La previa | Primer asalto entre Arteixo y Compostela con Cataluña en el horizonte

Valín intenta detener el avance de Marcos Aller durante Arteixo-Compostela del pasado mes de noviembre CARLOTA BLANCO

Atlético Arteixo y Compostela, tercero y segundo en la Liga regular, se miden este domingo (Ponte dos Brozos, 12.00 horas, a través de agalega.gal) en la ida de la final autonómica por el ascenso a Segunda RFEF. Una cita que desde el club rojiblanco han calificado como el partido del año. No es para menos. El desafío es gigante por el rival, pero el premio aún es mayor: disputar una tercera y última eliminatoria frente a un conjunto catalán —Cornellà o Badalona— en busca de la cuarta categoría.

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Tener enfrente a un equipo de la dimensión del Compostela no solo implica una dificultad futbolística. También implica redoblar esfuerzos desde la organización para distribuir a todo el público en un Ponte dos Brozos que ya lució abarrotado frente al Estradense. Por ello, desde el club arteixán han habilitado distintas puertas de acceso y han hecho hueco a la afición santiaguesa en la grada que está detrás de la portería. La tribuna será para los hinchas locales —y los jugadores de la base— y el resto de la afición del Arteixo podrá vivir el partido de pie desde el otro fondo.

Como es obvio, ambos equipos llegan con la confianza de haber superado la primera ronda de esta fase de ascenso. El Arteixo afrontó la vuelta con ventaja tras superar al Estradense en la ida (0-1), pero ahí se volvió a encontrar a un rival tremendamente incómodo. Le tocó sufrir al equipo de Posi, que resistió cuando debía y terminó defendiendo el resultado e incluso sentenciando en la prórroga (2-2). Por su parte, el Compos tuvo la pólvora mojada en A Magdalena frente al Racing Villalbés (0-0), pero se le cayeron los goles en la vuelta disputada en el Vero Boquete (6-1).

Necesitaba el equipo de Secho un resultado así tras una temporada regular que finalizaron con sabor agrio. En el tramo intermedio de la Liga llegaron a tener once puntos de ventaja sobre el Arosa, pero una mala segunda vuelta permitió remontar al equipo de A Lomba, que certificó el ascenso directo en los minutos finales de la última jornada. Del Arteixo es conocida la magnífica racha de triunfos que le llevó hasta la tercera posición.

El papel del banquillo

Con la única baja de Fabio, que está en proceso de recuperación de la lesión de codo que sufrió en la ida frente al Estradense, lo normal es que sean pocas o ninguna las modificaciones de Posi en el once. Incluso puede que el de Sada repita once, sin que ello minimice la influencia de los jugadores del banquillo. Y es que hombres como los zagueros Moreta y Marcos Aller, los extremos Raúl Melo e Iker Castro o el delantero David Rojo tuvieron un papel clave el pasado sábado.

Para el técnico del Arteixo las opciones pasan por mostrar valentía y concentración: “Me espero un Compos que vendrá con la idea de obtener un resultado positivo para poder jugar la vuelta en casa con mayor tranquilidad. Y un Arteixo que saldrá a ganar el partido desde el primer segundo. Va a ser muy importante controlar a sus jugadores y mantenerlos lo más lejos que podamos del área, ya que individualmente son un equipo tremendamente peligroso, la mejor plantilla de la categoría”.

Al contrario que en la pasada ronda, esta vez arrancan en Ponte dos Brozos y en caso de igualdad saldrían mal parados en la prórroga de la vuelta. Pero eso queda muy lejos aún. “Cambia bastante y más sabiendo que el único partido que perdieron en casa fue contra nosotros. Tenemos que ir con la eliminatoria a favor o por lo menos estar vivos en ella hasta el final. Creemos en nuestras posibilidades”, enfatiza Posi.

Todos disponibles

Llega sin bajas el Compostela, que espera derrotar al Arteixo por primera vez esta temporada (1-1 en Ponte dos Brozos y 0-2 en Santiago). “Es un equipo peligroso a campo abierto y cuando ataca con líneas altas. Debemos controlar los espacios a la espalda, los conductores y a la gente que desequilibra. El gol de reinicio ante el Estradense los define”, apunta un Secho Martínez que toma como referencia los enfrentamientos directos, aunque con matices.

“Esto es una eliminatoria y cambia todo el contexto, pero a nivel futbolístico hay cosas que hemos revisado y nos van a servir. Del segundo partido incluso hay más cosas a reforzar y el primero fue más igualado y sufrimos más. Tenemos que controlar a jugadores como Adri Otero, que va muy bien al espacio y es determinante cuando remata en el área. Es uno de los goleadores de la categoría en los últimos años”, elogia el preparador coruñés.

Por último, en la rueda de prensa previa, Secho respondió a la pregunta de cómo afrontan el partido. “Tenemos que saber que son dos partidos. En principio, 180 minutos, y luego ya veremos si más o no. Lo preparamos pensando en eliminar al Arteixo y pasar a la siguiente ronda y vamos a buscar el mejor resultado posible como en Vilalba. Sabemos que no es como en Liga, que hay que sacar los tres puntos. Vamos a ir a por el partido desde el primer minuto, pero teniendo en cuenta el rival que hay enfrente y que es una eliminatoria”, apunta el entrenador del Compostela, que ve al equipo más que mentalizado en el contexto de playoff.

Alineaciones probables

Atlético Arteixo: Carlos García; Iván Vázquez, Agulló, Tomé, Manu Berrocal; Naya, Queijeiro; Rubo, Pablo Martínez, Jota; Otero.

Compostela: Cobo; Valín, Quico, Pablo Crespo, Damián Noya; Diego Uzal, Samu; Parapar, Guisande, Armental; Maceira.