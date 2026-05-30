Pery: “Nos han puesto la etiqueta de cenicienta y es un papel que nos encanta”

Pery López en el banquillo de A Grela durante el partido ante el Victoria Patricia G. Fraga

Si alguien hubiera dicho en septiembre de 2025 que a estas alturas el Órdenes iba a continuar jugando, probablemente le hubieran tomado por loco, pero habría acertado en su predicción. El equipo entrenado por Pery López afronta este domingo (12.00 horas en Vista Alegre) el partido de ida de las semifinales de los playoffs de ascenso a Tercera, algo que parecía impensable antes de empezar la temporada, pero que se han ganado con trabajo, esfuerzo y grandes resultados sobre el campo. Su rival será el Portonovo, segundo clasificado del Grupo Sur y uno de los equipos que más en forma ha terminado la fase regular.

Cruel caída del Victoria a Primera Futgal Más información

“Nos hemos ganado el derecho de estar aquí y de jugar esta eliminatoria. Nos han puesto la etiqueta de cenicienta y es un papel que nos encanta. A día de hoy nadie apuesta por nosotros para pasar de ronda. Si bien es cierto que consideramos que el Portonovo es favorito vamos a intentar jugar nuestras bazas para ponérselo lo más difícil que podamos. Vuelvo a decir lo mismo que en la liga regular, el Portonovo tiene la obligación de ganarnos y nosotros tenemos la obligación de competir y en esto el equipo ha respondido las 34 jornadas. Podremos ganar o perder pero pongo la mano en el fuego por estos chicos y sé que van a competir al 100%, así que si nos toca irnos a casa estoy seguro de que lo haremos con la cabeza alta”, afirma Pery.

“Nos hemos ganado el derecho de estar aquí y de jugar esta eliminatoria”

La primera vuelta del Órdenes fue excelente. En la jornada catorce sumaba ya 31 puntos y era segundo a tan solo cuatro puntos de distancia del líder, por aquel entonces el Negreira. La primera vuelta la acabó tercero con 33 puntos en su casillero. La segunda fue algo ‘peor’, pero esos 25 puntos extra fueron suficientes para conseguir el sueño de clasificarse para los playoffs. “Si tengo que ponerle una nota a la temporada diría que es un sobresaliente. Partíamos como un equipo destinado a pelear por la permanencia y no nos apeamos de los 5 primeros puestos en las 34 jornadas de Liga. Si bien es cierto que en la segunda vuelta hemos conseguido menos puntos hemos sido un equipo con una regularidad notable. En cuanto a juego me quedo con la evolución del grupo y de muchos jugadores a lo largo de la temporada. Nada tiene que ver el Órdenes de Septiembre con el de Mayo”, explica el técnico.

El rival

Enfrente, el Órdenes tendrá a un Portonovo que no conoce la derrota desde el pasado 15 de febrero, cuando cayó por 4-2 contra el Pontevedra B (equipo que terminó la liga primero en el Grupo Sur). “Llegan con la flecha para arriba y eso te da un nivel de confianza a la hora de afrontar una eliminatoria como ésta. Además tienen un equipo más veterano que el nuestro, con jugadores que ya afrontaron estas situaciones y que saben cómo lidiar con momentos complicados que pueda tener un partido. Sin duda, eso les aporta un plus que hará que la eliminatoria sea aún más compleja”, afirma Pery. Pero el Órdenes, pese a estar como ‘invitado’ en estos playoffs, no tiene previsto dar su brazo a torcer fácilmente y los encara “con ilusión”. “La situación es nueva para muchos de nosotros y estamos deseando que llegue el domingo para que empiece el partido. Creo que el playoff es el premio a lo realizado durante toda la temporada y queremos disfrutarlo a tope, porque realmente creo que todos se lo merecen, desde la directiva, la afición y por supuesto todos los jugadores”.

En sus filas, el Portonovo cuenta con jugadores experimentados tanto en Preferente como en categorías superiores. El caso más llamativo es de un Dani Abalo que, a pesar de no haber tenido muchos minutos esta temporada, sigue figurando en la plantilla del equipo tras haber pasado por equipos como el Celta o el Ludogorets. “Es un equipo super completo en todas las fases. Domina el juego de posición pero al mismo tiempo se adapta a las demandas y se maneja bien en el juego directo. Del mediocampo hacia adelante tiene jugadores diferenciales que pueden definir un partido. A nivel defensivo son un equipo muy agresivo que trata de presionar alto pero que no tiene problema en replegarse cuando toca. También son un equipo muy equilibrado en las transiciones y fuerte en el balón parado. Es un equipo muy trabajado y sus números están ahí”, analiza Pery, que cree que las claves para su equipo pasan por los siguientes aspectos: “En este caso pasa por hacer muchas cosas bien y por intentar que ellos no las hagan. Ante equipos así tienes que estar super centrado para minimizar sus virtudes y al mismo tiempo estar mentalizado para saber pasarlo mal en determinados momentos del partido, porque estoy seguro que los habrá. El equipo ya ha demostrado que ha sido capaz de ganar a grandes rivales durante la liga, así que afrontamos la eliminatoria con cero complejos, es el momento de tener mucha personalidad”.

"Afrontamos la eliminatoria con cero complejos, es el momento de tener mucha personalidad”.

En lo personal, la que está acabando ha sido la primera temporada de Pery al frente del banquillo del Órdenes, pero no será la última, ya que club y técnico llegaron a un acuerdo para su renovación hace semanas. “La primera toma de contacto se produce después de perder en casa 3-7 contra el Negreira allá por febrero. La directiva estaba contenta con el trabajo desarrollado hasta la fecha y teníamos el objetivo de la permanencia al alcance de la mano. Evidentemente nos mostramos agradecidos por ese nivel de confianza que siempre da un respaldo para seguir desarrollando nuestra labor. Desde aquella primera toma de contacto pasaron un par de meses hasta que nos sentamos a hablar de la renovación. Al final, tanto Isaac como yo pusimos en la balanza los pros y los contras y decidimos darle continuidad al proyecto que empezamos el verano pasado. Estamos a gusto en Ordes, es un sitio dónde te dejan trabajar tranquilamente, valoramos las instalaciones, la proyección de la plantilla, las futuras posibilidades, el margen de crecimiento... pero por encima de todo valoramos todo ese entorno hace que vayas feliz a trabajar todos los días. Eso es lo que más pesó”, sentencia Pery.