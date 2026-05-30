Playoffs regionales | Comienzan las peleas por el ascenso

Momentos previos al Xuventude Laracha 2-0 Maravillas de la última jornada de Tercera Futgal Cedida

No solo Preferente estrena los playoffs de ascenso, sino que Primera, Segunda y Tercera Futgal también inauguran sus eliminatorias este fin de semana.

El Atlético San Pedro se sitúa a un triunfo de jugar el playoff Más información

Primera Arzúa-Ulloa

Lóstrego B-Atlético San Pedro (domingo, 18.00h)

El único que no es de playoff. El San Pedro afronta la última jornada depediendo de sí mismo para jugar por subir. Una victoria asegura el tercer puesto y puede que el segundo, si no gana el Rosalía.

Primera Futgal

J. Poteareas-Sp. Meicende (domingo, 18.30h)

Primera parada por el ascenso a Preferente del Meicende, que se mide al Ponteareas en semifinales. En caso de pasar, jugará la final contra el equipo que resulte ganador de la eliminatoria que enfrenta a Calo y Monterroso.

G. Mugardos-Club do Mar (domingo, 18.30h)

El Club do Mar de Caión inicia a domicilio los playoffs de ascenso a Preferente, que le miden al Mugardos en semifinales y al Ribadeo o al Gondomar en una hipotética final.

Segunda Futgal

Atlético Castros-Rodeiro (domingo, 12.00h)

El Atlético Castros inaugura en casa la postemporada. A partir de las 12.00 horas recibirá en A Grela al Rodeiro, que será el anfitrión del partido de vuelta la próxima semana.

Suevos-Xallas (domingo, 12.00h)

Suevos y Xallas se miden en semifinales del playoff de ascenso. El vencedor de esta eliminatoria se medirá en la gran final al vencedor del Atlético Castros-Rodeiro.

Xuv. Dorneda-Guitiriz (domingo, 12.30h)

También actuará como local en el partido de ida de semifinales el Xuventude Dorneda, peor clasificado que su rival en liga regular, el Guitiriz. En caso de pasar a la final se medirá al vencedor del cruce entr O Pino y Lemos B.

Tercera Futgal

Maravillas-Xuv. Laracha (domingo, 18.00h)

Reedición del partido de la última jornada a la que el Maravillas llegó dependiendo de sí mismo para ascender a Segunda de manera directa. El Laracha se impuso por 2-0 en casa y ese resultado, sumado a la victoria del Ciudad Jardín, terminó con los coruñeses subiendo como primeros y Maravillas y Laracha destinados a verse de nuevo las caras en el playoff de ascenso.

De hecho, el Maravillas pudo ser primero y terminó tercero, lo que le obliga a disputar en su casa, A Grela, el partido de ida de la eliminatoria (hoy a las 18.00 horas) y el de vuelta en el feudo larachés la próxima semana con horario por determinar.