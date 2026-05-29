Claudio Corbillón: “Llegamos en una situación idónea”

Claudio Corbillón durante el Betanzos-Silva de pretemporada Quintana

El Betanzos afronta este domingo la ida de las semifinales de la promoción de ascenso a Tercera RFEF. El cuadro de Claudio Corbillón (Vigo, 1986), que llega a la fase definitiva con diez victorias consecutivas, parte como favorito en la eliminatoria que le medirá al Antela. En el cuadro betanceiro destacan los 22 goles encajados en toda la temporada, lo que le convierte en el mejor dato del siglo XXI de goles encajados. La mejor marca en Preferente fue en la temporada 2008/2009, en la que tan solo recibió 27 goles. Por su parte, en la temporada 2001/2002, con el Betanzos en Tercera División, la marca fue de 29 goles recibidos, su mejor dato en la categoría a la que pretende ascender.

La primera vuelta algo irregular del cuadro de Claudio Corbillón privó al Betanzos de luchar por el primer puesto. En la octava jornada, el Betanzos era noveno, con nueve puntos, seis goles a favor y siete en contra. El Betanzos cerró la primera vuelta con treinta puntos, quinto clasificado, pero con un problema de gol evidente. Sin embargo, el equipo brigantino encontró en André Poses una referencia goleadora para la segunda parte de la temporada. Los nueve goles en la segunda vuelta del delantero coruñés le permitieron acabar al cuadro de Claudio Corbillón como tercer equipo más goleador del campeonato, con 56 goles.

El conjunto de Xinzo de Limia, firmó su mejor temporada en 48 años. El cuadro que entrena Bruno Gómez, firmó 59 puntos en el grupo sur y jugará una eliminatoria de ascenso casi medio siglo después. En 1978, el Choco privó del ascenso al equipo de A Moreira.

El bagaje es de diez victorias consecutivas y sin perder desde el 1 de marzo en Pol, pero ¿cómo llega el equipo a este playoff?

En cuanto a dinámica y sensaciones, mejor imposible. Quizá hubiera sido mejor no haber parado esta semana y continuar en dinámica de competición. Pero sí que es cierto que nos vino bien para recuperar a la gente. Además, llevamos una semana preparando el partido. En cuánto a las diez victorias consecutivas, sí contamos el aplazado con el Dubra, el equipo llega con mucha confianza y estamos en una situación idónea.

Comentaba que llevan una semana preparando el partido. ¿Cuánto vio del Antela, qué opinión tiene del conjunto de Bruno Gómez?

Me sorprendió bastante lo que vi. Es un equipo que me gusta, como juega y como plantea los partidos. No lo conocía y me llamó la atención. También encajan poco, por lo que en ese sentido es parecido al nuestro. Si se ponen por delante es un equipo peligroso y dominan muy bien las transiciones. No soy del pensamiento de que haya un equipo más favorito que otro, todos los que estamos ahí nos lo merecemos. Al final la eliminatoria se va a decidir por detalles. Intentaremos hacer lo que sabemos hacer, tratar de explotar nuestro juega y en lo que somos fuertes.

Ese inicio algo irregular de temporada dejó al Betanzos casi sin opciones del ascenso directo.

El equipo es nuevo. Lo reconstruimos prácticamente entero. La plantilla a un 80% es nueva. Veníamos de un descenso complicado, y todo lleva su tiempo. Las sensaciones en el inicio no fueron malas, de hecho el equipo compitió de manera regular. Hicimos 30 puntos en la primera vuelta, no fueron malos los números. La falta de gol nos penalizó en muchos partidos. Estoy contento con la temporada en general. Descendimos 3 equipos la temporada pasada de Tercera. Villalonga, Valladares y nosotros. El Villalonga y el Valladares estuvieron toda la temporada en mitad de tabla, casi sin opciones de meterse en promoción de ascenso.

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Además, sobre esa plantilla. Sorprende el rendimiento de Raúl Pita, que siendo juvenil de último año marcó ocho goles en liga. Parece que el Betanzos encontró una buena mezcla de gente joven y veterana.

Creo que hemos conseguido mezclar las dos vertientes. Gente veterana con experiencia en categoría superior, como Ángel Casanova, Marcos Rodríguez o Alberto Leira, y hemos mezclado bien con gente joven que para mí es fundamental. El equipo tiene recorrido para, de momento, hacer un buen papel y buscar dar ese paso más en las eliminatorias.

¿Cómo tiene que plantearse el Betanzos esta fase de ascenso?

Llevamos toda la temporada insistiendo en nuestra idea. En tratar de persistir sobre una idea. He sido bastante insistente en cómo tenemos que jugar y competir, y eso es lo que nos ha dado resultado. No hemos modificado nada, estamos manteniendo la misma idea desde la pretemporada. A raíz de poder recuperar jugadores hemos sido capaces de encontrar un gran ritmo de puntuación que nos permite acabar como segundos. Si somos capaces de imponer nuestro ritmo tenemos mucho ganado en un partido que no va a ser nada fácil.

22 goles encajados, el equipo que menos goles encaja en toda la Preferente. El dato es claro. Además con 17 porterías a cero en la liga.

El dato en general es bastante contundente. 22 goles encajados, mucha portería a cero. Podría decir que nuestro juego se basó en la defensa, pero hemos sido un equipo que ha dominado partidos, y por lo tanto defendemos muy lejos de la portería, por lo que nos generan muy pocas ocasiones. La clave es ser un equipo intenso, de apretar arriba, poder jugar en campo contrario y a partir de ahí llega el dato tan contundente. Los datos son los que son y tenemos que seguir con esa idea, que es la que nos ha traído hasta aquí.

El cambio de normativa de esta fase de ascenso con respecto a las de superior categoría es claro: son los penaltis. No hay ventaja de empate en la prórroga por ser mejor clasificado, ¿cuánta importancia le da a esta norma?

No le doy mayor importancia, nosotros hemos trabajado y peleado por ser segundos y conseguir el factor campo. Para jugar las dos eliminatorias, en caso de superar la primera, como local el segundo partido. Más allá de eso, mi planteamiento va en cada partido. Iremos a ganar el domingo, sabiendo que hay un partido de vuelta. Si no estamos bien sabemos que hay otro partido, pero no pienso en el cómputo de la eliminatoria pienso en jugar y ganar los primeros noventa minutos, sabiendo que hay un partido de vuelta. Espero que se llene el campo, que la gente venga a animar y con ganas de apoyar, que creo que se lo merece el equipo. Nos hemos ganado el derecho a jugar los partidos de vuelta con nuestra gente.

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Y sabiendo que va a haber momentos de dificultad, en el que el Antela también puede tener su fase en la eliminatoria.

Sin duda. Yo le planteo a los jugadores que no sabemos en qué momento se va a decidir la eliminatoria. Si estamos pasando un buen momento en el partido de ida hay que ir a por el. Si se da la circunstancia de que nos ponemos por delante, buscar otro gol. Esa es la mentalidad que tenemos y sabiendo que también puede ser que haya que pasar momentos difíciles.

Volviendo otra vez al dato de goles recibidos, esos 22 goles son una cifra histórica para el Betanzos.

De hecho, si mal no recuerdo, el Montañeros el año pasado ascendió con 21 goles recibidos. Pero luego no sé si los campeones de los últimos años tienen 22 goles encajados, son muy pocos. Es un dato llamativo, fruto del trabajo, no creo en las casualidades. El equipo cree en el trabajo que hace. Sin embargo, el fútbol lo bueno que tiene es que es cambiante, y el domingo podemos encajar goles. Eso es lo bonito del fútbol.

En cuánto a una valoración global de la fase de ascenso. Lo típico que se suele preguntar es qué liga tiene más nivel. ¿Cómo valora el nivel global de la fase de ascenso?

Creo que está todo tremendamente igualado. No veo claros favoritos en ninguna de ellas. Conozco bastante al Lemos y al Portonovo. Al Atios y al Antela los vi menos. Pero veo las eliminatorias bastante igualadas. Seguramente hay equipos que van con una vitola de cenicientas o de que estar en esta fase es un premio, pero no creo en eso. Solo sirve para darle valor a la victoria y restársela a la derrota. En el campo se decidirá quién pasa y quién se queda eliminado. El resto para mí no es valorable. Todos partimos con las mismas posibilidades, todos llegamos bien, y por méritos propios.