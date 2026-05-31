Las previas | Una cenicienta con mucho que decir ante el difícil Portonovo

Pablo Mouriño, máximo goleador del Órdenes, en un partido de Liga ante el Victoria PATRICIA G. FRAGA

Tras una semana de parón por las finales de las distintas Copas, arrancan los playoff de ascenso a Tercera RFEF con la ida de semifinales. Ocho equipos pelean por dos plazas.

Órdenes - Portonovo (Vista Alegre, 12.00 horas): Tenía como objetivo salvarse, pero el Órdenes ha cuajado una gran temporada y es de pleno derecho equipo de playoff de ascenso a Tercera RFEF. Su rival en las semifinales es el potente Portonovo, ante quien buscará cosechar un resultado positivo que le permita afrontar con opciones intactas la vuelta de dentro de siete días.

En la temporada regular, el Órdenes acabó quinto con 58 puntos (17 victorias, siete empates y diez derrotas), mientras que el equipo pontevedrés terminó subcampeón con 65 unidades. Sumó 19 triunfos, ocho empates y cayó en siete ocasiones.

El Órdenes intentará emular a los cinco equipos que le vencieron jugando como local, aunque buena parte de ellos fueron a inicio de curso. Desde la décima jornada solo cayó en dos ocasiones un Portonovo que viene de ganar el pasado fin de semana la Copa Diputación de Pontevedra. Rulo y Brais son baja en los locales. Juan Barbeito, Carlos Martínez y Adrián, duda en los visitantes.

San Tirso - Atios (O Monte, 18.00 horas): El San Tirso afronta una ida ante el Atios que tiene sabor a revancha. Hace justo un año, en esta misma ronda, el equipo de O Porriño eliminó a los de Abegondo con un global de 2-1 y truncó el sueño de ascender a Tercera RFEF.

Los verdes tienen otra oportunidad este curso, ya con la Copa de A Coruña bajo el brazo y esperan tomar ventaja pese a las ausencias de Vigo y Pájaro. Más amplio es el parte de bajas visitante, que tiene a dos teóricos titulares entre sus siete no disponibles: Pedro Blanco, Gullón, Anxo Vilas, Sombri, Guille, Magda y Pablo Mota.

Antela - Betanzos (A Moreira, 18.00 horas): El único equipo de la delegación coruñesa que inicia los playoffs de ascenso a Tercera RFEF como visitante es un Betanzos que acabó segundo en Liga. En semifinales se mide al Antela (A Moreira, 18.00 horas), equipo de A Limia.

Su objetivo en la ida es cosechar un resultado que le dé ventaja y para ello tratará de mostrar la solidez defensiva que le ha caracterizado durante la temporada. También encaja poco un Antela que finalizó la Liga con 60 puntos.

En el Betanzos causa baja el delantero André Poses y en los visitantes están todos disponibles.