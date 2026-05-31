La magia de Arteixo vale una remontada ante el Compostela (2-1)

Adri Otero, delantero del Arteixo y autor del 2-1, en una acción de la primera parte QUINTANA

Una más del Atlético Arteixo en esta mágica temporada. El equipo rojiblanco fue superior al Compostela (2-1) y ni siquiera ir por detrás en el marcador frenó su convicción. Como premio, encontró ventaja para la vuelta de la final autonómica por el ascenso a Segunda RFEF a través del acierto de Jota y Otero. El próximo domingo, a las 18.30 horas, será momento de intentar mantener la renta en el Estadio Verónica Boquete de San Lázaro.

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Apenas hubo un movimiento entre los 22 protagonistas que disputaron la vuelta frente a Estradense y Racing Villalbés, respectivamente. Ningún cambio en el Arteixo y uno obligado en el Compostela, donde entró el extremo Cañi, jugador que conoce bien el campo, por un Armental que no formó parte de la convocatoria.

La primera mitad fue de poder a poder, con dominio alterno y llegadas para ambos. Hubo constantes mini partidos, como muestra un primer cuarto de hora en el que el Compos pareció empezar mejor, vio como Jota hacía manchar los guantes a Cobo con un disparo abajo y después empezó a llegar por medio de Parapar, su hombre más incisivo.

El Arteixo se mostró seguro en área propia para solventar con éxito los momentos en los que el equipo santiagués trataba de agobiar. Intentos como el de Valín llegaban desde la frontal y el conjunto local no dejaba nunca de mirar a portería rival. En una de esas cayó Iván en el área sin que el colegiado interpretara penalti.

Tuvo su momento para marcar el Arteixo, que con la presión alta provocó errores en la salida de balón del Compostela. Fueron tres y en uno de ellos Pablo Martínez se vio frente al gol, pero Cobo se le echó encima y realizó una intervención decisiva en el mano a mano.

Si algo ha caracterizado al equipo rojiblanco en este tramo final es la capacidad para aprovechar sus oportunidades, por lo que estaba latente el miedo a perdonar ante un rival que a veces duda, pero no se suele descomponer y siempre mantiene la amenaza. Un buen ejemplo fue una arrancada por banda de Guisande que terminó en un cabezazo desviado de Maceira. También un peligrosísimo centro de Parapar ante el que Berrocal metió la puntera de forma providencial en el segundo palo.

El primer cuarto de la eliminatoria terminó de esa forma y el Arteixo se debía quedar con lo positivo. Pese a no marcar, había tenido los dos tiros más claros y estaba seguro atrás. Pronto iban a ser tres, pues nada más empezar la segunda parte Rubo controló en el área un centro desde banda izquierda y sacó un rápido disparo que habría entrado de no ser por la intervención decisiva de Quico.

Transición para el 0-1

Pero no llegó la ventaja local, sino el 0-1 visitante. La calidad del Compostela siempre está ahí y tras un robo en campo propio armó un rápido ataque en el que la intervención de Samu resultó decisiva. El centrocampista tuvo tiempo para pensar y filtró un pase que dejó solo a Parapar. Y ahí no perdonó el veterano jugador coruñés ante la salida de Carlos.

Un golpe duro que encajó bien un Arteixo que rápidamente se puso manos a la obra para intentar empatar. La ilusión volvió a Ponte dos Brozos con una falta directa de Agulló, pero esta vez el central se topó con la barrera. Iba a ser más clara una mucho más lejana en la que Tomé estuvo cerca de sorprender a Cobo mientras todos pedían pasos.

Error garrafal

Aunque lo merecía el Arteixo, habría sido inesperado que llegara de esa forma el empate. Y más aún lo fue como terminó subiendo el 1-1 al marcador. Jota estaba tendido en el área por una acción anterior en la que pidió penalti y eso le ayudó a marcar. El lateral derecho Valín fue traicionado por los automatismos y dio un pase atrás sin mirar. Al momento tenía las manos en la cabeza por la que había liado y el ourensán se tomó su tiempo para preparar el disparo y batir por fin a Cobo.

Tras el empate se volvió loco el encuentro. Tuvo un par de opciones el revulsivo Melo, al que solo le faltó precisión en el control, mientras Samu disparaba alto para los visitantes. Los centros se sucedían: uno de Cañi, otros de Rubo…

Hasta que en el último cuarto de hora el Arteixo tomó por completo el mando de la situación. Quedaba el momento Otero, que ganó la partida a Pablo Crespo en el área y se precipitó luego en el disparo. Una la perdona, dos no. E iba a llegar el 2-1 en el minuto 85 para marcharse en ventaja al partido de vuelta.

La acción, además, fue de bella factura. Desde el inicio, con una certera combinación entre Agulló, Iván y Jota que permitió ir ganando altura. El autor del empate encontró a Otero, que tiró una pared con el recién incorporado Moreta y sacó un disparo de la frontal. Dio igual que tuviera a dos hombres cerca, el balón tómo dirección hacia la escuadra.

Tocaba defender la ventaja, pero el Arteixo no cejó en su idea de apretar arriba en los últimos minutos con la frescura de Lamas y Rojo, que entraron en la última ventana de cambios. Tocó sufrir con un último envío al área que terminó en un disparo a la espalda de Tomé y con un córner pasado el quinto minuto de añadido, pero la victoria fue rojiblanca.

Atlético Arteixo 2-1 Compostela

Atlético Arteixo: Carlos García; Iván Vázquez, Agulló, Tomé, Manu Berrocal; Naya, Queijeiro; Rubo (Moreta, m.83), Pablo Martínez (Melo, m.66), Jota (Lamas, m.88); Otero (Rojo, m.88).

Compostela: Cobo; Valín, Quico, Pablo Crespo, Damián Noya; Parapar (Goris, m.80), Diego Uzal, Samu (Unai, m.86), Cañi (Riki, m.80); Maceira (Charly, m.80), Guisande.

Goles: 0-1, m.55: Parapar; 1-1, m.68: Jota; 2-1, m.85: Otero.

Árbitro: Valero Barrales (Andalucía). Amonestó a Queijeiro (m.34), del Atlético Arteixo.

Incidencias: Partido de la ida de la final autonómica por el ascenso a Segunda RFEF disputado en Ponte dos Brozos ante unos 1.000 espectadores.