo que hizo justicia a lo que estábamos haciendo y después seguimos insistiendo. Nos vamos con vida al Vero Boquete, que sabemos que va a ser complicadísimo, pero es brutal lo que estamos haciendo”.

El cambio de Melo: “Estábamos notando que se estaban separando mucho más las líneas, al estar siendo más dominadores, y al saltar Guisande y Maceiras tan altos obligaban a los dos mediocentros a salir de fuera. Estábamos encontrando bastante bien la espalda de esos dos y si Jota recibe sabemos que en la conducción iba a encarar y con dos pies naturales nos iba a dar para abrir, y nos salió muy bien. Lo metimos dentro, empezamos a encontrarlo, incluso Melo empezó a atacar ese espacio interior dándole la banda a Manu, algo que habíamos trabajado. Sabemos que es una opción cuando metemos a Jota dentro y fue bien”.

Apretar arriba tras el 2-1: “Teníamos claro que el Compos cerca de tu área es muy peligroso. Además de ser un buen equipo, puede hacerte daño cualquier jugador con una individualidad”.

Así imagina la vuelta: “Creo que ellos van a exponer un poco más que hoy. Vamos a pensarlo por la tarde y mañana, a ver el partido, decidir y prepararlo bien. Seguro que va a ser dificilísima, porque para mí son el mejor equipo de la categoría, pero vamos a intentar competir”.

Jota, autor del 1-1

Gran actuación colectiva: “Ha sido un partidazo de todos: la gente que ha salido en el once, los que han salido después, la afición… Hoy ha sido todo positivo y yo creo que hemos ido en volandas y ganamos con merecimiento”.

Así vivió su gol: “No te sabría decir si fue penalti, pero yo si es fuera del área es falta. Penalti a lo mejor necesitan algo para pitarlo, pero sí que me da. Y luego los vi con muchas dudas atrás desde que en la primera parte recuperamos dos o tres balones y nos faltó la toma de decisión. Así que estaba esperando. Es más, Pereira (segundo entrenador) me estaba diciendo que fuera para atrás, pero le pedí calma y que me dejara respirar un poco, me agaché, vi que dudaba y luego pude marcar”.

La celebración con los niños: “Si algo tiene de positivo este club es la afición, los niños. Vas por la calle y te quieren todos, te hablan en los partidos, te llevan en volandas y eso es increíble. Es de las cosas más importantes de un club”.

Así espera la vuelta: “Creo que será difícil. Dentro de las ligas semiprofesionales, estamos jugando contra uno de los transatlánticos de toda España. Es un equipo que tendría que estar en una categoría superior, pero cuando estás aquí tienes que competir y nadie le va a regalar nada a nadie. Considero que tenemos una plantilla muy buena y hay que demostrarlo. Ahora prepararemos bien el partido y ¿por qué no?”.

Otero, autor del 2-1

Guion casi perfecto: “La verdad es que salió todo a la perfección salvo esa contra que nos hicieron, pero es una gran alegría ganar delante de nuestra gente ante el Compos, un rival más que favorito”.

Sin dudas tras encajar: “Nosotros tenemos una identidad y es como dice nuestro míster, intentamos llevarla a cabo hasta el último minuto. Tratamos de apretar alto y de tener la posesión del balón y es lo que nos ha llevado hasta aquí”.

Así vivió su gol: “Antes me había metido un buen balón Agulló, pero estaba muy escorado y cansado, así que la empalé a ver si entraba de casualidad. Esa me fue un poco a las nubes, pero en la siguiente acción recibo un buen pase interior de Moreta y tengo la opción de jugar fuera, pero veo que hay espacio para pegarle fuerte, me la jugué al estar reventado y entró.

Conexión con la base: “Jota, Hevia, yo… somos entrenadores de la base y es espectacular jugar aquí en Arteixo con nuestra gente, nuestros niños que hasta tienen más ilusión que nosotros”.

Su papel en la vuelta: “Vamos a intentar ir con nuestra identidad, sabiendo que la ventaja no es gran cosa porque si nos meten un gol les serviría el empate en la prórroga. Vamos a intentar ser valientes y tener claro que somos capaces de tener la pelota y si se hunden someterlos o de correr conmigo, Rubo o quien sea si tenemos que salir en largo. Está todo el mundo muy enchufado y tenemos soluciones tanto en corto como en largo”.