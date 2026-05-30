Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Noso Fútbol

Playoffs regionales | Comienzan las peleas por el ascenso

Sporting Meicende y Club do Mar empiezan este domingo sus eliminatoria para intentar subir a Preferente Futgal

Raúl Ameneiro
Raúl Ameneiro
30/05/2026 05:00
Momentos previos al Xuventude Laracha 2-0 Maravillas de la última jornada de Tercera Futgal
Momentos previos al Xuventude Laracha 2-0 Maravillas de la última jornada de Tercera Futgal
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

No solo Preferente estrena los playoffs de ascenso, sino que Primera, Segunda y Tercera Futgal también inauguran sus eliminatorias este fin de semana.

Las jugadoras del Atlético San Pedro recibieron el pasillo del Carral por su reciente título de la Copa de A Coruña

El Atlético San Pedro se sitúa a un triunfo de jugar el playoff

Más información

Primera Arzúa-Ulloa

Lóstrego B-Atlético San Pedro (domingo, 18.00h)

El único que no es de playoff. El San Pedro afronta la última jornada depediendo de sí mismo para jugar por subir. Una victoria asegura el tercer puesto y puede que el segundo, si no gana el Rosalía.

Primera Futgal

J. Poteareas-Sp. Meicende (domingo, 18.30h)

Primera parada por el ascenso a Preferente del Meicende, que se mide al Ponteareas en semifinales. En caso de pasar, jugará la final contra el equipo que resulte ganador de la eliminatoria que enfrenta a Calo y Monterroso.

G. Mugardos-Club do Mar (domingo, 18.30h)

El Club do Mar de Caión inicia a domicilio los playoffs de ascenso a Preferente, que le miden al Mugardos en semifinales y al Ribadeo o al Gondomar en una hipotética final.

Segunda Futgal

Atlético Castros-Rodeiro (domingo, 12.00h)

El Atlético Castros inaugura en casa la postemporada. A partir de las 12.00 horas recibirá en A Grela al Rodeiro, que será el anfitrión del partido de vuelta la próxima semana.

Suevos-Xallas (domingo, 12.00h)

Suevos y Xallas se miden en semifinales del playoff de ascenso. El vencedor de esta eliminatoria se medirá en la gran final al vencedor del Atlético Castros-Rodeiro.

Xuv. Dorneda-Guitiriz (domingo, 12.30h)

También actuará como local en el partido de ida de semifinales el Xuventude Dorneda, peor clasificado que su rival en liga regular, el Guitiriz. En caso de pasar a la final se medirá al vencedor del cruce entr O Pino y Lemos B.

Tercera Futgal

Maravillas-Xuv. Laracha (domingo, 18.00h)

Reedición del partido de la última jornada a la que el Maravillas llegó dependiendo de sí mismo para ascender a Segunda de manera directa. El Laracha se impuso por 2-0 en casa y ese resultado, sumado a la victoria del Ciudad Jardín, terminó con los coruñeses subiendo como primeros y Maravillas y Laracha destinados a verse de nuevo las caras en el playoff de ascenso.

De hecho, el Maravillas pudo ser primero y terminó tercero, lo que le obliga a disputar en su casa, A Grela, el partido de ida de la eliminatoria (hoy a las 18.00 horas) y el de vuelta en el feudo larachés la próxima semana con horario por determinar.

0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Momentos previos al Xuventude Laracha 2-0 Maravillas de la última jornada de Tercera Futgal

Playoffs regionales | Comienzan las peleas por el ascenso
Raúl Ameneiro
Pery López en el banquillo de A Grela durante el partido ante el Victoria

Pery: “Nos han puesto la etiqueta de cenicienta y es un papel que nos encanta”
Raúl Ameneiro
Simón Lamas durante el Bergantiños-Coruxo en As Eiroas

Simón Lamas seguirá al frente del Bergantiños
Raúl Ameneiro
Antón Granda controla un balón con el pecho durante su etapa en el Silva

Antón Garda, primer refuerzo del Montañeros
Raúl Ameneiro